Влюбиться в Рим с первого взгляда? Да, с первого утра!
Экскурсия проходит в индивидуальном формате только для Вашей компании от 2 человек. НЕ включает посещение Музеев Ватикана!
Эта утренняя пешая экскурсия ⛳ посвящена красивейшим районам Рима, которые были его центром в период папского правления. В то время, когда вечный город 🏙️ еще не был разделен на Рим и Ватикан, и все его главные сокровища и красоты были расположены именно в этих районах, между Собором Святого Петра и Замком Святого Ангела. Мы начнем нашу прогулку 👣 рано утром, чтобы застать неповторимую атмосферу вечного города еще до того, как на его площади хлынут толпы туристов и избежим дневной жары. Мы также успеем позавтракать в настоящем римском баре, где вы познаете секреты итальянского кофепития и попробуете свежие горячие булочки-корнетти!
Что мы увидим и с чем познакомимся на нашем пути:
Собор Святого Петра
Площадь Святого Петра и история 📖 основания Ватикана
Вия дель Кончильяционе (улица примирения)
Неповторимый атмосферный квартал Борго
Замок Святого Ангела
Мост Святого Ангела
Мавзолей императора Августа
Улица Рипетта и бывший римский порт
Народная площадь (Пьяцца дель Пополо)
Улица Бабуино
Испанская площадь
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Завтрак по желанию (2-4 евро на человека)
НЕ включает посещение Музеев Ватикана
Начало
🚩 метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
Место завершения
🏁 площадь Испании
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.