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Утренний тур по району Ватикана и Замка Святого Ангела в мини-группе

4.3
32 отзыва
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Утренняя пешая прогулка 👣 по Ватикану — самому маленькому государству в мире.

Экскурсия ⛳ посвящена красивейшим районам Рима, которые были его центром в период папского правления.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €70 за человека

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Утренний тур по району Ватикана и Замка Святого Ангела в мини-группе
Утренний тур по району Ватикана и Замка Святого Ангела в мини-группе

Что вы увидите

  • Собор и пл. Святого Петра
  • Вия дель Кончильяционе (улица примирения)
  • Квартал Борго
  • Замок и мост Святого Ангела
  • Мавзолей имп. Августа
  • Улица Рипетта и бывший римский порт
  • Народная пл. (Пьяцца дель Пополо)
  • Улица Бабуино
Влюбиться в Рим с первого взгляда? Да, с первого утра!
Экскурсия проходит в индивидуальном формате только для Вашей компании от 2 человек. НЕ включает посещение Музеев Ватикана!
Эта утренняя пешая экскурсия ⛳ посвящена красивейшим районам Рима, которые были его центром в период папского правления. В то время, когда вечный город 🏙️ еще не был разделен на Рим и Ватикан, и все его главные сокровища и красоты были расположены именно в этих районах, между Собором Святого Петра и Замком Святого Ангела. Мы начнем нашу прогулку 👣 рано утром, чтобы застать неповторимую атмосферу вечного города еще до того, как на его площади хлынут толпы туристов и избежим дневной жары. Мы также успеем позавтракать в настоящем римском баре, где вы познаете секреты итальянского кофепития и попробуете свежие горячие булочки-корнетти!

Что мы увидим и с чем познакомимся на нашем пути:

  • Собор Святого Петра
  • Площадь Святого Петра и история 📖 основания Ватикана
  • Вия дель Кончильяционе (улица примирения)
  • Неповторимый атмосферный квартал Борго
  • Замок Святого Ангела
  • Мост Святого Ангела
  • Мавзолей императора Августа
  • Улица Рипетта и бывший римский порт
  • Народная площадь (Пьяцца дель Пополо)
  • Улица Бабуино
  • Испанская площадь
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Завтрак по желанию (2-4 евро на человека)
  • НЕ включает посещение Музеев Ватикана
Начало
🚩 метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
Место завершения
🏁 площадь Испании
Утренний тур по району Ватикана и Замка Святого Ангела в мини-группе
Утренний тур по району Ватикана и Замка Святого Ангела в мини-группе
Утренний тур по району Ватикана и Замка Святого Ангела в мини-группе
Утренний тур по району Ватикана и Замка Святого Ангела в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
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32 отзыва оставили туристы

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