Влюбиться в Рим с первого взгляда? Да, с первого утра!

Экскурсия проходит в индивидуальном формате только для Вашей компании от 2 человек. НЕ включает посещение Музеев Ватикана!

Эта утренняя пешая экскурсия ⛳ посвящена красивейшим районам Рима, которые были его центром в период папского правления. В то время, когда вечный город 🏙️ еще не был разделен на Рим и Ватикан, и все его главные сокровища и красоты были расположены именно в этих районах, между Собором Святого Петра и Замком Святого Ангела. Мы начнем нашу прогулку 👣 рано утром, чтобы застать неповторимую атмосферу вечного города еще до того, как на его площади хлынут толпы туристов и избежим дневной жары. Мы также успеем позавтракать в настоящем римском баре, где вы познаете секреты итальянского кофепития и попробуете свежие горячие булочки-корнетти!

Что мы увидим и с чем познакомимся на нашем пути: