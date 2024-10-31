За 3 часа вы осмотрите ключевые достопримечательности столицы — Колизей, Римский Форум, фонтан Треви и многое другое. Полюбуетесь шедеврами Микеланджело и Бернини. Раскроете секреты Вечного города. Посетите малоизвестную смотровую, тайные закоулки и лучшую кофейню. А ещё выясните, куда лучше заглянуть на аперитив. И всё это с помощью приложения на вашем смартфоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание аудиогида
- Вы познакомитесь с историей Рима и Италии и увидите главные достопримечательности столицы с ракурсов, о которых известно лишь местным жителям
- Заглянете в древнюю тюрьму, где томились заключённые с необычными способностями. Побываете в одной из лучших кофеен города и узнаете, куда лучше заглянуть на аперитив
- Услышите легенды Рима и загадаете желания в магических местах города
- Посетите секретную смотровую площадку, чтобы насладиться видом на Колизей вдали от туристических толп
- Прогуляетесь по Кошачьей улице и узнаете, почему её так назвали
- Отыщите огромную мраморную ступню, затерявшуюся среди извилистых улочек
В нашей программе:
- Колизей и Римский форум. Символы Римской империи, воплощение её мощи и величия. Эти сооружения построены в разное время, но неразрывно связаны друг с другом
- Мамертинская тюрьма, которая с 4 века до н. э. наводит ужас на римских граждан
- Алтарь Отечества, или Витториано — монумент в честь первого короля объединённой Италии
- Палаццо Венеция, типичный дом римской аристократии в 15 веке
- Капитолийская площадь, один из самых узнаваемых и впечатляющих архитектурных ансамблей в городе
- Церковь Санта-Мария-Сопра-Минерва, единственный в Риме готический храм
- Фонтан Треви, один из наиболее известных фонтанов в мире. Выполнен в стиле барокко и украшен многочисленными скульптурами морских коньков, тритонов и других мифологических существ
Организационные детали
Необходимо заранее приобрести комбинированный билет в Колизей и Римский форум — €18.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€19
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 10118 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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