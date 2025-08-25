Мои заказы

Секреты Рима: обзорная прогулка по знаковым локациям

Познакомьтесь с историей Рима через его знаковые места: Колизей, Пантеон и Римский форум. Откройте для себя атмосферу древней цивилизации
Эта индивидуальная экскурсия по Риму позволит вам узнать о величии Вечного города.

Вы посетите такие знаковые места, как Колизей, Пантеон и Римский форум, и погрузитесь в атмосферу древнеримской цивилизации.

Участники экскурсии смогут оценить инженерные достижения прошлого и понять, как Рим стал центром власти в античном мире. Не упустите возможность почувствовать дух истории и культуры этого уникального города
5
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей
  • 🗺️ Уникальный маршрут по историческим местам
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
  • 🎭 Атмосфера древнего Рима
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 📚 Интересные исторические факты
Секреты Рима: обзорная прогулка по знаковым локациям© Ольга
Секреты Рима: обзорная прогулка по знаковым локациям© Ольга
Секреты Рима: обзорная прогулка по знаковым локациям© Ольга
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Пантеон
  • Римский форум
  • Стадион Домициана
  • Площадь Венеции
  • Монумент Витториано
  • Дворец Венеции
  • Палаццо Бонапарте
  • Фонтан Треви
  • Площадь Навона
  • Базилика Св. Агнессы

Описание экскурсии

Колизей — величественная арена Древнего Рима, где происходили гладиаторские бои. Прогулка по Колизею позволяет почувствовать масштаб и атмосферу древнеримских развлечений, а также оценить инженерные достижения того времени.

Римские и Императорские форумы — места, где кипела политическая и общественная жизнь Рима. Здесь проходили заседания сената, праздники и рынки. Прогуляемся среди колонн и храмов и обсудим, как римляне строили свою жизнь и какую роль в ней играла власть.

Площадь Венеции и монумент Витториано с белоснежными мраморными колоннами и лестницами — символ единства Италии. С верхней площадки памятника открывается потрясающий вид на город.

Дворец Венеции в готическом стиле — резиденция венецианских послов. Это место, где можно почувствовать атмосферу той эпохи, когда Италия была разделена на множество городов-государств.

Палаццо Бонапарте — доказательство присутствия Наполеона в Италии. Рассмотрим особые элементы архитектуры, напоминающие о его влиянии на развитие страны.

Фонтан Треви, окружённый барочной архитектурой. Бросая монету в его воду, вы не только следуете традиции, но и становитесь частью волшебного ритуала, обещающего возвращение в Рим.

Пантеон — величественный храм, посвящённый римским богам. Его купол и оculus — настоящие чудеса инженерии, которые создают особую атмосферу внутри. Поговорим о важности Пантеона для римской культуры и его роли в христианской традиции.

Площадь Навона с тремя великолепными фонтанами, включая знаменитый Фонтан Четырёх Рек, и постоянными выступлениями уличных артистов.

Базилика Св. Агнессы — шедевр римской барочной архитектуры, в котором скрыта духовная сила. Познакомлю вас с историей святой Агнессы, которая углубит понимание христианских традиций.

Стадион Домициана — когда-то арена для спортивных зрелищ и игр. Представим, как шумный стадион наполнялся зрителями в предвкушении спортивных состязаний — они были важной частью римской жизни.

Обсудим:

  • Чем Римская архитектура отличалась от других древних цивилизаций
  • Как Рим стал центром власти в античном мире
  • Какова была роль христианства в становлении Рима
  • Как Вечный город менялся в разные исторические эпохи
  • Какие традиции сохраняются в римской кухне и культуре
  • Какие легенды окружают главные достопримечательности города

Организационные детали

  • Одевайтесь удобно и по погоде, берите солнцезащитные средства и питьевую воду
  • Для посещения храмов существует строгий дресс-код. Плечи и колени должны быть покрыты, поэтому женщины могут взять шарф или шаль, а мужчины — надеть длинные брюки и рубашку с коротким рукавом

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 90 туристов
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ольга, и я ваш личный лицензированный гид в Риме. Моя история любви с Вечным городом началась в 2011 году, когда я переехала в столицу Италии.
читать дальше

За это время я полностью погрузилась в особенности римской жизни, её богатую культуру и разнообразные традиции. После обучения почувствовала себя проводником в мир истории и культуры. Мои экскурсии — это не просто набор фактов, это возможность впитать атмосферу города, ощутить его дух. Я стремлюсь сделать каждую встречу уникальной и незабываемой, продумывая маршруты с учетом интересов и желаний моей группы. Давайте вместе открывать тайны Вечного города!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Я
Яна
25 авг 2025
Добрый день.
Экскурсовод произвела на нас хорошее впечатление.
Экскурсия была познавательная, доступная для понимая, пешая прогулка получилась в хорошем темпе ходьбы. Рекомендую.
Е
Екатерина
9 авг 2025
Экскурсия 10/10. Оля шикарный гид.
Роза
Роза
27 мая 2025
Добрый день. Экскурсию по Риму нам провела Ольга. Все понравилось, интересно и с вдохновением рассказывала истории, связанные с локациями. Мы увидели и Коллизей, и Пантеон, и Римский форум, понравился нам и фонтан Треви. Впервые узнали, от какого слова, произошло слово невеста. Без экскурсии, мы бы просто увидели красивые места и все, не узнав историю.
Ю
Юрий
26 мая 2025
Всё очень понравилось. Спасибо большое Ольге за экскурсию. Очень хороший гид и человек.
Т
Теа
15 мая 2025
Прекрасный Рим стал ещё незабываемым вместе с Ольгой! ☀️☀️☀️Маршрут был отлично структурирован, получили огромное количество информации для знакомства с великолепным городом. С Ольгой очень приятно общаться, она помогала нам не только во время прогулки но и помимо того, по всем вопросам связанными с нашим путешествием. Ещё раз спасибо за незабываемые впечатления❤️ всем советую👌👌
Т
Татьяна
6 мая 2025
В апреле 2025 посетили экскурсию по Риму в сопровождении гида Ольги. Нам очень понравилось. Рассказ был интересным, не перегруженным цифрами и фамилиями, - самое основное и с изюминкой. Все запомнилось. Три часа пролетели незаметно. Все основные достопримечательности и бонусом кафе, где самый вкусный кофе. Благодарим Ольгу и рекомендуем к посещению данную экскурсию.
N
Nadezda
2 мая 2025
Спасибо за помощь и интересную экскурсию
Н
Наталия
29 апр 2025
Всё было супер интересно и познавательно. Ольга помогла мне лично в одном очень деликатном деле. Спасибо огромное.
А
Альберт
28 апр 2025
Ольга провела насыщенную и интересную прогулку по Риму. Маршрут продуман – увидел главное без лишней беготни. Гид знает историю в деталях, рассказывает увлекательно, без занудства. По ходу дала полезные советы, где поесть и что ещё посмотреть.

Видно, что человек любит город и свою работу. Рекомендую!
Галина
Галина
18 апр 2025
Мы были в Риме несколько раз и думали, что хорошо знаем этот город. Исследовали его самостоятельно, гуляли по знаковым местам, любовались Колизеем, фонтаном Треви и площадями. Но в этот раз
читать дальше

решили попробовать что-то новое и взяли экскурсию с Ольгой — и это было лучшее решение! Ольга показала нам «совершенно другой Рим» — живой, наполненный историями, тайнами и неожиданными деталями. Каждая достопримечательность, которую мы видели десятки раз, заиграла новыми красками. Оказалось, мы так мало о них знали! Ольга не просто рассказывала факты — она погружала нас в эпоху, раскрывала секреты, которые не найдешь в путеводителях, и помогала по-настоящему прочувствовать дух Вечного города. После этой экскурсии мы будто «заново познакомились с Римом»и влюбились в него еще сильнее. Ольга — не просто гид, а настоящий проводник в мир истории и культуры. Если хотите увидеть Рим глазами того, кто знает и любит его всем сердцем, — однозначно рекомендуем!
Спасибо за незабываемые эмоции!

Андрей
Андрей
17 апр 2025
Очень хорошая экскурсия по местам «былой Римской славы». Мы в Риме третий раз. Экскурсия связала наши обрывочные знания и напомнила об основных вехах становления Римской Империи и Италии. Экскурсия прошла
читать дальше

на улицах и позволила избежать толп туристов, осаждающих основные достопримечательности. Надеемся что Итальянцы наведут порядок в организации посещений исторических памятников и мы сможем опять посетить их без сумасшедших очередей и хаоса с билетами. А пока, «чао» Италия, до лучших времен.

М
Михаил
15 апр 2025
Просто шикарная экскурсия! Ольга — профессионал с большой буквы. Всё было чётко, интересно и с душой. Я много где бывал и не впервые в Риме, но благодаря ей увидел этот
читать дальше

город совсем по-другому — с историей, характером и тайнами, о которых не расскажут в обычных путеводителях. Очень понравилась подача — живо, увлекательно, без занудства. Было ощущение, будто гуляешь с другом, который знает абсолютно всё. Настоящее удовольствие и масса впечатлений. Рекомендую на 100%!

А
Александр
10 апр 2025
Подробная, обстоятельная экскурсия. Ольга - гид с очень высокой квалификаций. Конечно же, она обладает глубоким знанием истории и культуры, как и многие лицензированные гиды. При этом Ольга интеллигентная, чуткая и
читать дальше

деликатная: она дала нам, гостям, возможность реконструировать наши уже имеющиеся знания и почувствовать себя не ведомыми туристами, а равноправными участниками прогулки.
Некоторые улицы в центре были перекрыты из-за государственного визита, и Ольга провела обходными путями не только без ущерба для логики экскурсии, но и с выгодой: показала не самые очевидные места, которые можно посетить самостоятельно и где стоит выпить кофе.
Всё легко и с улыбкой! Спасибо!

л
людмила
6 апр 2025
Спасибо огромное Ольге за такое глубокое погружение в культуру Рима! Нам все очень понравилось! Сколько интересных фактов узнали про Римскую историю! Рекомендую!
A
Andrei
5 апр 2025
Заказали обзорную экскурсию по Риму для семьи – остались в полном восторге! Ольга – потрясающий гид: знающий, внимательный и умеющий увлечь даже детей. Рассказывала живо и с юмором, показала не только главные достопримечательности, но и малоизвестные уголки. Дала полезные советы по городу, никуда не торопила. Время пролетело незаметно! Однозначно рекомендуем – 5⭐!

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Весь Рим за пару часов: обзорная прогулка
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Весь Рим за пару часов
Путешествие по Риму, где каждый шаг рассказывает о величии империи и изяществе Ренессанса. Познакомьтесь с символами Вечного города, от Колизея до Пантеона
Начало: У замка Святого Ангела
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 15:00 и 20:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€55 за человека
Обзорная мотопрогулка по Риму
На мотоцикле
2 часа
-
15%
11 отзывов
Индивидуальная
Обзорная мотопрогулка по Риму
Индивидуальная мотопрогулка по Риму с опытным водителем. Посетите знаковые места города, ощутите свободу и скорость на двух колёсах
Начало: У базилики Санта Мария-Маджоре
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€306€360 за человека
Обзорная экскурсия: главные места Рима
Пешая
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия: главные места Рима
Полноценное и объёмное знакомство с Вечным городом в вашем темпе
Начало: У Колизея
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€350 за человека
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме