Вы посетите такие знаковые места, как Колизей, Пантеон и Римский форум, и погрузитесь в атмосферу древнеримской цивилизации.
Участники экскурсии смогут оценить инженерные достижения прошлого и понять, как Рим стал центром власти в античном мире. Не упустите возможность почувствовать дух истории и культуры этого уникального города
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей
- 🗺️ Уникальный маршрут по историческим местам
- 👨🏫 Профессиональный гид
- 🎭 Атмосфера древнего Рима
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 📚 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Колизей
- Пантеон
- Римский форум
- Стадион Домициана
- Площадь Венеции
- Монумент Витториано
- Дворец Венеции
- Палаццо Бонапарте
- Фонтан Треви
- Площадь Навона
- Базилика Св. Агнессы
Описание экскурсии
Колизей — величественная арена Древнего Рима, где происходили гладиаторские бои. Прогулка по Колизею позволяет почувствовать масштаб и атмосферу древнеримских развлечений, а также оценить инженерные достижения того времени.
Римские и Императорские форумы — места, где кипела политическая и общественная жизнь Рима. Здесь проходили заседания сената, праздники и рынки. Прогуляемся среди колонн и храмов и обсудим, как римляне строили свою жизнь и какую роль в ней играла власть.
Площадь Венеции и монумент Витториано с белоснежными мраморными колоннами и лестницами — символ единства Италии. С верхней площадки памятника открывается потрясающий вид на город.
Дворец Венеции в готическом стиле — резиденция венецианских послов. Это место, где можно почувствовать атмосферу той эпохи, когда Италия была разделена на множество городов-государств.
Палаццо Бонапарте — доказательство присутствия Наполеона в Италии. Рассмотрим особые элементы архитектуры, напоминающие о его влиянии на развитие страны.
Фонтан Треви, окружённый барочной архитектурой. Бросая монету в его воду, вы не только следуете традиции, но и становитесь частью волшебного ритуала, обещающего возвращение в Рим.
Пантеон — величественный храм, посвящённый римским богам. Его купол и оculus — настоящие чудеса инженерии, которые создают особую атмосферу внутри. Поговорим о важности Пантеона для римской культуры и его роли в христианской традиции.
Площадь Навона с тремя великолепными фонтанами, включая знаменитый Фонтан Четырёх Рек, и постоянными выступлениями уличных артистов.
Базилика Св. Агнессы — шедевр римской барочной архитектуры, в котором скрыта духовная сила. Познакомлю вас с историей святой Агнессы, которая углубит понимание христианских традиций.
Стадион Домициана — когда-то арена для спортивных зрелищ и игр. Представим, как шумный стадион наполнялся зрителями в предвкушении спортивных состязаний — они были важной частью римской жизни.
Обсудим:
- Чем Римская архитектура отличалась от других древних цивилизаций
- Как Рим стал центром власти в античном мире
- Какова была роль христианства в становлении Рима
- Как Вечный город менялся в разные исторические эпохи
- Какие традиции сохраняются в римской кухне и культуре
- Какие легенды окружают главные достопримечательности города
Организационные детали
- Одевайтесь удобно и по погоде, берите солнцезащитные средства и питьевую воду
- Для посещения храмов существует строгий дресс-код. Плечи и колени должны быть покрыты, поэтому женщины могут взять шарф или шаль, а мужчины — надеть длинные брюки и рубашку с коротким рукавом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод произвела на нас хорошее впечатление.
Экскурсия была познавательная, доступная для понимая, пешая прогулка получилась в хорошем темпе ходьбы. Рекомендую.
Видно, что человек любит город и свою работу. Рекомендую!