🐢 1 час
🐢 3 км
🐢 35 евро с человека
Начало экскурсии 🧭 в 14:00
Обязательно прийти за 15 минут до начала для тренировки на сигвее
Тур начинается в офисе на Пьяцца Маттеи. Тренировка на сигвеях обязательна перед каждой экскурсией, она проходит на площади около Фонтана ⛲ Черепах, о котором писал Бродский. Вам потребуется 5-10 минут, чтобы привыкнуть к этому нестандартному транспортному средству. После тренировки на segway, мы поедем к археологической зоне Ларго Арджентина, где увидим руины 4х древнеримских храмов.
Далее поедем в Площади Венеция и посмотрим на Алтарь Отечеству, посторенный в честь объединения Италии.
Ближе к концу тура мы увидим одно из самых посещаемых мест в Европе — Амфитеатр Флавиев, или так же общеизвестный как Колизей. На обратном пути в офис, мы поедем через Капитолийский холм, наслаждаясь захватывающим видом на Римский Форум и на Вечный Город 🏙️ экскурсии допускаются туристы:
Возрастом от 16 лет
Весом от 40 кг до 110 кг
Ростом от 140 см
Запрещено ездить на сигвее в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Экскурсия ⛳ не рекомендуется беременным. Обязательно удобная обувь