  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Сердце Рима - тур на сигвее (Segway)

5
11 отзывов
Анастасия Б.
Анастасия Б. – Гид из Рима
Рим – родина Колизея, один из старейших городов мира, хранитель вековой истории 📖 и итальянских укладов.

Достопримечательности 🏛️ Рима можно обойти пешком, можно рассмотреть из окна автобуса или машины.

Но все это не сравнится с обзором Рима на сигвее! Пронестись в жаркий день по теплым улицам города, попутно слушая все о этом чудесном месте – разве не сказка? Мы предлагаем вам уникальную обзорную экскурсию ⛳ основных достопримечательностей Рима на сигвее.

Если боитесь, что не умеете на нем кататься, не бойтесь – мы научим!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🛴Индивидуальный транспорт
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €35 за человека

    Заказать экскурсию
Сердце Рима - тур на сигвее (Segway)
Сердце Рима - тур на сигвее (Segway)

Что вы увидите

  • Пьяцца Маттеи
  • площадь Венеции
  • Витториано
  • колонна Трояна
  • Римский форум
  • Колизей
  • Капиталийский холм
  • театр Марчело
🐢 1 час
🐢 3 км
🐢 35 евро с человека
Начало экскурсии 🧭 в 14:00
Обязательно прийти за 15 минут до начала для тренировки на сигвее
Тур начинается в офисе на Пьяцца Маттеи. Тренировка на сигвеях обязательна перед каждой экскурсией, она проходит на площади около Фонтана ⛲ Черепах, о котором писал Бродский. Вам потребуется 5-10 минут, чтобы привыкнуть к этому нестандартному транспортному средству. После тренировки на segway, мы поедем к археологической зоне Ларго Арджентина, где увидим руины 4х древнеримских храмов.
Далее поедем в Площади Венеция и посмотрим на Алтарь Отечеству, посторенный в честь объединения Италии.
Ближе к концу тура мы увидим одно из самых посещаемых мест в Европе — Амфитеатр Флавиев, или так же общеизвестный как Колизей. На обратном пути в офис, мы поедем через Капитолийский холм, наслаждаясь захватывающим видом на Римский Форум и на Вечный Город 🏙️ экскурсии допускаются туристы:
    Возрастом от 16 лет
    Весом от 40 кг до 110 кг
    Ростом от 140 см
    Запрещено ездить на сигвее в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Экскурсия ⛳ не рекомендуется беременным. Обязательно удобная обувь
    Что входит
    • 😎💬 Опытный тур лидер
    • 🏆 Тренировка на сигвее перед туром
    • ⛑ Шлем (обязательно! бронируя экскурсию Вы соглашаетесь надеть шлем)
    • ☔ Одноразовый дождевик (на случай несильного дождя)
    • ☀ Солнцезащитный крем (в летнее время)
    • 🎧 Аудиогид
    • ☕ Кофе или бутылочка воды
    Что не входит
    • Еда, напитки
    • Входные билеты
    Начало и место завершения
    🚩 Италия, Рим, Площадь Маттей, 11, офис Turtle Tour
    Сердце Рима - тур на сигвее (Segway)
    Сердце Рима - тур на сигвее (Segway)
    Сердце Рима - тур на сигвее (Segway)
    Сердце Рима - тур на сигвее (Segway)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Анастасия Б.
    Анастасия Б.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    11 отзывов оставили туристы

    Анастасия Б. проводит ещё 3 экскурсии

    Ночной Сегвей (Segway) тур в Риме
    55
    2 часа
    Ночной Сегвей (Segway) тур в Риме
    33 отзыва
    Утренний сегвей-тур по великолепию Рима
    90
    3 часа
    Утренний сегвей-тур по великолепию Рима
    9 отзывов
    Индивидуальная экскурсия на гольф мобиле
    200
    3 часа
    Индивидуальная экскурсия на гольф мобиле

    Еще несколько необычных экскурсий в Риме

    Музеи Ватикана и собор Святого Петра
    60
    3 часа
    Музеи Ватикана и собор Святого Петра
    1411 отзывов
    Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
    Колизей и Древний Рим
    57
    3 часа
    Колизей и Древний Рим
    522 отзыва
    Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
    Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
    20
    2.5 часа
    Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
    514 отзывов
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    65
    3.5 часа
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    386 отзывов
    Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
    Ежедневная прогулка по Риму
    20
    2 часа
    Ежедневная прогулка по Риму
    301 отзыв
    Узнать и полюбить город за 2 часа
    Все дороги ведут в Рим
    130
    3.5 часа
    Все дороги ведут в Рим
    268 отзывов
    Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств