🐢 1 час

🐢 3 км

🐢 35 евро с человека

Начало экскурсии 🧭 в 14:00

Обязательно прийти за 15 минут до начала для тренировки на сигвее

Тур начинается в офисе на Пьяцца Маттеи. Тренировка на сигвеях обязательна перед каждой экскурсией, она проходит на площади около Фонтана ⛲ Черепах, о котором писал Бродский. Вам потребуется 5-10 минут, чтобы привыкнуть к этому нестандартному транспортному средству. После тренировки на segway, мы поедем к археологической зоне Ларго Арджентина, где увидим руины 4х древнеримских храмов.

Далее поедем в Площади Венеция и посмотрим на Алтарь Отечеству, посторенный в честь объединения Италии.