На юрком скутере с водителем вы легко проскользнёте мимо пробок и заглянете в атмосферные переулки исторического центра. Увидите тот самый настоящий Рим, который любят местные жители — живой, шумный и невероятно красивый. А ещё мы поделимся историческими фактами и любопытными историями.
Описание экскурсии
У Колизея мы расскажем о Древнем Риме, гладиаторских боях и строительстве амфитеатра.
В районе Большого цирка вы узнаете о месте, где проходили самые масштабные зрелища античного Рима. А ещё мы поговорим о жизни древних римлян и том, как менялся город на протяжении веков.
В Апельсиновом саду (Giardino degli Aranci) вы увидите один из самых красивых районов столицы. Затронем и местные истории, и легенды.
У фонтана «Аква-Паола» вам откроется его связь с римскими акведуками. Вас ждёт рассказ, почему это место стало одной из самых впечатляющих смотровых площадок.
На Джаниколо услышите о значении этого холма для истории города, а ещё о событиях, которые здесь происходили.
А ещё мы как местные жители поделимся советами: где попробовать настоящую римскую кухню, куда сходить вечером и какие локации стоит посетить вдали от туристических маршрутов.
Организационные детали
- Поездка на Vespa проходит с водителем, вы пассажир
- Во время поездки мы включим вам итальянскую классическую музыку, которая сочетается с архитектурой, улицами и панорамами Рима
- Перед отправлением проведём инструктаж и выдадим шлемы
- Специальная одежда и обувь не нужна, можно приходить в юбках, платьях, шортах и на каблуках
- Максимальный вес пассажира — до 100 кг
- С вами будут гид и водители из нашей команды
ежедневно в 00:00, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Студенты
|€56
|Стандартный
|€64