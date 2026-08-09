Экскурсия на Vespa — это возможность почувствовать ритм столицы Италии. На юрком скутере с водителем вы легко проскользнёте мимо пробок и заглянете в атмосферные переулки исторического центра. Увидите тот самый настоящий Рим, который любят местные жители — живой, шумный и невероятно красивый. А ещё мы поделимся историческими фактами и любопытными историями.

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Описание экскурсии

У Колизея мы расскажем о Древнем Риме, гладиаторских боях и строительстве амфитеатра.

В районе Большого цирка вы узнаете о месте, где проходили самые масштабные зрелища античного Рима. А ещё мы поговорим о жизни древних римлян и том, как менялся город на протяжении веков.

В Апельсиновом саду (Giardino degli Aranci) вы увидите один из самых красивых районов столицы. Затронем и местные истории, и легенды.

У фонтана «Аква-Паола» вам откроется его связь с римскими акведуками. Вас ждёт рассказ, почему это место стало одной из самых впечатляющих смотровых площадок.

На Джаниколо услышите о значении этого холма для истории города, а ещё о событиях, которые здесь происходили.

А ещё мы как местные жители поделимся советами: где попробовать настоящую римскую кухню, куда сходить вечером и какие локации стоит посетить вдали от туристических маршрутов.

Организационные детали