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На Vespa по Риму: знаковые локации, смотровые площадки и местные легенды

Колизей, цирк Массимо, Апельсиновый сад, фонтан «Аква-Паола» и холм Джаниколо
Экскурсия на Vespa — это возможность почувствовать ритм столицы Италии.

На юрком скутере с водителем вы легко проскользнёте мимо пробок и заглянете в атмосферные переулки исторического центра. Увидите тот самый настоящий Рим, который любят местные жители — живой, шумный и невероятно красивый. А ещё мы поделимся историческими фактами и любопытными историями.
На Vespa по Риму: знаковые локации, смотровые площадки и местные легенды
На Vespa по Риму: знаковые локации, смотровые площадки и местные легенды
На Vespa по Риму: знаковые локации, смотровые площадки и местные легенды

Описание экскурсии

У Колизея мы расскажем о Древнем Риме, гладиаторских боях и строительстве амфитеатра.

В районе Большого цирка вы узнаете о месте, где проходили самые масштабные зрелища античного Рима. А ещё мы поговорим о жизни древних римлян и том, как менялся город на протяжении веков.

В Апельсиновом саду (Giardino degli Aranci) вы увидите один из самых красивых районов столицы. Затронем и местные истории, и легенды.

У фонтана «Аква-Паола» вам откроется его связь с римскими акведуками. Вас ждёт рассказ, почему это место стало одной из самых впечатляющих смотровых площадок.

На Джаниколо услышите о значении этого холма для истории города, а ещё о событиях, которые здесь происходили.

А ещё мы как местные жители поделимся советами: где попробовать настоящую римскую кухню, куда сходить вечером и какие локации стоит посетить вдали от туристических маршрутов.

Организационные детали

  • Поездка на Vespa проходит с водителем, вы пассажир
  • Во время поездки мы включим вам итальянскую классическую музыку, которая сочетается с архитектурой, улицами и панорамами Рима
  • Перед отправлением проведём инструктаж и выдадим шлемы
  • Специальная одежда и обувь не нужна, можно приходить в юбках, платьях, шортах и на каблуках
  • Максимальный вес пассажира — до 100 кг
  • С вами будут гид и водители из нашей команды

ежедневно в 00:00, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Студенты€56
Стандартный€64
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Санта Мария Маджоре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:00, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вугар
Вугар — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Риме уже много лет. Этот город стал моим домом: здесь я вырос, окончил университет La Sapienza и получил степень магистра. За эти годы я изучил Рим не
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только по книгам, но и в повседневной жизни — знаю его историю, атмосферу, самые красивые места и малоизвестные уголки. Я свободно говорю на русском, итальянском, английском, испанском и турецком, поэтому мне легко находить общий язык с путешественниками из разных стран. Я хочу встречать гостей не просто как гид, а как человек, который искренне любит этот город и хочет показать его таким, каким его видят местные жители. Мои авторские туры на Vespa — это возможность почувствовать настоящий Рим: проехать по живописным улицам, увидеть знаменитые достопримечательности и открыть места, куда редко доходят обычные туристы. Для меня это не просто работа — это любимое дело и часть моей жизни. Самая большая награда — видеть, как люди влюбляются в Рим после нашей совместной прогулки.

Входит в следующие категории Рима

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