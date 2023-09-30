Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
Базилика Святого Петра — бьющееся сердце Ватикана, скрывающее сокровенные тайны христианского мира и многочисленные произведения искусства. Вы полюбуетесь шедеврами Микеланджело и Бернини, старинными скульптурами и мозаиками. Спуститесь в подземные гроты и увидите усыпальницу Святого Петра. А я расскажу истории и легенды этого удивительного места.
Вы узнаете, как место массовых убийств оказалось центром религиозной жизни и превратилось в самый большой католический собор мира. Как проходило его строительство, какие сложности преодолевали мастера и каковы особенности купола Микеланджело — визитной карточкой базилики. А ещё я поделюсь интригами и пикантными подробностями, связанными с личной жизнью римских пап.
Прикосновение к миру прекрасного
Внутреннее убранство базилики, сотканное из драгоценного мрамора и мозаики, подарит вам ощущение праздника и света. Я покажу её главные художественные сокровища: скульптурную композицию Микеланджело «Оплакивание Христа» и Балдахин Бернини. Самым волнительным моментом станет трёхметровый спуск в подземные гроты, где находится сакральная ниша с мощами апостола Петра.
Организационные детали
Вход в собор Святого Петра бесплатный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Cв. Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 978 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид. Живу в Риме более 11 лет. За это время успела окончить в Италии университет (факультет литературы) и стать гидом. Вы спросите, почему читать дальшеуменьшить
гидом? Во-первых, потому что мне безумно нравится Рим. Во-вторых, общение с людьми заряжает положительной энергией. Моя цель — рассказать о любимом городе так, чтобы повествование звучало как прекрасная книга, которую хочется перечитывать снова и снова. Приезжайте!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Андрей
Это действительно увлекательная экскурсия, которую проводит очень грамотный экскурсовод. Наталья проводит экскурсию очень интересно, без нагромождения лишней информацией и главное - доступным языком. Это не просто лекция, а увлекательный и эмоциональный диалог. Спасибо Наталья за великолепные экскурсии и будем рады новым встречам с Вами.
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Е
Екатерина
Очень интересная экскурсия! На экскурсию нужно приходить рано, так как очередь на площади собирается очень быстро. Мы конечно на свой страх и риск договорились на чуть позднее время, но каким. читать дальшеуменьшить
сюрпризом было для нас, что Наталья приехала раньше и заняла очередь, а нам и не пришлось в ней стоять! Очень интересный рассказ: Наталья умеет подстраиваться под интересы, рассказывает разные факты, таким образом не создается впечатления об объективном мнении и взглядов гида. В соборе Наталья была буквально готова остановиться у каждой статуи и фрески и рассказать ее историю! На тот момент у Натальи не было экскурсий в музеи Ватикана, мы брали гида от музея. . и на сколько было видно разницу! Мы очень жалели о том, что у Натальи не было на тот момент экскурсии по музеям. Надеюсь, уже есть! Очень рекоменду Наталью!
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Ирина
Большое спасибо Наталье за экскурсию и другие консультации, которые она нам оказала. Благодаря ей наша поезда в Рим получилась очень слаженная и интересная. Мы с удовольствием будем рекомендовать Наталью нашим друзьям, которые тоже едут путешествовать в Рим. Отдельно спасибо за помощь с выбором ресторанов, типичных не туристических - для местных.
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Н
Наталья
Наталья, очень приятный и внимательный человек. Экскурсия была хорошо продумана и выстроена, мы получили удовольствие от увиденного и от услышанного! До экскурсии Наталья была всегда на связи, после экскурсии дала рекомендации по достопримечательностям, ресторан и магазинам!)) Наталья, спасибо огромное за проведенное с нами время
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Ю
Юлия
Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию. Нам было очень интересно и приятно провести с ней несколько часов и узнать много нового. Наталья очень душевный, чуткий и эрудированный гид. Обязательно обратимся еще!
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