Базилика Святого Петра — бьющееся сердце Ватикана, скрывающее сокровенные тайны христианского мира и многочисленные произведения искусства. Вы полюбуетесь шедеврами Микеланджело и Бернини, старинными скульптурами и мозаиками. Спуститесь в подземные гроты и увидите усыпальницу Святого Петра. А я расскажу истории и легенды этого удивительного места.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие по эпохам

Вы узнаете, как место массовых убийств оказалось центром религиозной жизни и превратилось в самый большой католический собор мира. Как проходило его строительство, какие сложности преодолевали мастера и каковы особенности купола Микеланджело — визитной карточкой базилики. А ещё я поделюсь интригами и пикантными подробностями, связанными с личной жизнью римских пап.

Прикосновение к миру прекрасного

Внутреннее убранство базилики, сотканное из драгоценного мрамора и мозаики, подарит вам ощущение праздника и света. Я покажу её главные художественные сокровища: скульптурную композицию Микеланджело «Оплакивание Христа» и Балдахин Бернини. Самым волнительным моментом станет трёхметровый спуск в подземные гроты, где находится сакральная ниша с мощами апостола Петра.

Организационные детали

Вход в собор Святого Петра бесплатный.