Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
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1 отзыв
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О гиде
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Ответы на вопросы
Базилика Святого Петра — бьющееся сердце Ватикана, скрывающее сокровенные тайны христианского мира и многочисленные произведения искусства. Вы полюбуетесь шедеврами Микеланджело и Бернини, старинными скульптурами и мозаиками. Спуститесь в подземные гроты и увидите усыпальницу Святого Петра. А я расскажу истории и легенды этого удивительного места.
Ближайшие даты:
13 ноя
14 ноя
16 ноя
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20 ноя
21 ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие по эпохам
Вы узнаете, как место массовых убийств оказалось центром религиозной жизни и превратилось в самый большой католический собор мира. Как проходило его строительство, какие сложности преодолевали мастера и каковы особенности купола Микеланджело — визитной карточкой базилики. А ещё я поделюсь интригами и пикантными подробностями, связанными с личной жизнью римских пап.
Прикосновение к миру прекрасного
Внутреннее убранство базилики, сотканное из драгоценного мрамора и мозаики, подарит вам ощущение праздника и света. Я покажу её главные художественные сокровища: скульптурную композицию Микеланджело «Оплакивание Христа» и Балдахин Бернини. Самым волнительным моментом станет трёхметровый спуск в подземные гроты, где находится сакральная ниша с мощами апостола Петра.
Организационные детали
Вход в собор Святого Петра бесплатный.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Cв. Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 80 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид. Живу в Риме более 11 лет. За это время успела окончить в Италии университет (факультет литературы) и стать гидом. Вы спросите, почему гидом? Во-первых, потому что мне безумно нравится Рим. Во-вторых, общение с людьми заряжает положительной энергией. Моя цель — рассказать о любимом городе так, чтобы повествование звучало как прекрасная книга, которую хочется перечитывать снова и снова. Приезжайте!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
30 сен 2023
Это действительно увлекательная экскурсия, которую проводит очень грамотный экскурсовод. Наталья проводит экскурсию очень интересно, без нагромождения лишней информацией и главное - доступным языком. Это не просто лекция, а увлекательный и эмоциональный диалог. Спасибо Наталья за великолепные экскурсии и будем рады новым встречам с Вами.