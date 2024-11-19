Рим как зеркало души: в поисках смыслов и ценностей

Всмотреться в архитектурные шедевры, понять их философские метафоры и найти их отражение внутри себя
Каждый уголок Вечного города раскрывается как метафора внутренних состояний и жизненных ценностей. Как крестраж, если хотите.

На медитативной прогулке мы исследуем историческое и архитектурное наследие Рима на уровне глубинных смыслов, которые скрыты за прекрасными фасадами. Это философское путешествие по Риму станет одновременно путешествием к самим себе.
5
1 отзыв
Рим как зеркало души: в поисках смыслов и ценностей
Рим как зеркало души: в поисках смыслов и ценностей
Рим как зеркало души: в поисках смыслов и ценностей
Ближайшие даты:
15
мар16
мар22
мар23
мар29
мар30
мар5
апр
Время начала: 10:00, 16:30

Описание экскурсии

Мы будем бродить по улицам Рима, переходя из одного века в другой. И наблюдать, как мир менялся, а фундаментальные ценности оставались неизменными. Поговорим о том, какие принципы позволили Италии сохранять и развивать свою культуру. И почему созданный ими мир привлекает миллионы людей со всего света.

А фоном для такого путешествия станут:

Фонтан Сфинксов. Обсудим, почему загадочные сфинксы олицетворяют борьбу человека с пороками и стремление контролировать мир. Поразмышляем о символизме каждого элемента и о внутренней миссии человека.

Церковь Иль-Джезу. Рассмотрим потрясающее «шоу» на потолке, где святой буквально «открывается» перед нами. Это визуальное чудо помогает понять, куда нужно смотреть, когда все вокруг смотрят в одно место. И как находить скрытые смыслы за очевидными вещами.

Церковь Сант-Андреа-делла-Валли. Полюбуемся фасадом с двумя ангелами, один из которых не доделан. Поговорим о символических ценностях, которые лежат в основе любого важного дела. И о том, как правильно строить собственное дело жизни.

Испанская лестница и фонтан Баркачча. Вы поймёте, почему это место наводит на мысли о пути к успеху через коллаборацию и преемственность поколений.

Церковь Сант-Иньянцио. Позволим росписи купола увлечь нас во впечатляющую 3D-иллюзию. И поговорим о переплетении иллюзии и реальности в нашем восприятии мира.

Фонтан Треви. Я расскажу, почему этот знаменитый римский фонтан — метафора работы нашего сознания. Мы подумаем, как управлять интуитивной и рациональной частями разума, бросая монеты в воду как символ доверия судьбе.

Колизей. Вы увидите, почему Колизей превращается в метафору перехода от желания доказать свою важность к стремлению служить миру и быть полезным другим.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто стремится не просто увидеть Рим, но и глубже понять его культурные и духовные корни. Она будет интересна путешественникам, которые ищут смысл и вдохновение, ценят символизм и готовы размышлять о вечных ценностях.
Этот маршрут идеален для людей, интересующихся историей, архитектурой, философией и тем, как можно применить уроки прошлого для создания своего дела и личного роста.

Прогулка может не подойти тем, кто предпочитает быстрые обзорные экскурсии без углубления в символику и метафоры, или тем, кто ищет что-то более лёгкое и развлекательное.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Пантеона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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19 ноя 2024
Всем привет. Хотелось бы поделиться впечатлениями от экскурсии. Это был мой первый визит в Рим, но одному ходить по городу и осматривать достопримечательности было скучно, а большие экскурсионные группы не
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для меня. Поэтому я воспользовался услугами Владислава - человека, знающего город и Италию в целом. Больше всего мне понравился нестандартный подход к организации экскурсии: никаких скучных дат, массы ненужной информации. Экскурсия строилась на понимании менталитета, культуры и философии итальянцев в разных временных отрезках на примере архитектурных объектов города. Можно было вступать в диалог и обсуждать информацию вместе с экскурсоводом, что делает экскурсию более живой и продуктивной. Из личных пожеланий: было бы здорово, если бы в маршрут были дополнительно включены объекты, которые редко посещаются туристами, но которые могут также раскрывать тематику экскурсии, чтобы создавалось ощущение камерности.

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