Каждый уголок Вечного города раскрывается как метафора внутренних состояний и жизненных ценностей. Как крестраж, если хотите. На медитативной прогулке мы исследуем историческое и архитектурное наследие Рима на уровне глубинных смыслов, которые скрыты за прекрасными фасадами. Это философское путешествие по Риму станет одновременно путешествием к самим себе.

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за 1–2 человек или €50 за человека, если вас больше

от €100 за 1–2 человек или €50 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы будем бродить по улицам Рима, переходя из одного века в другой. И наблюдать, как мир менялся, а фундаментальные ценности оставались неизменными. Поговорим о том, какие принципы позволили Италии сохранять и развивать свою культуру. И почему созданный ими мир привлекает миллионы людей со всего света.

А фоном для такого путешествия станут:

Фонтан Сфинксов. Обсудим, почему загадочные сфинксы олицетворяют борьбу человека с пороками и стремление контролировать мир. Поразмышляем о символизме каждого элемента и о внутренней миссии человека.

Церковь Иль-Джезу. Рассмотрим потрясающее «шоу» на потолке, где святой буквально «открывается» перед нами. Это визуальное чудо помогает понять, куда нужно смотреть, когда все вокруг смотрят в одно место. И как находить скрытые смыслы за очевидными вещами.

Церковь Сант-Андреа-делла-Валли. Полюбуемся фасадом с двумя ангелами, один из которых не доделан. Поговорим о символических ценностях, которые лежат в основе любого важного дела. И о том, как правильно строить собственное дело жизни.

Испанская лестница и фонтан Баркачча. Вы поймёте, почему это место наводит на мысли о пути к успеху через коллаборацию и преемственность поколений.

Церковь Сант-Иньянцио. Позволим росписи купола увлечь нас во впечатляющую 3D-иллюзию. И поговорим о переплетении иллюзии и реальности в нашем восприятии мира.

Фонтан Треви. Я расскажу, почему этот знаменитый римский фонтан — метафора работы нашего сознания. Мы подумаем, как управлять интуитивной и рациональной частями разума, бросая монеты в воду как символ доверия судьбе.

Колизей. Вы увидите, почему Колизей превращается в метафору перехода от желания доказать свою важность к стремлению служить миру и быть полезным другим.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто стремится не просто увидеть Рим, но и глубже понять его культурные и духовные корни. Она будет интересна путешественникам, которые ищут смысл и вдохновение, ценят символизм и готовы размышлять о вечных ценностях.

Этот маршрут идеален для людей, интересующихся историей, архитектурой, философией и тем, как можно применить уроки прошлого для создания своего дела и личного роста.

Прогулка может не подойти тем, кто предпочитает быстрые обзорные экскурсии без углубления в символику и метафоры, или тем, кто ищет что-то более лёгкое и развлекательное.