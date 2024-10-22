Канва нашей прогулки — уголки Рима с ореолом роскоши: как вековой, так и современной. Внутри каждого мы перенесёмся в мир истории, искусства и итальянской dolce vita. Увидим знаковые места для богемы, аристократии и модников: фонтаны, виллы, Отель-де-Русси и бутик Valentino. С холма Пинчо полюбуемся панорамами Вечного города. И выпьем классический римский кофе у стойки легендарного кафе.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Риме

Маргарита Ваш гид в Риме

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Фонтан Сатир, укрытый от туристических толп и отражающий буйство римского воображения.

Мастерская Антонио Кановы — место, где работал знаменитый скульптор, чьи работы украшают крупнейшие музеи мира.

Испанская лестница — главный символ римской элегантности и одно из самых фотографируемых мест города.

Фонтан Баркачча в форме лодки работы великих Бернини. Был создан в память о наводнении 1598 года, когда вода поднялась так высоко, что сюда занесло маленькое судно.

Флагманский бутик модного дома Valentino. Обсудим, как этот культовый бренд стал синонимом итальянского стиля и роскоши.

Caffè del Greco — легендарное кафе, старейшее в Риме. Здесь бывали Гёте, Байрон и Казанова. Насладимся и мы чашкой настоящего итальянского кофе.

Церковь Троицы на горах (Trinità dei Monti), возвышающаяся над Испанской лестницей. Была построена по приказу французского короля Людовика XII. Отсюда насладимся видами на Вечный город.

Дом Гоголя, где великий писатель жил и работал над «Мёртвыми душами».

Вилла Медичи эпохи Ренессанса, ныне — дом Французской академии. Обсудим, как Медичи сделали виллу центром культурной жизни Европы.

Парк Боргезе, который считается «зелёными лёгкими» Рима. Прогуляемся по тенистым аллеям, наслаждаясь умиротворением природы в центре бурлящего города.

Холм Пинчо, с которого открываются захватывающие виды на Рим — их невозможно забыть! Прекрасное место для фотосессии.

Площадь Народа, где часто проходили торжественные события. Раскроем её многовековую историю и посмотрим на обелиск, привезённый из Египта.

Аврелиевы стены, построенные в 3 веке для защиты Рима от нашествий. Справлялись с этим на протяжении столетий.

Отель-де-Русси — любимое место отдыха аристократии и знаменитостей.

Организационные детали

Нужно будет подняться по Испанской лестнице — рассчитывайте свои силы и надевайте удобную обувь.