Роскошный Рим: искусство, мода, панорамы

Узнать историю люксового района и вспомнить мастеров, которые творили здесь на протяжении веков
Канва нашей прогулки — уголки Рима с ореолом роскоши: как вековой, так и современной. Внутри каждого мы перенесёмся в мир истории, искусства и итальянской dolce vita.

Увидим знаковые места для богемы, аристократии и модников: фонтаны, виллы, Отель-де-Русси и бутик Valentino. С холма Пинчо полюбуемся панорамами Вечного города. И выпьем классический римский кофе у стойки легендарного кафе.
5
1 отзыв
Роскошный Рим: искусство, мода, панорамы
Роскошный Рим: искусство, мода, панорамы
Роскошный Рим: искусство, мода, панорамы
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Фонтан Сатир, укрытый от туристических толп и отражающий буйство римского воображения.

Мастерская Антонио Кановы — место, где работал знаменитый скульптор, чьи работы украшают крупнейшие музеи мира.

Испанская лестница — главный символ римской элегантности и одно из самых фотографируемых мест города.

Фонтан Баркачча в форме лодки работы великих Бернини. Был создан в память о наводнении 1598 года, когда вода поднялась так высоко, что сюда занесло маленькое судно.

Флагманский бутик модного дома Valentino. Обсудим, как этот культовый бренд стал синонимом итальянского стиля и роскоши.

Caffè del Greco — легендарное кафе, старейшее в Риме. Здесь бывали Гёте, Байрон и Казанова. Насладимся и мы чашкой настоящего итальянского кофе.

Церковь Троицы на горах (Trinità dei Monti), возвышающаяся над Испанской лестницей. Была построена по приказу французского короля Людовика XII. Отсюда насладимся видами на Вечный город.

Дом Гоголя, где великий писатель жил и работал над «Мёртвыми душами».

Вилла Медичи эпохи Ренессанса, ныне — дом Французской академии. Обсудим, как Медичи сделали виллу центром культурной жизни Европы.

Парк Боргезе, который считается «зелёными лёгкими» Рима. Прогуляемся по тенистым аллеям, наслаждаясь умиротворением природы в центре бурлящего города.

Холм Пинчо, с которого открываются захватывающие виды на Рим — их невозможно забыть! Прекрасное место для фотосессии.

Площадь Народа, где часто проходили торжественные события. Раскроем её многовековую историю и посмотрим на обелиск, привезённый из Египта.

Аврелиевы стены, построенные в 3 веке для защиты Рима от нашествий. Справлялись с этим на протяжении столетий.

Отель-де-Русси — любимое место отдыха аристократии и знаменитостей.

Организационные детали

Нужно будет подняться по Испанской лестнице — рассчитывайте свои силы и надевайте удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Fontana del Babuino
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
22 окт 2024
чудесная экскурсия, Марина очень подробно всё рассказывает, добавляя какие-то интересные факты
также получила много советов, как провести отпуск в Риме комфортнее

спасибо большое!

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