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Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере

4.8
27 отзывов
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Если вы хотите понаблюдать за жизнью местных и погрузиться в настоящую итальянскую атмосферу, то район Трастевере — это то, что вам нужно.

Мы пройдем по уютным улицам и местам, где когда-то жили бедняки, разделенные от богатых высоким забором и прогуляемся по местам, в которых древность и современность удивительно сочетаются друг с другом.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €70 за человека

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Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере

Что вы увидите

  • Портик Оттавии
  • Театр Марцелла
  • Район бывшего еврейского Гетто
  • Набережная Тибра
  • Район Трастевере и его достопримечательности
  • Улица Лунгаретта и Римские таверны
  • Церковь Санта Мария ин Трастевере
  • Площадь Трилусса
Мы отправимся на другой берег реки Тибр, в истинно римский и самый атмосферный район города, и увидим достопримечательности 🏛️ и красоты Рима, которые не описаны в путеводителях.
Экскурсия проводится в мини-группе строго от 2 человек.
Хотите с головой погрузиться в настоящую Италию, в повседневную жизнь римлян, узнать секреты, легенды и живые истории 📖 самого колоритного квартала Вечного города? Увидеть настоящий, не туристический и безумно интересный Рим? Тогда эта прогулка 👣 для вас!
Наш маршрут пройдет по самым красивым и колоритным улочкам Рима, а завершится на легендарной площади Трилусса, где вы сможете попробовать знаменитый итальянский аперитив или остаться на ужин в настоящей римской траттории.

Что мы увидим/посетим:

    Портик Оттавии
    Театр Марцелла
    Район бывшего еврейского Гетто
    Набережная Тибра
    Район Трастевере и его достопримечательности
    Улица Лунгаретта и Римские таверны;
    Церковь Санта Мария ин Трастевере;
    Площадь Трилусса;
    Мы ответим на любые вопросы по городу, сможем дать рекомендации, которые пригодятся вам на протяжении всего путешествия по Италии и по Риму.
    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • питание
    • личные расходы
    Начало
    🚩 piazza Venezia, монумент Vittoriano
    Место завершения
    🏁 район Трастевере
    Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере
    Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере
    Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере
    Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере
    Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере
    Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Rome W.
    Rome W.
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    27 отзывов оставили туристы

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