Ваша подружка в Риме: покажет, расскажет, пофотографирует
Я проведу вас по любимому городу, поделюсь многолетним опытом жизни в нём и поснимаю на вашу технику
Эта душевная прогулка идеально подойдёт одиночным путешественникам, которые хотят не только познакомиться с Римом, но и пофотографироваться на его фоне.
А также всем тем, кто желает каждую секунду наслаждаться городом, не тратя время на поиск локаций в картах и не утомляя своих спутников просьбами сделать фото. Помимо съёмки, я расскажу много интересного о Риме!
Ненавязчивая прогулка-экскурсия в дружеской атмосфере
Я поделюсь историей каждого места, которое мы посетим. В интервалах между съёмками расскажу вам о жизни в Риме, его особенностях. Кроме того, я порекомендую вам места для самостоятельных прогулок, заведения, где можно попробовать восхитительный кофе, отличные места для ужина и скрытые уголки, где можно увидеть настоящий Рим, вдали от туристических троп.
Приятный бонус: после экскурсии я оставлю вам мой авторский гид со списком местных баров и ресторанов, достойных внимания, а также список блюд, которые стоит попробовать.
Фотосессия
Все фотографии я сделаю на ваш телефон. Для декораций мы выберем самые известные и красивые места Рима: аутентичная улочка, где снимали фильм «Римские каникулы», Испанская лестница и фонтан Треви, итальянские кафешки с маленькими круглыми столиками, где сможем поболтать за чашкой кофе или бокалом вина. Вы не только сфотографируетесь на фоне самых характерных и открыточных локаций Рима, но и увидите главные городские достопримечательности.
Организационные детали
Фотографии я делаю на вашу технику
Маршрут прогулки может быть выстроен в соответствии с вашими пожеланиями, давайте обсуждать
Напитки в кафе оплачиваются дополнительно (по желанию)
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 193 туристов
Привет! Меня зовут Таня, я эксперт по Риму и инстаграм-блогер. Живу в итальянской столице более семи лет, обожаю гулять и делиться секретами Вечного города. Моя задача — не просто познакомить вас с историей Рима и его достопримечательностями, но и передать мою любовь к нему. Надеюсь на скорую встречу!