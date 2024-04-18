Ваша подружка в Риме: покажет, расскажет, пофотографирует

Я проведу вас по любимому городу, поделюсь многолетним опытом жизни в нём и поснимаю на вашу технику
Эта душевная прогулка идеально подойдёт одиночным путешественникам, которые хотят не только познакомиться с Римом, но и пофотографироваться на его фоне.

А также всем тем, кто желает каждую секунду наслаждаться городом, не тратя время на поиск локаций в картах и не утомляя своих спутников просьбами сделать фото. Помимо съёмки, я расскажу много интересного о Риме!
5
1 отзыв
Ваша подружка в Риме: покажет, расскажет, пофотографирует
Ваша подружка в Риме: покажет, расскажет, пофотографирует
Ваша подружка в Риме: покажет, расскажет, пофотографирует
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ненавязчивая прогулка-экскурсия в дружеской атмосфере

Я поделюсь историей каждого места, которое мы посетим. В интервалах между съёмками расскажу вам о жизни в Риме, его особенностях. Кроме того, я порекомендую вам места для самостоятельных прогулок, заведения, где можно попробовать восхитительный кофе, отличные места для ужина и скрытые уголки, где можно увидеть настоящий Рим, вдали от туристических троп.

Приятный бонус: после экскурсии я оставлю вам мой авторский гид со списком местных баров и ресторанов, достойных внимания, а также список блюд, которые стоит попробовать.

Фотосессия

Все фотографии я сделаю на ваш телефон. Для декораций мы выберем самые известные и красивые места Рима: аутентичная улочка, где снимали фильм «Римские каникулы», Испанская лестница и фонтан Треви, итальянские кафешки с маленькими круглыми столиками, где сможем поболтать за чашкой кофе или бокалом вина. Вы не только сфотографируетесь на фоне самых характерных и открыточных локаций Рима, но и увидите главные городские достопримечательности.

Организационные детали

  • Фотографии я делаю на вашу технику
  • Маршрут прогулки может быть выстроен в соответствии с вашими пожеланиями, давайте обсуждать
  • Напитки в кафе оплачиваются дополнительно (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
18 апр 2024
Отличная экскурсия, действительно встреча подружек на «поболтать» и совместить приятное с полезным) Рекомендую

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

ИндивидуальныеПешеходныеЛетниеОбзорныеФонтан ТревиПопулярные местаСамое главноеПлощадь Испании и Испанская лестница

Похожие экскурсии из Рима

Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
418 отзывов
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
12 июня в 06:00
14 июня в 06:00
150 за всё до 5 чел.
Рим - живая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
126 отзывов
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
139 за всё до 4 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
12 июня в 08:30
210200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Риме
ХорошоТам