Эта душевная прогулка идеально подойдёт одиночным путешественникам, которые хотят не только познакомиться с Римом, но и пофотографироваться на его фоне. А также всем тем, кто желает каждую секунду наслаждаться городом, не тратя время на поиск локаций в картах и не утомляя своих спутников просьбами сделать фото. Помимо съёмки, я расскажу много интересного о Риме!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ненавязчивая прогулка-экскурсия в дружеской атмосфере

Я поделюсь историей каждого места, которое мы посетим. В интервалах между съёмками расскажу вам о жизни в Риме, его особенностях. Кроме того, я порекомендую вам места для самостоятельных прогулок, заведения, где можно попробовать восхитительный кофе, отличные места для ужина и скрытые уголки, где можно увидеть настоящий Рим, вдали от туристических троп.

Приятный бонус: после экскурсии я оставлю вам мой авторский гид со списком местных баров и ресторанов, достойных внимания, а также список блюд, которые стоит попробовать.

Фотосессия

Все фотографии я сделаю на ваш телефон. Для декораций мы выберем самые известные и красивые места Рима: аутентичная улочка, где снимали фильм «Римские каникулы», Испанская лестница и фонтан Треви, итальянские кафешки с маленькими круглыми столиками, где сможем поболтать за чашкой кофе или бокалом вина. Вы не только сфотографируетесь на фоне самых характерных и открыточных локаций Рима, но и увидите главные городские достопримечательности.

Организационные детали