Великая красота, или один день в Вечном городе

В режиме piano-piano - неспешно - познакомиться с самыми знаменитыми и неочевидными локациями Рима
Забудьте о путеводителях и отключите навигатор. Мы углубимся в историю города и побываем в весьма необычных местах. Я проведу вас по самым колоритным районам, покажу старейшие архитектурные памятники.

Вы попробуете пироги из секретной кондитерской и услышите множество легенд и сюжетов из жизни римских гуманистов, правителей и людей искусства. Этот день станет незабываемым!
Описание экскурсии

Большой Цирк и Авентинский холм. Начнём прогулку у древнего ипподрома, где проводили скачки на колесницах. Заглянем в городской розарий, полюбуемся панорамой Рима из Апельсинового сада и посмотрим в замочную скважину, сквозь которую видно сразу три государства.

Бычий форум и Театр Марцелла. Мы увидим знаменитые «Уста истины» и «дедушку» Колизея. Прогуляемся среди древнеримских руин и дойдём до еврейского гетто.

Остров Тиберина и район Трастевере. Вы услышите легенды о возникновении острова-корабля и побываете в одном из самых колоритных районов города — там ощущается вкус настоящей dolce vita.

Площадь Навона и Пантеон. Мы полюбуемся барочной архитектурой, и я расскажу, какие призраки обитают здесь по ночам. И осмотрим знаменитый храм всех богов.

Фонтан Треви и церковь Сант-Андреа-делле-Фратте. Здесь мы поговорим о противостоянии двух великих архитекторов эпохи Барокко.

Испанская лестница и улочка Маргутта. Я покажу вам тихую улочку, где жили Пикассо и Феллини.

Народная площадь и вилла Боргезе. Мы рассмотрим старые городские ворота и древний египетский обелиск. И полюбуемся восхитительным закатом на смотровой площадке холма виллы Боргезе.

Вы узнаете:

  • Что было раньше на месте городского розария и кто завёз в Рим первые апельсины
  • Истории самых древних архитектурных сооружений, которые сохранились до наших дней
  • Почему в Риме каждый день стреляют из пушки
  • Кто такие римские куртизанки, как они влияли на жизнь города и как их ремесло связано с феминизмом
  • Почему площадь, которую построили французы, называют Испанской
  • Правда ли, что вода в Рим до сих пор поступает по акведукам времён Империи

Организационные детали

  • Экскурсия не предусматривает посещение музеев, но при желании мы можем зайти в несколько церквей и увидеть картины Караваджо и скульптуру Микеланджело (входные билеты не потребуются)
  • При желании остановимся выпить кофе в историческом кафе или другом атмосферном месте (не входит в стоимость)
  • Экскурсию можно дополнить фотосессией (условия согласуем в переписке)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazzale Ugo La Malfa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари
Мари — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 153 туристов
Buongiorno! Меня зовут Мари. Я хочу, чтобы на память о Вечном городе у вас остались атмосферные снимки «как с открытки». Также с удовольствием поделюсь с вами легендами и историями о жизни римлян. С нетерпением жду вас в Италии!
