Забудьте о путеводителях и отключите навигатор. Мы углубимся в историю города и побываем в весьма необычных местах. Я проведу вас по самым колоритным районам, покажу старейшие архитектурные памятники. Вы попробуете пироги из секретной кондитерской и услышите множество легенд и сюжетов из жизни римских гуманистов, правителей и людей искусства. Этот день станет незабываемым!

Описание экскурсии

Большой Цирк и Авентинский холм. Начнём прогулку у древнего ипподрома, где проводили скачки на колесницах. Заглянем в городской розарий, полюбуемся панорамой Рима из Апельсинового сада и посмотрим в замочную скважину, сквозь которую видно сразу три государства.

Бычий форум и Театр Марцелла. Мы увидим знаменитые «Уста истины» и «дедушку» Колизея. Прогуляемся среди древнеримских руин и дойдём до еврейского гетто.

Остров Тиберина и район Трастевере. Вы услышите легенды о возникновении острова-корабля и побываете в одном из самых колоритных районов города — там ощущается вкус настоящей dolce vita.

Площадь Навона и Пантеон. Мы полюбуемся барочной архитектурой, и я расскажу, какие призраки обитают здесь по ночам. И осмотрим знаменитый храм всех богов.

Фонтан Треви и церковь Сант-Андреа-делле-Фратте. Здесь мы поговорим о противостоянии двух великих архитекторов эпохи Барокко.

Испанская лестница и улочка Маргутта. Я покажу вам тихую улочку, где жили Пикассо и Феллини.

Народная площадь и вилла Боргезе. Мы рассмотрим старые городские ворота и древний египетский обелиск. И полюбуемся восхитительным закатом на смотровой площадке холма виллы Боргезе.

Вы узнаете:

Что было раньше на месте городского розария и кто завёз в Рим первые апельсины

Истории самых древних архитектурных сооружений, которые сохранились до наших дней

Почему в Риме каждый день стреляют из пушки

Кто такие римские куртизанки, как они влияли на жизнь города и как их ремесло связано с феминизмом

Почему площадь, которую построили французы, называют Испанской

Правда ли, что вода в Рим до сих пор поступает по акведукам времён Империи

