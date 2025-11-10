Большой Цирк и Авентинский холм. Начнём прогулку у древнего ипподрома, где проводили скачки на колесницах. Заглянем в городской розарий, полюбуемся панорамой Рима из Апельсинового сада и посмотрим в замочную скважину, сквозь которую видно сразу три государства.
Бычий форум и Театр Марцелла. Мы увидим знаменитые «Уста истины» и «дедушку» Колизея. Прогуляемся среди древнеримских руин и дойдём до еврейского гетто.
Остров Тиберина и район Трастевере. Вы услышите легенды о возникновении острова-корабля и побываете в одном из самых колоритных районов города — там ощущается вкус настоящей dolce vita.
Площадь Навона и Пантеон. Мы полюбуемся барочной архитектурой, и я расскажу, какие призраки обитают здесь по ночам. И осмотрим знаменитый храм всех богов.
Фонтан Треви и церковь Сант-Андреа-делле-Фратте. Здесь мы поговорим о противостоянии двух великих архитекторов эпохи Барокко.
Испанская лестница и улочка Маргутта. Я покажу вам тихую улочку, где жили Пикассо и Феллини.
Народная площадь и вилла Боргезе. Мы рассмотрим старые городские ворота и древний египетский обелиск. И полюбуемся восхитительным закатом на смотровой площадке холма виллы Боргезе.
Вы узнаете:
Что было раньше на месте городского розария и кто завёз в Рим первые апельсины
Истории самых древних архитектурных сооружений, которые сохранились до наших дней
Почему в Риме каждый день стреляют из пушки
Кто такие римские куртизанки, как они влияли на жизнь города и как их ремесло связано с феминизмом
Почему площадь, которую построили французы, называют Испанской
Правда ли, что вода в Рим до сих пор поступает по акведукам времён Империи
Организационные детали
Экскурсия не предусматривает посещение музеев, но при желании мы можем зайти в несколько церквей и увидеть картины Караваджо и скульптуру Микеланджело (входные билеты не потребуются)
При желании остановимся выпить кофе в историческом кафе или другом атмосферном месте (не входит в стоимость)
Экскурсию можно дополнить фотосессией (условия согласуем в переписке)
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Мари — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 153 туристов
Buongiorno! Меня зовут Мари. Я хочу, чтобы на память о Вечном городе у вас остались атмосферные снимки «как с открытки». Также с удовольствием поделюсь с вами легендами и историями о жизни римлян. С нетерпением жду вас в Италии!