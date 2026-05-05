Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Рим — город, в который влюбляются с первого взгляда.



На машине мы объедем не только такие знаменитые места, как Колизей и площадь Венеции, но и побываем в уютный городских улочках, которые неизвестны большинству туристов. 5 9 отзывов

Vladislav Ваш гид в Риме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €350 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 9 отзывов 🇷🇺 русский 3 часа 1-7 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Рим в ритме сердца: 3 часа на машине Не экскурсия, а прогулка Есть города, которые запоминаются. А есть такие, в которые влюбляешься сразу. Рим — из их числа. Но стандартные экскурсии часто утомляют и оставляют за кадром самое интересное. Вместо этого — 3 часа на комфортном автомобиле, без очередей, без спешки и без скучных фактов. На машине мы объедем не только знаменитые площади и Колизей, но и заглянем в уютные улочки, скрытые от большинства туристов. Вы можете остановиться в любой момент, выйти, сфотографировать и послушать живые истории, которые не найдете в путеводителях. Романтика или мистика — выбирать вам Хотите увидеть Рим с высоты и вдохнуть его воздух? Отправимся в Апельсиновый сад на холме Авентин — с лучшей панорамой города, знакомой по фильмам. Предпочитаете легенды и загадки? Вы увидите двери, за которыми, по старинным рассказам, жил алхимик, умевший превращать металл в золото. Каждый найдет свой Рим.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Венеции

Капитолий

Императорский Форум

Форум Траяна

Колизей

Площадь Республики

Санта Мария Маджоре

Испанская лестница

Вилла Боргезе

Пинчо

Народная площадь

Ватикан

Чирко Массимо

Уста правды

Мавзолей Августа

Ара Пачис

Мост Адриана

Замок Святого Ангела

Трастевере

Яникул Что включено Транспортные услуги

Услуги гида Что не входит в цену Трансфер из Фьюмичино и обратно - €140

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Республики Завершение: Район Трастевере, либо Ватикан Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.