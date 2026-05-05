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Весь Рим за 3 часа

Рим — город, в который влюбляются с первого взгляда.

На машине мы объедем не только такие знаменитые места, как Колизей и площадь Венеции, но и побываем в уютный городских улочках, которые неизвестны большинству туристов.
5
9 отзывов
Весь Рим за 3 часа
Весь Рим за 3 часа
Весь Рим за 3 часа

Описание экскурсии

Рим в ритме сердца: 3 часа на машине Не экскурсия, а прогулка Есть города, которые запоминаются. А есть такие, в которые влюбляешься сразу. Рим — из их числа. Но стандартные экскурсии часто утомляют и оставляют за кадром самое интересное. Вместо этого — 3 часа на комфортном автомобиле, без очередей, без спешки и без скучных фактов. На машине мы объедем не только знаменитые площади и Колизей, но и заглянем в уютные улочки, скрытые от большинства туристов. Вы можете остановиться в любой момент, выйти, сфотографировать и послушать живые истории, которые не найдете в путеводителях. Романтика или мистика — выбирать вам Хотите увидеть Рим с высоты и вдохнуть его воздух? Отправимся в Апельсиновый сад на холме Авентин — с лучшей панорамой города, знакомой по фильмам. Предпочитаете легенды и загадки? Вы увидите двери, за которыми, по старинным рассказам, жил алхимик, умевший превращать металл в золото. Каждый найдет свой Рим.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Венеции
  • Капитолий
  • Императорский Форум
  • Форум Траяна
  • Колизей
  • Площадь Республики
  • Санта Мария Маджоре
  • Испанская лестница
  • Вилла Боргезе
  • Пинчо
  • Народная площадь
  • Ватикан
  • Чирко Массимо
  • Уста правды
  • Мавзолей Августа
  • Ара Пачис
  • Мост Адриана
  • Замок Святого Ангела
  • Трастевере
  • Яникул
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Трансфер из Фьюмичино и обратно - €140
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Республики
Завершение: Район Трастевере, либо Ватикан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Г
Нам очень понравилось путешествие по Риму с Владом — он внимательный, приятный человек и отличный гид. Мы выбрали эту экскурсию, чтобы за короткое время увидеть как можно больше, избегая долгих
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пеших переходов. Так и вышло: мы объехали все холмы Рима, увидели дворцы, сады и другие чудеса города, много узнали, попили вкусный кофе и поговорили по душам. В конце Влад отвез нас в уютную тратторию в Транстевере — было замечательно. Машина у Влада просторная и очень удобная, нас было четверо плюс гид. Расставаться было искренне жаль. Не могу сказать, что мы обсудили все пункты из описания (заглянула в него уже после), но информации и эмоций получили более чем достаточно. Возможно, стоит повторить? Удачи всем гидам этой замечательной команды!

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В
Влад не просто проводит экскурсию — он делится своей любовью к Риму, как со старыми друзьями, чутко улавливая настроение каждого. Не буду перечислять, сколько мы увидели и услышали за три
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часа, скажу лишь, что мы побывали на таких смотровых площадках, о которых даже не слышали и куда точно не попали бы сами. По совету Влада мы провели вечер в ресторане с великолепной итальянской кухней и вином — и не пожалели. Спасибо огромное за этот день!

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Е
В Риме мы были 4 дня. Владислав — чудесный гид — провел шикарную экскурсию по главным достопримечательностям города. Было очень интересно и весело! Отдельное спасибо за джелато — невероятная вкуснятина! Владислав, респект!
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О
Огромное спасибо Владу за экскурсию по Риму на авто! Креативно, душевно, профессионально. Влад — очень вежливый, интеллигентный и понимающий с первого слова гид. Мы узнали много интересного, а смотровые площадки превзошли все ожидания. Рассказ был информативным, но при этом нисколько не скучным. Спасибо и до новых встреч в Риме!
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Е
С удовольствием пишем отзыв об экскурсии по Риму с Владом. Три часа пролетели незаметно, но очень насыщенно: мы увидели и знаковые места, и новые уголки города. Влад рассказывал увлеченно и
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с любовью к Риму, поэтому экскурсия понравилась и тем, кто был в городе впервые, и тем, кто уже возвращался. Особая благодарность за смотровые площадки — виды открылись потрясающие, и фотографии до сих пор пересматриваем. Эта экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений поездки. Смело рекомендуем друзьям и будем рады новой встрече!

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Г
Были в Риме один день в ноябре, и решили взять трехчасовую автомобильную экскурсию «Рим за 3 часа». Не пожалели ни минуты! Все было идеально продумано: маршрут, локации, смотровые площадки. Владу — огромное спасибо и до новых встреч! P.S. Кофе на смотровой площадке у памятника Гарибальди оказался просто божественным!
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