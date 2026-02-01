Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Насладиться пейзажами Тосканы и творениями гениев искусства и прокатиться на гондоле
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
28 фев в 08:00
7 мар в 08:00
€630 за человека
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
10 апр в 10:00
22 мая в 10:00
€1450 за человека
Итальянское трио в мини-группе: Рим, Венеция и Флоренция, экскурсии, шедевры архитектуры и живописи
Побывать в Ватикане, проплыть по каналам, увидеть работы Леонардо да Винчи и усыпальницы Медичи
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
3 мар в 14:00
4 мая в 14:00
159 000 ₽ за человека
Средневековые легенды, дошедшие до нас: тайны Тосканы и Умбрии
Вспомнить жителей Ареццо, увидеть мост с портрета Моны Лизы и посчитать башни Сан-Джиминьяно
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
12 апр в 09:30
13 сен в 09:30
€1500 за человека
Большой итальянский тур: 3 города, Тоскана и Тирренское море
Изучить Рим и Флоренцию, покататься по каналам Венеции, отдохнуть среди виноградников и на побережье
Начало: Рим, аэропорт Фьюмичино или Чампино, любой рейс
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
€1290 за человека
