Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
19 июл в 08:00
26 июл в 08:00
€450 за человека
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Начало: Рим, утро (точное время по договорённости)
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
€630 за человека
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
6 сен в 12:00
13 сен в 12:00
€2350 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия31 марта 2025Здравствуйте! Тур замечательный! Встречающая сторона профи! Отели Рима оставляют желать лучшего вне зависимости 3* или 4*. При заказе тура можно озвучить клиентам, что есть возможность рассмотреть возвращение из другого города, помощь в покупке билетов в Милан и сопровождение или вылет из Венеции.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Риме в июле 2025
Сейчас в Риме в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 450 до 2350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на автобусе, 1 ⭐ отзыв, цены от €450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь