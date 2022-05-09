По договоренности с туристом

Алмаз в короне - Дворец дожей

Венеция, венец… И в этом венце самый крупный бриллиант - конечно же, Дворец Дожей

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1 оценка
Индивидуальная
Венеция, венец… И в этом венце самый крупный бриллиант — конечно же, Дворец Дожей.

Понятно, любой турист, впервые посещающий город, в первую очередь спешит погулять по городу, чтобы больше увидеть, а вот музеи оставляет на второй план.

Так вот Дворец Дожей как раз из разряда именно «увидеть».

И не просто увидеть, а не пропустить.
Алмаз в короне - Дворец дожей
Алмаз в короне - Дворец дожей
Алмаз в короне - Дворец дожей
Алмаз в короне - Дворец дожей
Алмаз в короне - Дворец дожей
Алмаз в короне - Дворец дожей

Что вас ожидает:

    Тысячелетняя история Венеции
    «Дожи» — это не предметы и экспонаты, это интерьеры — богатые декоры и скульптуры, золотые потолки и дрожащие, кажется, уходящие из-под ног полы. Это возможность для туриста погрузиться в эпоху XVI века, эру наивысшего расцвета и триумфа венецианской республики, и пройти анфиладой залов в качестве «гостя республики», как точно так же проходили здесь раньше послы, легаты и короли.
    Но где-где, а во Дворце Дожей без гида точно не обойтись. Смотреть самостоятельно — не очень понятно и визуально повторяемо, а вот с помощью экскурсовода, который озвучит непрерывную ленту картин, украшающих стены залов, вы получите возможность увидеть более чем тысячелетнюю историю Венецию как полнометражный фильм. Я расскажу вам много презанятных историй.
    Коды, знаки и символы эпохи Возрождения
    Я покажу вам Тициана, Веронезе, Тинторетто, Карпаччо — здесь работали лучшие венецианские художники эпохи Возрождения. И не просто покажу, я расскажу вам о живописных стилях и профессиональных техниках написания, а также, что особо интересно, я покажу вам тайные смыслы в картинах, скрытые от неискушенного взгляда.
    Ведь именно в эпоху Возрождения вошли в моду различные «коды» (помните книгу и фильм «Код да Винчи»?), это то время, когда художники и скульпторы прямо-таки соревновались в искусстве спрятать за видимым изображением, закодировав его системой знаков или символов, вторые и не читаемые невооруженным глазом смыслы. Иногда прямо противоположные изображенному. В этом была тайна, игра, интрига. Вот эти коды мы и будем расшифровывать. Но не только картины. Я покажу вам тайные двери. Секретные переходы. Шкафы-прослушки. Хитроумные кресла для «сачков». А еще посетим колоритную «гнетущую» тюрьму, пройдем туда по мосту Вздохов. Раньше на этом мосту вздыхали, а сейчас, радостно и беззаботно, все целуются.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    • Входные билеты
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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