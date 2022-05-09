По договоренности с туристом

Что вас ожидает:

Тысячелетняя история Венеции

«Дожи» — это не предметы и экспонаты, это интерьеры — богатые декоры и скульптуры, золотые потолки и дрожащие, кажется, уходящие из-под ног полы. Это возможность для туриста погрузиться в эпоху XVI века, эру наивысшего расцвета и триумфа венецианской республики, и пройти анфиладой залов в качестве «гостя республики», как точно так же проходили здесь раньше послы, легаты и короли.

Но где-где, а во Дворце Дожей без гида точно не обойтись. Смотреть самостоятельно — не очень понятно и визуально повторяемо, а вот с помощью экскурсовода, который озвучит непрерывную ленту картин, украшающих стены залов, вы получите возможность увидеть более чем тысячелетнюю историю Венецию как полнометражный фильм. Я расскажу вам много презанятных историй.

Коды, знаки и символы эпохи Возрождения

Я покажу вам Тициана, Веронезе, Тинторетто, Карпаччо — здесь работали лучшие венецианские художники эпохи Возрождения. И не просто покажу, я расскажу вам о живописных стилях и профессиональных техниках написания, а также, что особо интересно, я покажу вам тайные смыслы в картинах, скрытые от неискушенного взгляда.

Ведь именно в эпоху Возрождения вошли в моду различные «коды» (помните книгу и фильм «Код да Винчи»?), это то время, когда художники и скульпторы прямо-таки соревновались в искусстве спрятать за видимым изображением, закодировав его системой знаков или символов, вторые и не читаемые невооруженным глазом смыслы. Иногда прямо противоположные изображенному. В этом была тайна, игра, интрига. Вот эти коды мы и будем расшифровывать. Но не только картины. Я покажу вам тайные двери. Секретные переходы. Шкафы-прослушки. Хитроумные кресла для «сачков». А еще посетим колоритную «гнетущую» тюрьму, пройдем туда по мосту Вздохов. Раньше на этом мосту вздыхали, а сейчас, радостно и беззаботно, все целуются.

Важная информация: