Дворец дожей - роскошь, власть и тайны Венецианской республики
Понять, что Венеция хотела рассказать о себе миру, что скрывала и как создавала собственную легенду
Я покажу вам дворец не как красивый музей, а как живой механизм власти: место, где принимались политические решения, вершилось правосудие, работала дипломатия, создавался миф о непобедимой Венецианской республике и в то же время скрывались её страхи, тайны и жестокость. В результате за роскошью вы увидите не просто искусство, а логику целой цивилизации.
Описание экскурсии
Главные пространства дворца. Вы увидите внутренний двор, парадные лестницы, залы советов и помещения, где принимали важнейшие государственные решения и создавали образ могущественной республики.
Искусство как язык власти. Вас ждут монументальные полотна, портреты дожей (глав государства) и аллегорические изображения Венеции. Я объясню, как искусство во дворце работало не только для красоты, но и как политическая пропаганда.
Тайны, суды, старые тюрьмы и мост Вздохов. Затронем тёмную сторону республики. Вы поймёте, что скрывалось за блестящим фасадом Венеции: система контроля, доносов, следствий и наказаний.
Я расскажу:
как маленький город на воде стал одной из сильнейших держав Европы
как была устроена Венецианская республика и почему её политическая система оставалась устойчивой веками
почему дож не был абсолютным правителем и кем он был на самом деле
зачем существовали тайные советы и какую роль играл знаменитый Совет десяти
как Венеция контролировала власть, управляла огромной морской державой, выстраивала дипломатию и создавала образ непобедимого государства
Венеция перестанет быть для вас только романтичным городом с каналами и станет понятной: умной, осторожной, блестящей, жёсткой и невероятно сильной.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются отдельно — €35 с человека
Билеты можно приобрести на месте, но я рекомендую купить их заранее онлайн, чтобы избежать очередей
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Меня зовут Анастасия, я лицензированный гид в Венеции и человек, для которого этот город давно стал не просто профессией, а частью жизни. Я выросла в Италии и уже много лет читать дальшеуменьшить
живу в самом сердце Венеции — там, где за туристическими маршрутами начинается настоящая жизнь города: с его утренними звуками, закрытыми двориками, семейными историями, ремесленниками, гондольерами, старыми палаццо и легендами, которые не найти в обычном путеводителе. Мое первое образование связано с развитием туристического бизнеса в Университете Ка’ Фоскари в Венеции, а второе — с историей. Поэтому в моих экскурсиях соединяются две вещи: глубокая историческая база и понимание того, как сделать знакомство с городом живым, красивым и по-настоящему запоминающимся. Мои экскурсии выбирают путешественники со всего мира, в том числе и медийные личности, которые хотят увидеть Венецию не по шаблону, а через личный, внимательный и по-настоящему живой рассказ.
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