Я покажу вам дворец не как красивый музей, а как живой механизм власти: место, где принимались политические решения, вершилось правосудие, работала дипломатия, создавался миф о непобедимой Венецианской республике и в то же время скрывались её страхи, тайны и жестокость. В результате за роскошью вы увидите не просто искусство, а логику целой цивилизации.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные пространства дворца. Вы увидите внутренний двор, парадные лестницы, залы советов и помещения, где принимали важнейшие государственные решения и создавали образ могущественной республики.

Искусство как язык власти. Вас ждут монументальные полотна, портреты дожей (глав государства) и аллегорические изображения Венеции. Я объясню, как искусство во дворце работало не только для красоты, но и как политическая пропаганда.

Тайны, суды, старые тюрьмы и мост Вздохов. Затронем тёмную сторону республики. Вы поймёте, что скрывалось за блестящим фасадом Венеции: система контроля, доносов, следствий и наказаний.

Я расскажу:

как маленький город на воде стал одной из сильнейших держав Европы

как была устроена Венецианская республика и почему её политическая система оставалась устойчивой веками

почему дож не был абсолютным правителем и кем он был на самом деле

зачем существовали тайные советы и какую роль играл знаменитый Совет десяти

как Венеция контролировала власть, управляла огромной морской державой, выстраивала дипломатию и создавала образ непобедимого государства

Венеция перестанет быть для вас только романтичным городом с каналами и станет понятной: умной, осторожной, блестящей, жёсткой и невероятно сильной.

Организационные детали