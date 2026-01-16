Мои заказы

Экскурсии в Археологический музей Неаполя

Найдено 18 экскурсий в категории «Археологический музей» в Венеции на русском языке, цены от €47, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Живая Венеция
Пешая
2 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая Венеция
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя. Прогулка по знаковым местам и скрытым уголкам подарит вам незабываемые впечатления
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
от €219 за всё до 5 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Пешая
3 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнавая её легенды и наслаждаясь местными деликатесами. Индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 18:30
19 янв в 09:00
€134 за всё до 6 чел.
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Пройти необычным маршрутом и узнать, как венецианские мастера оживляли камень
Начало: В районе вокзала Санта Лучия
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€55 за человека
Венецианская сказка для круизных путешественников
Пешая
2 часа
5 отзывов
Круиз
Венецианская сказка для круизных путешественников
Уникальная экскурсия по Венеции для круизных путешественников, желающих за один день увидеть главные достопримечательности и узнать тайны города
Начало: На Piazzale Roma
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
€47 за человека
Первый день в Венеции
Пешая
2.5 часа
270 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Первый день в Венеции
Увидеть главные места города и узнать их тайны
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
€187 за всё до 6 чел.
Нетуристическая Венеция в центре города
Пешая
2.5 часа
-
10%
29 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическая Венеция в центре города
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
€171€189 за всё до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
3 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€334 за всё до 8 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Пешая
2.5 часа
-
5%
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 13:30
19 янв в 09:30
€187€196 за всё до 4 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
Осмотреть роскошные залы дворца, послушать ароматы эпохи и узнать, как одевалась венецианская знать
Начало: Возле Палаццо Мочениго
20 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€200 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Венеция
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Здравствуй, Венеция
Познакомьтесь с Венецианскими улочками, роскошным мостом Риальто и Гранд-каналом. Оцените интерьеры Дворца дожей и узнайте, как жили правители
Начало: У церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
20 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€100 за человека
Понять Венецию
Пешая
2 часа
-
30%
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять Венецию
Уникальная экскурсия по Венеции, где скрытые уголки и истории прошлого откроют вам истинную красоту города, который всегда живёт на грани
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€161€230 за всё до 6 чел.
Венеция на самом деле
Пешая
2 часа
-
10%
109 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция на самом деле
Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны
Начало: По договорённости
24 янв в 10:30
25 янв в 10:30
€135€150 за всё до 4 чел.
Завораживающее знакомство с Венецией
Пешая
3 часа
-
5%
39 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающее знакомство с Венецией
Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу
Начало: На площади Рома
20 янв в 09:30
21 янв в 09:00
от €247€260 за всё до 7 чел.
Неизведанная Венеция
Пешая
2 часа
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанная Венеция
Раскрыть тайные места «города на воде» вдали от обычных туристических маршрутов
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
20 янв в 10:30
22 янв в 10:30
от €179€188 за всё до 8 чел.
Увезти Венецию в своём сердце
Пешая
3.5 часа
Водная прогулка
Увезти Венецию в своём сердце
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя: старинные церкви, легенды и мастерские ремесленников ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Детская экскурсия-квест по археологическому музею в Венеции
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
Детская экскурсия-квест по археологическому музею в Венеции
Познакомиться с мифами и легендами, а также с Афиной, Зевсом и другими богами, высеченными в камне
Начало: Прямо на углу здания у бара Al Todaro на площади С...
19 янв в 10:30
20 янв в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Магия Венеции: прогулка от Сан-Марко до Риальто
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Венеции: прогулка от Сан-Марко до Риальто
Увлекательная прогулка по Венеции, раскрывающая её тайны и историю. Посетите знаковые места и узнайте о жизни венецианцев
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
По следам царицы Савской: авторская экскурсия по Венеции
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
По следам царицы Савской: авторская экскурсия по Венеции
Узнайте, как мифы о царице Савской связаны с архитектурой и историей Венеции. Погрузитесь в атмосферу загадок и открытий
Начало: На пл. Сан-Марко
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
19 янв в 10:00
€80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 января 2026
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    Мы с мужем провели два замечательных дня (4 и 5 января 2026 г)в Венеции с Валерией.
    Программа была очень насыщенная и
    читать дальше

    интересная,Валерия показала нам очень разную Венецию и мы увидели и полюбили этот город навсегда. Все было очень четко организовано. Огромное спасибо Валерии за интереснейшую информацию. Обязательно вернемся. Всем рекомендую экскурсии с Валерией.

  • E
    Evgeniia
    14 января 2026
    Первый день в Венеции
    Мы «влюбились» в Венецию благодаря Анне. Она настоящая местная жительница, прекрасно знакома с городом, рассказывает очень увлекательно, сочетая исторические факты
    читать дальше

    с интересными легендами. Анна знаток искусства и слушать её можно бесконечно. . Маршрут был продуман так, что мы увидели и главные «сокровища» Венеции, и уютные улочки,которые сохранили свой многовековой колорит и настоящий дух города. Экскурсия прошла в комфортном темпе — было достаточно времени, чтобы рассмотреть детали, сделать фотографии. Анна рассказала нам и о местной кухне, моде и обычаях венецианцев, посоветовала отличные рестораны и даже любимые блюда местных жителей, сориентировала где и как сэкономить и помогла нам заказать водное такси. В общем, благодаря Анне наша поездка в Венецию была очень интересной и комфортной. Мы очень ей благодарны за отлично проведенное время🌹

  • D
    Daria
    12 января 2026
    Первый день в Венеции
    Мы были в Венеции в конце декабря, сразу после католического Рождества. Это была моя первая поездка в Венецию, но не
    читать дальше

    первая для моего молодого человека. По дороге в Венецию мы решили, что нам нужна экскурсия! Конечно, можно сколь угодно гулять по улицам, заходить в музеи, но не зная истории, интересных подробностей и деталей, которые знают только эксперты - получить full experience сложно! Мы были очень рады, что Анна нам открыла Венецию, такую, которую она знает, любит и чувствует! Наша экскурсия пролетела незаметно, мы посвятили время истории, Анна рассказала нам много интересных деталей про религию, становление Венеции, строительство, музеи, истории, которые связаны с теми или иными местами, мы так же получили рекомендации по местам, куда стоит заглянуть, чтобы насладиться Венецианскими блюдами.
    Счастливые и довольные после экскурсии мы покатались на гондоле и посмотрели на многие места на маршруте нашей экскурсии с воды.
    От души благодарим за прекрасную экскурсию и рекомендацию мест! Мы не прощаемся и говорим до следующей встречи!

  • Е
    Елена
    11 января 2026
    Первый день в Венеции
    Анна - лучший в мире гид! Мы никогда еще не встречали настолько структурированной, динамичной, безумного интересной и увлекательной экскурсии! Время
    читать дальше

    пролетело незаметно, теперь мечтаем снова вернуться в Венецию и продолжить изучать ее вместе с Анной! Потрясающая подача, юмор и безумно доброжелательное отношение! Анна, спасибо Вам! Успехов и до новых встреч!

  • И
    Ирина
    8 января 2026
    Первый день в Венеции
    Экскурсия с Анной прошла на одном дыхании. Понравилось абсолютно все: подача материала, предложенные для просмотра локации. И главное - Анна прекрасный рассказчик, влюбленный в Венецию и очень позитивный человек! Было интересно!!!
    Очень советую экскурсию с Анной!
  • М
    Мария
    8 января 2026
    Ciao, Венеция, встречай нас
    Волшебный день случился!
  • K
    Karina
    6 января 2026
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    Отличная обзорная экскурсия, Валерия очень тактичный, приятный гид, хорошо знающая историю города. Проведет не туристическими интересными тропами.
  • И
    Игорь
    2 января 2026
    Ciao, Венеция, встречай нас
    Спасибо за незабываемую экскурсию👍. Нам было очень приятно общаться с Юлей, сразу видно,что она просто влюблена в Венецию,столько интересных фактов,
    читать дальше

    историй!!!! По ее рекомендации пообедали в кафе(очень вкусно). После экскурсии погуляли сами по тем местам,которые нам показала Юля, это было замечательно.

  • М
    Марина
    5 декабря 2025
    Венецианская сказка для круизных путешественников
    Экскурсия супер! Было очень интересно!
  • М
    Мансур
    4 декабря 2025
    Венеция на самом деле
    Алиса профессионал своего дела. Все прошло оооочень интересно, а главное с душой. После экскурсии всегда была на связи и отвечала на любые вопросы 👍🏻👍🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Археологический музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
  1. Живая Венеция;
  2. Ciao, Венеция, встречай нас;
  3. Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики;
  4. Венецианская сказка для круизных путешественников;
  5. Первый день в Венеции.
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Дворец Дожей;
  2. Мост Риальто;
  3. Гранд-канал;
  4. Самое главное;
  5. Сан-Марко;
  6. Мост Вздохов;
  7. Рынок Риальто;
  8. Площадь Сан-Марко;
  9. Собор Святого Марка;
  10. Остров Мурано.
Сколько стоит экскурсия по Венеции в январе 2026
Сейчас в Венеции в категории "Археологический музей" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 47 до 334 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 877 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 18 экскурсий на 2026 год по теме «Археологический музей», 877 ⭐ отзывов, цены от €47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март