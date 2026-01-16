Индивидуальная
до 5 чел.
Живая Венеция
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя. Прогулка по знаковым местам и скрытым уголкам подарит вам незабываемые впечатления
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
от €219 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнавая её легенды и наслаждаясь местными деликатесами. Индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 18:30
19 янв в 09:00
€134 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Пройти необычным маршрутом и узнать, как венецианские мастера оживляли камень
Начало: В районе вокзала Санта Лучия
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€55 за человека
Круиз
Венецианская сказка для круизных путешественников
Уникальная экскурсия по Венеции для круизных путешественников, желающих за один день увидеть главные достопримечательности и узнать тайны города
Начало: На Piazzale Roma
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
€47 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Первый день в Венеции
Увидеть главные места города и узнать их тайны
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
€187 за всё до 6 чел.
-
10%
Водная прогулка
Нетуристическая Венеция в центре города
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
€171
€189 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€334 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 13:30
19 янв в 09:30
€187
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
Осмотреть роскошные залы дворца, послушать ароматы эпохи и узнать, как одевалась венецианская знать
Начало: Возле Палаццо Мочениго
20 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€200 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Здравствуй, Венеция
Познакомьтесь с Венецианскими улочками, роскошным мостом Риальто и Гранд-каналом. Оцените интерьеры Дворца дожей и узнайте, как жили правители
Начало: У церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
20 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€100 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять Венецию
Уникальная экскурсия по Венеции, где скрытые уголки и истории прошлого откроют вам истинную красоту города, который всегда живёт на грани
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€161
€230 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция на самом деле
Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны
Начало: По договорённости
24 янв в 10:30
25 янв в 10:30
€135
€150 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающее знакомство с Венецией
Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу
Начало: На площади Рома
20 янв в 09:30
21 янв в 09:00
от €247
€260 за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанная Венеция
Раскрыть тайные места «города на воде» вдали от обычных туристических маршрутов
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
20 янв в 10:30
22 янв в 10:30
от €179
€188 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Увезти Венецию в своём сердце
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя: старинные церкви, легенды и мастерские ремесленников ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Детская экскурсия-квест по археологическому музею в Венеции
Познакомиться с мифами и легендами, а также с Афиной, Зевсом и другими богами, высеченными в камне
Начало: Прямо на углу здания у бара Al Todaro на площади С...
19 янв в 10:30
20 янв в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Венеции: прогулка от Сан-Марко до Риальто
Увлекательная прогулка по Венеции, раскрывающая её тайны и историю. Посетите знаковые места и узнайте о жизни венецианцев
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
По следам царицы Савской: авторская экскурсия по Венеции
Узнайте, как мифы о царице Савской связаны с архитектурой и историей Венеции. Погрузитесь в атмосферу загадок и открытий
Начало: На пл. Сан-Марко
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
19 янв в 10:00
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана16 января 2026Мы с мужем провели два замечательных дня (4 и 5 января 2026 г)в Венеции с Валерией.
Программа была очень насыщенная и
- EEvgeniia14 января 2026Мы «влюбились» в Венецию благодаря Анне. Она настоящая местная жительница, прекрасно знакома с городом, рассказывает очень увлекательно, сочетая исторические факты
- DDaria12 января 2026Мы были в Венеции в конце декабря, сразу после католического Рождества. Это была моя первая поездка в Венецию, но не
- ЕЕлена11 января 2026Анна - лучший в мире гид! Мы никогда еще не встречали настолько структурированной, динамичной, безумного интересной и увлекательной экскурсии! Время
- ИИрина8 января 2026Экскурсия с Анной прошла на одном дыхании. Понравилось абсолютно все: подача материала, предложенные для просмотра локации. И главное - Анна прекрасный рассказчик, влюбленный в Венецию и очень позитивный человек! Было интересно!!!
Очень советую экскурсию с Анной!
- ММария8 января 2026Волшебный день случился!
- KKarina6 января 2026Отличная обзорная экскурсия, Валерия очень тактичный, приятный гид, хорошо знающая историю города. Проведет не туристическими интересными тропами.
- ИИгорь2 января 2026Спасибо за незабываемую экскурсию👍. Нам было очень приятно общаться с Юлей, сразу видно,что она просто влюблена в Венецию,столько интересных фактов,
- ММарина5 декабря 2025Экскурсия супер! Было очень интересно!
- ММансур4 декабря 2025Алиса профессионал своего дела. Все прошло оооочень интересно, а главное с душой. После экскурсии всегда была на связи и отвечала на любые вопросы 👍🏻👍🏻👍🏻
