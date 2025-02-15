Дворец Дожей: здание правительства

Экскурсия включает посещение главного здания правительства Венецианской республики, которое славится своими готическими интерьерами и работами известных художников.

Посетители смогут осмотреть залы Совета, Сената и Большого совета, а также отправятся к древней венецианской тюрьме, мосту Вздохов и увидят залы Совета Десяти.
Дворец Дожей: здание правительства
Дворец Дожей: здание правительства
Ближайшие даты:
15
фев16
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фев19
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фев21
фев
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Дворец Дожей: Символ Венецианской Республики

Дворец Дожей — это не просто здание, а настоящая жемчужина Венеции, олицетворяющая могущество и величие Венецианской республики. Его величественная архитектура в готическом стиле впечатляет и привлекает внимание туристов со всего мира.

Историческая Значимость

На протяжении веков Дворец Дожей служил главным зданием правительства, отражая политическую мощь города. Сегодня он является одним из самых посещаемых музеев в историческом центре Венеции, где каждый может погрузиться в богатую историю этого уникального места.

Великолепие Интерьеров

Внутренние помещения Дворца поражают своим великолепием. Здесь можно увидеть работы таких великих мастеров, как:

  • Тициан
  • Веронезе
  • Тинторетто
  • Тьеполо

Эти художники украсили залы Совета, Сената и Большого совета, придавая им неповторимый облик и атмосферу.

Уникальные Экскурсии

Во время экскурсии по Дворцу вы сможете:

  • Посетить древнюю венецианскую тюрьму XVI века
  • Пройти по мосту Вздохов
  • Ознакомиться с залами Совета Десяти — одним из ключевых органов власти Венеции

Каждый из этих элементов добавляет уникальности и исторической ценности вашему визиту.

Дворец Дожей — это не просто архитектурное сооружение, а место, где история оживает, вдохновляя каждого, кто его посещает. Не упустите возможность увидеть это великолепие своими глазами!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Дожей
  • Древняя венецианская тюрьма XVI века
  • Мост Вздохов
  • Залы Совета Десяти
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты во Дворец
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Сан Марко
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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