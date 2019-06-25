Вы отправитесь на маленький остров прямо напротив главной площади Венеции Сан-Марко.
Местный водный транспорт вапоретто доставит вас к монастырю XVI века Сан-Джорджо-Маджоре, где выставлены работы Тинторетто: «Тайная вечеря», «Сбор манны небесной» и другие известные картины.
Вы подниметесь на 75-метровую колокольню, откуда открывается лучший вид на город и все венецианские острова.
Местный водный транспорт вапоретто доставит вас к монастырю XVI века Сан-Джорджо-Маджоре, где выставлены работы Тинторетто: «Тайная вечеря», «Сбор манны небесной» и другие известные картины.
Вы подниметесь на 75-метровую колокольню, откуда открывается лучший вид на город и все венецианские острова.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Водно-пешеходная групповая экскурсия на Сан-Джорджо Маджоре. Знаете ли вы, что… … люди поселились на Сан-Джорджо Маджоре ещё в эпоху Римской империи … площадь острова составляет всего 1/10 квадратного километра … с колокольни Сан-Джорджо Маджоре открывается один из лучших видов на Венецию Групповая пешеходная экскурсия на остров Сан-Джорджо Маджоре с посещением знаменитого монастыря. Мы познакомимся с историей острова, посетим монастырь, где полюбуемся на работы Тинторетто: Тайная вечеря, сбор Манна. Увидим и последнюю работу художника, которая была завершена его сыном Доменико. Мы поднимемся на 75-метровую колокольню, с которой открывается великолепный вид на Венецию. С высоты птичьего полета мы увидим башню Сан-Марко, край Лидо, остров святой Елены. После экскурсии у вас будет возможность самостоятельно продолжить осмотр острова Сан-Джорджо Маджоре. Дополнительно оплачивается: вапоретто — 5 евро с человека в одну сторону и билет на колокольню — 6 евро для взрослых и 4 евро для детей.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вапоретто
- Билет на колокольню
Где начинаем и завершаем?
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venice
Завершение: Сан-Джорджо Маджоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
n
natali_d
25 июня 2019
N
Nuria-al
18 мая 2019
Экскурсия прошла очень хорошо! Было много интересных фактов и много интересных видов Венеции с колокольни. Спасибо за поездку!
Д
Дмитрий
5 янв 2019
Она не состоялась! Видимо, нас двоих было просто не выгодно везти на экскурсию. Мне пришло письмо что экскурсия не состоится «по техническим проблемам»! Думаю, все проще - себестоимость экскурсии 16 Евро: 10 за корабль и 6 за подъем на колокольню. При стоимости тура 31 Евро из-за двоих решили не заморачиваться!
К
Карпушина
10 окт 2018
К сожалению, накануне вечером экскурсию отменили. Поэтому остров мы посетили и осмотрели самостоятельно. Сам остров действительно стоит посещения. Кроме необыкновенного вида с колокольни, сзади собора разбит замечательный сад. С удовольствием погуляли в его тени. Во время нашего посещения там ещё и проходила выставка (бесплатно). Было интересно. Рекомендую остров к посещению!
e
ejanchen
27 июня 2018
A
Angelsta
6 июня 2018
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