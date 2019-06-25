Описание экскурсии

Водно-пешеходная групповая экскурсия на Сан-Джорджо Маджоре. Знаете ли вы, что… … люди поселились на Сан-Джорджо Маджоре ещё в эпоху Римской империи … площадь острова составляет всего 1/10 квадратного километра … с колокольни Сан-Джорджо Маджоре открывается один из лучших видов на Венецию Групповая пешеходная экскурсия на остров Сан-Джорджо Маджоре с посещением знаменитого монастыря. Мы познакомимся с историей острова, посетим монастырь, где полюбуемся на работы Тинторетто: Тайная вечеря, сбор Манна. Увидим и последнюю работу художника, которая была завершена его сыном Доменико. Мы поднимемся на 75-метровую колокольню, с которой открывается великолепный вид на Венецию. С высоты птичьего полета мы увидим башню Сан-Марко, край Лидо, остров святой Елены. После экскурсии у вас будет возможность самостоятельно продолжить осмотр острова Сан-Джорджо Маджоре. Дополнительно оплачивается: вапоретто — 5 евро с человека в одну сторону и билет на колокольню — 6 евро для взрослых и 4 евро для детей.