Венеция — место счастливых возможностей и роковых случайностей.
Вы узнаете об интересном переплетении судеб и великих исторических событий, увидите самые прекрасные и удивительные произведения рук человеческих и почувствуете атмосферу вечности этого удивительного города в лабиринте узких каналов и нескончаемом многоголосье толпы.
Описание экскурсииВенеция полна невероятных открытий и неожиданных поворотов судьбы. Здесь переплетаются исторические события и личные истории, а архитектура поражает своей красотой и уникальностью. Прогулка по узким каналам и многолюдным площадям позволяет ощутить вечность этого города, который словно создан для того, чтобы удивлять и вдохновлять. На нашей прогулке я познакомлю вас не только с историей и основными достопримечательностями, но и научу ориентироваться в этом необычном и прекрасном городе.
По договорённости с путешественниками.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Площади Святого Марка
- Мост Вздохов
- Королевские сады
- Мост Риальто
- Мост Академии
- Церковь Санта Мария Делла Салюте (если останется время)
- Церковь Святой Марии из Назарета (если экскурсия начинается от вокзала)
- Мост дельи Скальци (если экскурсия начинается от вокзала)
- И ещё одна восхитительная достопримечательность, которая станет великолепным подарком-сюрпризом и прекрасным дополнением к нашей экскурсии
Что включено
- Обзорная пешеходная прогулка по Венеции
Что не входит в цену
- Посещение достопримечательностей на платной основе
- Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности с путешественниками
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с путешественниками.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
