Мини-группа
до 1 чел.
Вечерняя групповая экскурсия «Венецианский закат»
Начало: Площадь Святого Марка
Расписание: Ежедневно в 17:30.
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Венеции
Начало: Ponte di Rialto
6 апр в 10:00
8 апр в 10:00
€140 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фототур по Венеции для вдохновения и ярких кадров
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€180 за экскурсию
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