Мини-группа
до 1 чел.
Вечерняя групповая экскурсия «Венецианский закат»
Начало: Площадь Святого Марка
Расписание: Ежедневно в 17:30.
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
Завтра в 12:00
3 апр в 12:00
€75 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Еврейскоe Гетто и Канареджо
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey7 сентября 2024Мы были первый раз в Венеции, поэтому решили, что будет лучше, если нас встретят и проводят до отеля знающие люди.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Железнодорожный вокзал Венеции»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Железнодорожный вокзал Венеции" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 75. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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