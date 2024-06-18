Трансфер в Венеции: на катере, на автобусе или на корабле. До отеля из аэропорта или с ж/д вокзала. Русскоговорящий ассистент с лицензией. Дополнительно оплачивается транспорт.
Например от аэропорта Марко Поло общественный транспорт стоит 18 евро на человека или частный катер 150 евро.
Например от аэропорта Марко Поло общественный транспорт стоит 18 евро на человека или частный катер 150 евро.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание трансфер
Комфортабельное перемещение на выбранном вами транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
Завершение: Отель/Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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