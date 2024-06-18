Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала

Трансфер в Венеции: на катере, на автобусе или на корабле. До отеля из аэропорта или с ж/д вокзала. Русскоговорящий ассистент с лицензией. Дополнительно оплачивается транспорт.

Например от аэропорта Марко Поло общественный транспорт стоит 18 евро на человека или частный катер 150 евро.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание трансфер

Комфортабельное перемещение на выбранном вами транспорте.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
Завершение: Отель/Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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