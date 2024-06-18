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Трансфер в Венеции: на катере, на автобусе или на корабле. До отеля из аэропорта или с ж/д вокзала. Русскоговорящий ассистент с лицензией. Дополнительно оплачивается транспорт.



Например от аэропорта Марко Поло общественный транспорт стоит 18 евро на человека или частный катер 150 евро.