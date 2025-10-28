Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
Завтра в 09:00
23 фев в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Групповая
Трансфер на водном такси из аэропорта Марко Поло
Начало: Аэропорт Венеция Марко Поло (ВЦЭ), Виале Галилео Г...
€39 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Марко Поло, ж/д вокзал, отель
€75 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем28 октября 2025Если вы хотите индивидуального подхода, понимания, заботы, то вам именно к Наталье. А если вы хотите особенно «программу и организацию», то вам 100% только к Наталье в Венеции))
- ААлёна25 октября 2025Отличной идеей было заказать такую экскурсию-встречу. Наталья была всегда на связи в вотс апп, следила за прилетом нашего самолета, пока
- ВВиолетта16 сентября 20259 сентября мы прилетели в а/п МП, и чтоб сразу погрузиться в атмосферу Венеции решили,что нам нужен трансфер. на катере,кот
- ББорис12 сентября 2025Все отлично! Грация милле!
Сразу попадаешь в надежные руки, нас встретила с табличкой,отвезла на катере, рассказала о городе и дала подробные инструкции!!!! Спасибо
- ААнтон31 июля 2025Очень быстрый и романтичный способ добраться из аэропорта Марко Поло до гостиницы! Благодарим Наталью за предоставление такой интересной возможности! Это великолепный способ начать свое пребывание в Венеции с комфортной и познавательной поездки!
- ССергей22 апреля 2025Наталья молодец. Вовремя встретила, все интересно рассказала. Максимально все четко. Спасибо.
- ММария10 апреля 2025Через Наталью мы сначала заказали только индивидуальный трансфер на катере из аэропорта.
Чтобы на 💯 прочувствовать атмосферу этого удивительного города, очень
- ЕЕлена17 марта 2025Очень понравился трансфер с аэропорта и рассказ про Венецию, а также нам вручили карту с маршрутами и местами для посещения. Спасибо
- ААлександр25 января 2025Все прошло великолепно! Встретили в аэропорту, довезли до входа в отель. По дороге коротко но увлекательно рассказали об основных достопримечательностях города. Очень комфортно, особенно учитывая отсутствие привычных такси и автомобильных дорог…
- SSergey7 сентября 2024Мы были первый раз в Венеции, поэтому решили, что будет лучше, если нас встретят и проводят до отеля знающие люди.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Из аэропорта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в феврале 2026
Сейчас в Венеции в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 380. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Из аэропорта», 14 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель