Tур - игра для детей квест в Палаццо Дукале Дворец Дожей

Готовы стать детективом, чтобы узнать, кто истинный убийца магистратa Ермолао Дона

Готовы стать детективом, чтобы узнать, кто истинный убийца магистратa Ермолао Дона? Предлагаю вам интерактивный игровой тур по дворцу Дожей, который будет интересен и детям и родителям.
Tур - игра для детей квест в Палаццо Дукале Дворец Дожей
Tур - игра для детей квест в Палаццо Дукале Дворец Дожей
Tур - игра для детей квест в Палаццо Дукале Дворец Дожей
Tур - игра для детей квест в Палаццо Дукале Дворец Дожей
Tур - игра для детей квест в Палаццо Дукале Дворец Дожей
Tур - игра для детей квест в Палаццо Дукале Дворец Дожей
Tур - игра для детей квест в Палаццо Дукале Дворец Дожей
Дворец Дожей был построен в стиле готики 600 лет назад, во времена Дожа Франческо Фоскари. Это один из самых старых и известных дворцов мира. В этом дворце принимали королей и консулов, в зале Большого Совета решали судьбу города.
Наша задача разгадать историческую загадку: 600 лет назад несправедливо обвиняли сына Дожа Франческо Фоскари в том, что он убил магистра Совета Десяти: Эрмалао Дона.
Но кто же тогда настоящий убийца? Дети будут искать подсказки в разных помещениях, с помощью которых в конце тура узнают имя настоящего преступника.
Очень любопытно раскрыть секреты дворца Палаццо Дукале с его темницами, секретными дверцaми, тёмными комнатами, жалобными коробкaми. Дож Фоскари нуждается в Вашей помощи! Только для храбрых! В конце тура дети получат диплом детектива.
В то время, как дети будут заняты разгадыванием задач и ребусов, взрослые смогут послушать мой рассказ о венецианской жизни, о живописи мастеров Возрождения, о магистрaтах Тайной Полиции и инквизиторах и о многом другом.

Организационные детали:

  • В стоимость входят услуги лицензированного экскурсовода по Венеции и материал для игр.
  • Не входят: билеты в музей. Взрослый билет — 25 евро, детский — 13 евро. Билет на 4 музея.
  • Фото: Fondazione Musei Civici di Venezia e Gambier&Keller.

Цены на экскурсию

Для группы 1-9 человек
Тур игра по Дворцу Дожей
€60

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Билет:
  • 13 евро для детей или 25 евро для взрослых
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Сан Марко напротив бара Ал Тодаро
Завершение: Дворец Дожей
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Кристина К.
Кристина К.
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