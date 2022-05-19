Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

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Прелюбопытнейшие истории Карнавала

Карнавал — это водные шоу, процессии в исторических костюмах, театр на подмостках Комедии дель Арте, хлопушки, рев барабанов, а главное токи счастливой толпы. Эта мовида даст вам мощнейший энергетический заряд — даешь эйфорию! Танцуют все!

А вот что делать гиду на Карнавале? Для гида здесь простор — я расскажу вам чисто карнавальные прелюбопытнейшие истории. И про венецианский театр арлекинов и коломбин, эти персонажи и дали названия маскам, а у каждой маски Венеции свое имя. А хочешь, мы посетим лабораторию, где делают маски, и ты под руководством опытного мастера создашь свою личную креативную маску. Единственную на всю Венецию. И увезешь ее домой, как приносим из гостей кусочек торта, кусочек праздника.

Карнавал — это ангел, слетающий с колокольни

Маскарады, были везде, а вот маскарад с интересным «продолжением», это, пожалуй, только в Венеции. И вот так венецианская масленица стала эксклюзивом для жаждущих острых ощущений европейцев, хлынувших широким потоком на венецианский карнавал еще в XVIII веке, так что, идя навстречу дорогим гостям, готовых сорить деньгами за порцию адреналина, венецианцы свой карнавал продлили, и если во всем мире он шел неделю, то в Венеции длился аж полгода. Карнавал стал национальным достоянием Венеции.

Но это раньше шалили. Вдали от дома и семьи. А сейчас время поменяло все с точностью до наоборот, и теперь на венецианский карнавал приезжают семейными парами, едут в общем в Тулу со своим самоваром. И все-то приключение — это натянуть на себя костюм Незабудки, поглазеть на народ, разряженный в фижмы и кружева, чинно выпить гоголь-моголь с обещающим названием «Казанова» в кафе Флориан. Да, с трансгрессией уже не очень. Но все равно есть, есть чем заняться. Например, сходить в оперу Фениче в облачении венецианского дожа или поучаствовать в гламурных балах в интерьерах старинных дворцов.

Важная информация:

Венецианский карнавал — ежегодный костюмированный праздник, проходящий в Венеции в феврале. Даты проведения в 2022 г. — суббота, 12 февраля по вторник, 1 марта