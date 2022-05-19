Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Венецианский карнавал или Венеция «sexfreindly» раньше и сейчас

Когда говоришь «масленица», на ум приходят блины

Когда говоришь «масленица», на ум приходят блины.

Когда говоришь «карнавал», перед глазами встают фейерверки, конфетти, оркестры.

Согласитесь, есть разница.

Хотя по сути — это одно и то же, это просто последняя неделя перед Великим Постом.

Только задачи разные, у нас — поесть, у них — повеселиться.

А охочие до развлечений венецианцы, они вообще пошли дальше – они придумали маску.

То есть не они придумали, но очень ее полюбили.

Потому что маска дает свободу — делай, что хочешь, ты не ты.

Одну неделю всем все можно, сняты табу, вперед, не стесняйся.

Можешь поменять личину, можешь чуть-чуть похулиганить, можешь поискать себе любовное приключение.

И маска тебя спрячет.

И защитит от кривотолков.

А главное снимет стресс.

Виват, Карнавал! Праздник трансгрессии, триумф распутства.
Венецианский карнавал или Венеция «sexfreindly» раньше и сейчас
Венецианский карнавал или Венеция «sexfreindly» раньше и сейчас
Венецианский карнавал или Венеция «sexfreindly» раньше и сейчас
Венецианский карнавал или Венеция «sexfreindly» раньше и сейчас
Венецианский карнавал или Венеция «sexfreindly» раньше и сейчас
Венецианский карнавал или Венеция «sexfreindly» раньше и сейчас

Что вас ожидает:

Прелюбопытнейшие истории Карнавала

Карнавал — это водные шоу, процессии в исторических костюмах, театр на подмостках Комедии дель Арте, хлопушки, рев барабанов, а главное токи счастливой толпы. Эта мовида даст вам мощнейший энергетический заряд — даешь эйфорию! Танцуют все!
А вот что делать гиду на Карнавале? Для гида здесь простор — я расскажу вам чисто карнавальные прелюбопытнейшие истории. И про венецианский театр арлекинов и коломбин, эти персонажи и дали названия маскам, а у каждой маски Венеции свое имя. А хочешь, мы посетим лабораторию, где делают маски, и ты под руководством опытного мастера создашь свою личную креативную маску. Единственную на всю Венецию. И увезешь ее домой, как приносим из гостей кусочек торта, кусочек праздника.

Карнавал — это ангел, слетающий с колокольни

Маскарады, были везде, а вот маскарад с интересным «продолжением», это, пожалуй, только в Венеции. И вот так венецианская масленица стала эксклюзивом для жаждущих острых ощущений европейцев, хлынувших широким потоком на венецианский карнавал еще в XVIII веке, так что, идя навстречу дорогим гостям, готовых сорить деньгами за порцию адреналина, венецианцы свой карнавал продлили, и если во всем мире он шел неделю, то в Венеции длился аж полгода. Карнавал стал национальным достоянием Венеции.
Но это раньше шалили. Вдали от дома и семьи. А сейчас время поменяло все с точностью до наоборот, и теперь на венецианский карнавал приезжают семейными парами, едут в общем в Тулу со своим самоваром. И все-то приключение — это натянуть на себя костюм Незабудки, поглазеть на народ, разряженный в фижмы и кружева, чинно выпить гоголь-моголь с обещающим названием «Казанова» в кафе Флориан. Да, с трансгрессией уже не очень. Но все равно есть, есть чем заняться. Например, сходить в оперу Фениче в облачении венецианского дожа или поучаствовать в гламурных балах в интерьерах старинных дворцов.

Важная информация:

Венецианский карнавал — ежегодный костюмированный праздник, проходящий в Венеции в феврале. Даты проведения в 2022 г. — суббота, 12 февраля по вторник, 1 марта

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: с 12 февраля по 1 марта
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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