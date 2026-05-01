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Билеты
Концерт Вивальди «Времена года» и посещение музыкального музея
Начало: Кампо С. Видал, 2862, 30124 Венеция ВЭ, Италия
«В том же билете входит посещение Музея музыки Венеции, где хранится коллекция из 200 оригинальных музыкальных инструментов XVII–XIX веков»
Расписание: См. календарь
€39 за билет
-
20%
Билеты
Билет без очереди с аудиогидом в базилику Святого Марка
Начало: Пьяцетта дей Леончини, 30124 Венеция ВЕ, Италия
«Исследуйте своими темпами сверкающие мозаики и византийские детали — этот билет для самостоятельного осмотра»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€32
€40 за билет
Билеты
Концерт классической музыки в церкви Сан-Видаль
Начало: Кампьелло С. Видаль, 2862, 30124 Венеция ВЕ, Итали...
«Посетите классический концерт в исторической церкви Сан‑Видаль, где звучание старины оживает в каждой ноте»
Расписание: См. календарь
€32 за билет
Билеты
Билеты на колокольню и историческую галерею Сан-Марко
Начало: Калле де ле Рассе, 4536, 30122 Венеция ВЭ, Италия
«Восхищение видами Венеции с высоты Получите билеты на месте встречи и отправляйтесь к колокольне Святого Марка»
Расписание: См. календарь
€38.50 за билет
Билеты
Шоу по выдуванию стекла и выставочный зал Original Murano Glass
Начало: Фондамента С. Джованни дей Баттути, 4б, 30141 Вене...
«Погрузитесь в искусство муранских мастеров на настоящем шоу по выдуванию стекла прямо у печи»
€5 за билет
Последние отзывы на экскурсии
Д
Я не большая любительница концертов, но мне посоветовали послушать Вивальди в Венеции. И это просто невероятно. Столько эмоций у ведущих
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К
Очень весело, и мастера отлично рассказывают и объясняют происходящее для зрителей
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Д
Зал потрясающий, а выступление было наполнено страстью и радостью. Лучшее исполнение Вивальди, которое я когда‑либо слышал.
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И
Это была отличная возможность заглянуть за кулисы стекольной фабрики и увидеть мастера за работой. Очень увлекательно и просто найти нужное место. Также приятный бонус — посетить галерею и магазин без толп туристов. Рекомендуется к брони
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А
Прекрасный концерт с отличными музыкантами. Нам удалось посидеть прямо на сцене, и это полностью погрузило в атмосферу.
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Ю
Было немного больше людей, чем я ожидал, но это всё равно было одним из самых ярких моментов в Венеции.
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Э
Смотровая площадка подарила невероятные виды! Лифт был особенно полезен для всех в нашей группе с уставшими ногами после долгих прогулок. Каждая копейка того стоила, и это несомненно одно из лучших впечатлений во Венеции.
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М
Всё было именно так, как описано. Красиво внутри.
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М
Очень красивый интерьер. Большую часть времени я смотрел вверх, а не вперед — там много всего интересного, но это не казалось перегрузкой. Запоминающееся место в нашей поездке по Венеции.
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С
Обычно мы не фанаты классической музыки, но хотели что-то новое, и этот концерт не разочаровал! Советую приходить за полчаса до начала, чтобы занять хорошие места.
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Всего 19 отзывов в Венеции в категории "Билеты на шоу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Билеты на шоу»
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