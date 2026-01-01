Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по приготовлению пасты с дегустацией вина и джелато
Начало: Campo San Maurizio, 30124 Venezia VE, Italy
«Под руководством эксперта научитесь добиваться идеальной текстуры и уникального вкуса, а затем насладитесь свежими домашними десертами — вкусным завершением кулинарного путешествия»
Расписание: См. календарь
€79 за человека
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс: приготовление пасты и тирамису с дегустацией вина
Начало: Calle Contarini Corfù, 1016, 30123 Venezia VE, Ita...
«У вас будет достаточно времени, чтобы задать вопросы о традиционной итальянской кухне и получить полезные советы от ведущего мастер-класса»
€85.50
€95 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Остров Мурано и стеклодувная мастерская
Начало: Fondamente Nuove или San Marco
«По вашему желанию ассистент покажет, где можно пообедать в местной траттории с блюдами из морепродуктов и с венецианской кухней»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Венеция: традиционный домашний кулинарный мастер-класс
Начало: Fondamenta Rio Croce, 158, 30133 Venezia VE, Italy
«Именно сюда когда-то перебирались знатные семьи в поисках уединения и свежего воздуха, а сегодня вас здесь ждёт уютная кухня, полный сад цветов и хозяйка, влюблённая в итальянскую кухню»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€109 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед
Начало: Campo Bella Vienna, 213, 30125 Venezia VE, Italy
«И, конечно, классический десерт: итальянское тирамису»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€129 за человека
