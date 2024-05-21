Театральные экскурсии в Венеции

Найдено 4 экскурсии в категории «Театральные» в Венеции на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок
«Вы заглянете в жилище Казановы и услышите о его похождениях, увидите оперный театр Ла Фениче, в «биографии» которого нашлось место и дамам»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
229 за всё до 11 чел.
Влюбиться в Венецию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
«А также оцените визитные карточки города: площадь Святого Марко, дворец Дожей, мост Риальто, церковь Санта-Мария-делла-Салюте, кампо Санто-Стефано, дворцы Гранд-канала, оперный театр Ла Фениче и другие»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Венеция: отражение 18 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Венеции: путешествие в 18 век
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Начало: На кампо Сан-Самуэле
«Рассмотрите фасад оперного театра «Ла Фениче» и дворец, в котором жил поэт Джордж Баффо»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sukhach
    21 мая 2024
    Влюбиться в Венецию за 3 часа
    Вчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучных дат и терминов. С
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    нами были дети 8,9 и 13 лет. Девочке 13 лет было очень интересно, детям младше через часок уже стало не сильно интересно. Я впервые гуляла по новому городу с экскурсоводом, но не пожалела. Аудиогид, все таки,не заменит живое общение. Экскурсия была с 13 до 16. Это,конечно,поздно. Т. к основная часть кафе в это время закрыты. А после 3 часов экскурсии все проголодался. В идеале с 10 утра начинать. Понравилось,что и после экскурсии Эля отвечала на вопросы в мессенджере. Спасибо за экскурсию!

    Вчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучныхВчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучныхВчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучных
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
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    достопримечательностях (о них, конечно, тоже), но и о настоящей жизни города, о своём детстве: здесь мальчишки играли в футбол, здесь был кинотеатр, какие проблемы у мэрии и тд. А ещё он погружает Вас в мир городских легенд, и это ОЧЕНЬ интересно! У Марко прекрасный русский язык и отменный юмор! Огромное спасибо от нашей группы!

  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
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    поделиться своими впечатлениями об этом опыте. Марко — коренной житель Венеции, и это чувствуется в каждом его слове. Он обладает богатыми знаниями о городе, его истории и культуре. Рассказы Марко позволили по-новому взглянуть на многие известные и скрытые уголки Венеции, что было исключительно ценно для глубокого понимания этого удивительного города. Однако, в процессе нашей прогулки я заметил, что Марко часто смотрел на часы, что могло создать впечатление некоторой спешки или необходимости следовать строгому графику. Это моментами могло вносить некоторую суету в обстановку и не позволяло полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу Венеции. Несмотря на это, я бы рекомендовал Марко как гида, особенно для тех, кто хочет узнать о Венеции из первых уст. Его глубокие знания и любовь к городу безусловно делают экскурсию познавательной и яркой. В будущем, возвращаясь в Венецию, я бы с удовольствием снова воспользовался услугами Марко, особенно для посещения музеев. Однако, я бы предпочёл, чтобы в следующий раз было больше времени для осмотра и меньше ощущения спешки, чтобы максимально насладиться прогулкой по этому великолепному городу.

    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом
  • Л
    Лилия
    5 мая 2024
    Влюбиться в Венецию за 3 часа
    Эля-замечательный гид. Глубокие познания в истории города Венеции. Прислушивается к вашим пожеланиям по теме, дополнением маршрута(катание на гондоле не входило
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    в экскурсионный план, но Эля легко, по нашему пожеланию,включила в экскурсию). Интересные истории. Экскурсия 3 часа не утомила и прошла незаметно быстро.. Нам было очень интересно и познавательно. Будем рекомендовать своим друзьям. Большое Вам спасибо и удач в дальнейшем.

  • S
    Stan
    15 ноября 2023
    Венеция: отражение 18 века
    Интересная и содержательная экскурсия, которая даст представление о том, как формировалась культурная Венеция в 18 веке. Очень удобной особенностью нам показалась
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    опция старта от отеля. Т. к. город для нас новый, то найтись в людном центре было бы на порядок сложнее. Интересный маршрут, включающий в себя как тематические точки, так и неприметные улочки и дворики, которые было очень интересно изучить. Прошли большую часть города.

  • Д
    Дарья
    23 апреля 2023
    Венеция и женщины: от куртизанок до королев
    Нам очень понравилась экскурсия с Марко. Было познавательно и интересно
  • В
    Владимир
    13 марта 2023
    Венеция и женщины: от куртизанок до королев
    Это было великолепно! Марко коренной Венецианец, настоящий мастер своего дела. Он отлично говорит по-русски и может шутить и четко и точно охарактеризовать достопремичательность. Спасибо большое Марко! Еще увидимся!
  • И
    Ирина
    12 июля 2022
    Венеция и женщины: от куртизанок до королев
    Большое спасибо, Марко за очень интересную, познавательную экскурсию. Маршрут продуман очень хорошо и лаконично. Я очень рекомендую эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Театральные»

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  1. Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
  2. Венеция и женщины: от куртизанок до королев
  3. Влюбиться в Венецию за 3 часа
  4. Венеция: отражение 18 века
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  2. Сан-Марко
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  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Театральные" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 260. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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