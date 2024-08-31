читать дальше

рассказ о главных достопримечательностях города, было очень интересно, хоть я в Венеции уже 3 раз, но Елена преподносила информацию с юмором, что делало экскурсию не скучной. Елена была вежлива и сделала мне прекрасные фотографии. Спасибо за экскурсию!