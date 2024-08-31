Ла Фениче – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Ла Фениче» в Венеции на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Образы Венеции: главные достопримечательности
Пешая
32 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Oбзорная экскурсия по Венеции с гидом архитектором
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Oбзорная экскурсия по Венеции с гидом архитектором
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
Расписание: Ежедневно в 12:00
8 окт в 10:00
11 окт в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Из Милана в Венецию
Пешая
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Милана в Венецию
Начало: Милан Piazza Duomo, 1 (или ваш отель)
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Inna
    31 августа 2024
    Образы Венеции: главные достопримечательности
    Я путешествую одна и решила взять обзорную экскурсию по Венеции на 2 часа, чтобы освежить воспоминания. Очень благодарна Елене за
    читать дальше

    рассказ о главных достопримечательностях города, было очень интересно, хоть я в Венеции уже 3 раз, но Елена преподносила информацию с юмором, что делало экскурсию не скучной. Елена была вежлива и сделала мне прекрасные фотографии. Спасибо за экскурсию!

  • E
    Elvyra
    31 мая 2024
    Образы Венеции: главные достопримечательности
    В Венецию приехали на один день, поэтому взяли обзорную экскурсию. Елена очень опытный экскурсовод. И 2 часа пролетели как одно
    читать дальше

    мгновение и даже дождь был нам не помеха. Провела нас по основным достопримечательности, показала места куда туристы не попадают. Порекомендовала хороший ресторанчик, в тихом месте, с вкусной едой и приветливым персоналом. Мы остались очень довольны. Рекомендую!

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Образы Венеции: главные достопримечательности
    Елена прекрасный и очень опытный гид. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Ла Фениче»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Образы Венеции: главные достопримечательности
  2. Oбзорная экскурсия по Венеции с гидом архитектором
  3. Из Милана в Венецию
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Дворец Дожей
  3. Сан-Марко
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Рынок Риальто
  9. Остров Мурано
  10. Площадь Сан-Марко
Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Ла Фениче" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 130. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ла Фениче», 32 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам