2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Oбзорная экскурсия по Венеции с гидом архитектором
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
Расписание: Ежедневно в 12:00
8 окт в 10:00
11 окт в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Милана в Венецию
Начало: Милан Piazza Duomo, 1 (или ваш отель)
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
€130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IInna31 августа 2024Я путешествую одна и решила взять обзорную экскурсию по Венеции на 2 часа, чтобы освежить воспоминания. Очень благодарна Елене за
- EElvyra31 мая 2024В Венецию приехали на один день, поэтому взяли обзорную экскурсию. Елена очень опытный экскурсовод. И 2 часа пролетели как одно
- ССергей28 мая 2024Елена прекрасный и очень опытный гид. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Ла Фениче»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Ла Фениче" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 130. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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