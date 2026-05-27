Если у вас в распоряжении всего один день в Венеции, а увидеть хочется по максимуму — вы по адресу! В городе вас встретят прямо «с порога», и вы отправитесь изучать необычную, полную достопримечательностей и красот Венецию.
По желанию вы увидите город с воды, а ещё побываете на островах Мурано и Бурано, где узнаете об особенностях этих мест.
По желанию вы увидите город с воды, а ещё побываете на островах Мурано и Бурано, где узнаете об особенностях этих мест.
Описание экскурсииЭкспресс-тур по итальянским достопримечательностям Я помогу тем, кто в Венеции впервые и у кого в распоряжении всего один день! Если вы приедете в Венецию на поезде или автомобиле, то я встречу вас у ж/д вокзала Санта Лючия или на площади Рима у парковки. Далее можем пересесть на водный транспорт, чтобы сразу же полюбоваться дворцами Большого Канала, либо начнём с пешеходной части. После 2,5-3 часов экскурсии по Венеции поедем на острова Мурано, знаменитый производством стекла, и Бурано, где все домики кажутся игрушечными и нереально красивыми!
ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Strada Nova
- Мост Риальто
- Рыбный Рынок
- Площадь Сан Марко
- Острова Мурано и Бурано
Что включено
- Услуги гида и сопровождение
Что не входит в цену
- Проезд на водном городском транспорте
- Аренда частного водного катера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пиацале Рома, Ферровия С. Люсия, по договоренности
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии на «Успеть увидеть Венецию за один день»
Индивидуальная
Живая Венеция
Очень лёгкое, душевное и при этом захватывающее знакомство с городом
Сегодня в 15:00
30 мая в 09:00
от €219 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция Бродского
Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Начало: У галереи Accademia
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€179
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарная Венеция
Обзорная прогулка: главные достопримечательности и секретные уголки
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Венецией
Экскурсия по Венеции для тех, кто хочет узнать город глубже. Посетите знаковые места и узнайте их историю
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
€350 за экскурсию