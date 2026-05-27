Описание Фото Ответы на вопросы Если у вас в распоряжении всего один день в Венеции, а увидеть хочется по максимуму — вы по адресу! В городе вас встретят прямо «‎с порога»‎, и вы отправитесь изучать необычную, полную достопримечательностей и красот Венецию.



По желанию вы увидите город с воды, а ещё побываете на островах Мурано и Бурано, где узнаете об особенностях этих мест.

Анжела Ваш гид в Венеции Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €350 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 7 часов 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Экспресс-тур по итальянским достопримечательностям Я помогу тем, кто в Венеции впервые и у кого в распоряжении всего один день! Если вы приедете в Венецию на поезде или автомобиле, то я встречу вас у ж/д вокзала Санта Лючия или на площади Рима у парковки. Далее можем пересесть на водный транспорт, чтобы сразу же полюбоваться дворцами Большого Канала, либо начнём с пешеходной части. После 2,5-3 часов экскурсии по Венеции поедем на острова Мурано, знаменитый производством стекла, и Бурано, где все домики кажутся игрушечными и нереально красивыми!

ежедневно Выбрать дату