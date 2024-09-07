Порт Венеция – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Порт Венеция» в Венеции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
На поезде
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
Завтра в 12:00
3 апр в 12:00
€75 за экскурсию
В Венецию без путевки: индивидуальное планирование путешествия под вас
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
В Венецию без путевки: индивидуальное планирование путешествия под вас
Начало: Онлайн
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€150 за экскурсию
По каналам Венеции на гондоле
На катере
На гондоле
2 часа
Водная прогулка
По каналам Венеции на гондоле
Начало: В любом удобном для вас месте
6 апр в 10:00
8 апр в 10:00
€150 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    7 сентября 2024
    Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
    Мы были первый раз в Венеции, поэтому решили, что будет лучше, если нас встретят и проводят до отеля знающие люди.
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    Всё прошло гладко и быстро. Нас встретила Нина - представитель Кристины - которая по пути дала очень много полезных советов по Венеции, помогла в приобретении билетов на вапоретто и довела нас до стойки регистрации отеля, где помогла общаться с консьержем. Она и в дальнейшем была всегда на связи, помогая нам решать возникающие проблемы. Очень милая и ответственная женщина! Спасибо Вам, Нина! Рекомендуем всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Порт Венеция»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
  2. В Венецию без путевки: индивидуальное планирование путешествия под вас
  3. По каналам Венеции на гондоле
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Собор Святого Марка
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Рынок Риальто
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Порт Венеция" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 150. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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