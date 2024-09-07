Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
Завтра в 12:00
3 апр в 12:00
€75 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Водная прогулка
По каналам Венеции на гондоле
Начало: В любом удобном для вас месте
6 апр в 10:00
8 апр в 10:00
€150 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey7 сентября 2024Мы были первый раз в Венеции, поэтому решили, что будет лучше, если нас встретят и проводят до отеля знающие люди.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Порт Венеция»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Порт Венеция" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 150. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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