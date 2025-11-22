Мои заказы

Авторские экскурсии от местных гидов Вероны

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Вероне на русском языке, цены от €139. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
««Резюме» города: авторский маршрут»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Влюбленный Шекспир»: экскурсия по следам Ромео и Джульетты в Вероне
Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Начало: PIAZZA BRA
«Экскурсия по следам Ромео и Джульетты — это изюминка в серии авторских программ Анны Алексеевой, гида, публициста, автора статей о северной Италии»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€298 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    22 ноября 2025
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Валентина просто огонь, посто сделала наш день! После гастро-трипа остались только максимально положительные эмоции, всем советую!
  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
    Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
  • И
    Ирина
    13 апреля 2025
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована, очень качественная подача материала
    читать дальше

    на каждом этапе. Не буду описывать подробности, это действительно надо видеть, пробовать и чувствовать! Валентина - очень гибкий и внимательный гид. Кроме обещанной программы мы получили от неё массу отличных фото и видео, а ещё рекомендации, что дополнительно посмотреть в Вероне. Мы расстались, как давние друзья. Спасибо за этот день!

    Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована
  • Д
    Димитрий
    12 апреля 2025
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и обувь брать, это очень
    читать дальше

    помогло. Далее - маслобойня с дегустацией 4х видов оливкового масла, очень интересно, душевно и познавательно. Потом - сыроварня с дегустацией 5 видов сыров (мы попросили ещё и козий сыр - принесли ещё 2 вида) и 6 видов мяса: и карпаччо, и прошутто, и салями, и панчетта, всё в сопровождении хлеба и бутылки вина, без ограничений по количеству и времени. Потом природный заповедник в горах, это не описать словами, надо видеть, кусочек первобытной природы каменного века. И потом - семейная винодельня, экскурсия и по виноградникам, и по подвалам, и дегустация 4х видов вина региона Вальполичелло, от белого аппассименто до выдержанного амароне. Море эмоций и впечатлений. Валентина - молодая девушка с прекрасным знанием Италии и итальянского, везде все ей рады (и нам соответственно тоже), человек очень приветливый, положительный, и явно занимается своим любимым делом. Спасибо ей за эту экскурсию, и надеемся побывать и на других её турах в Вероне и Венето.

    Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и
  • А
    Александр
    23 марта 2025
    Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
    С Анной было интересно и познавательно. За короткое время познакомились с Вероной! Однозначно рекомендуем Анну, как гида!
  • С
    Светлана
    21 октября 2024
    Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
    Анна моментально захватывает все ваше внимание, объемно, энергично и артистично выдала нам массу информации об истории города, её правителях, истории
    читать дальше

    Ромео и Джульетты и архитектурных стилях всех эпох, затронувших город!
    Если у вас мало времени в Вероне - берите, не раздумывая! В ином случае берите у Анны экскурсию подлиннее) нам немного не хватило) не только охвата, но и неспешности.
    Отдельный комментарий от нашего 8летнего сына:
    «Класс! Во-первых, есть сюрпризы, во-вторых, она весело и понятно все рассказывает. И все объясняет, если что-то не понял» 🤗

  • И
    Ирина
    10 октября 2024
    День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
    Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение.
    Маршрут состоял из посещения сыроварни и винодельни, на
    читать дальше

    которых нас встречали, как старых, добрых друзей, показывали и подробно рассказывали как все устроено, угощали самыми разными специалитетами региона Венето. А также мы побывали в интересном заповеднике, где увидели естественный мост, созданный природой. Было волшебно и незабываемо!
    Наш гид Валентина, очень чуткая и внимательная девушка, видно, что она вкладывает душу в то, чем занимается! Мы точно еще вернемся❤️

    Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение
  • Р
    Регина
    13 июля 2024
    Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
    Анна отлично провела экспресс-экскурсию. Очень энергичная, артистичная женщина с большим багажом знаний в сфере архитектуры, этики, жизни итальянцев. Было интересно всем, включая 13 летнего ребенка. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
    Рекомендуем! Уникальная подача материала. Теперь нам несложно отличить строение 3 века от 16 века. БРАВО! 😀🙏
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
    Путешествовали с друзьями. В Вероне были проездом, поэтому выбрали вариант экскурсии Верона за 60 минут.
    Очень ёмко, весело, динамично и на одном дыхании прошли самые важные локации в Вероне. Спасибо. Однозначно буду рекомендовать.
  • E
    Elvira
    14 марта 2024
    Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
    Я как опытный путешественник очень оценила такой формат блиц-экскурсии. За короткую прогулку поняла куда идти, что посмотреть, где вкусно кушать или выпить вина. После экскурсии с Анной медленно бродила вкушая запах и вкус Вероны.

