Индивидуальная
до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
««Резюме» города: авторский маршрут»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Влюбленный Шекспир»: экскурсия по следам Ромео и Джульетты в Вероне
Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Начало: PIAZZA BRA
«Экскурсия по следам Ромео и Джульетты — это изюминка в серии авторских программ Анны Алексеевой, гида, публициста, автора статей о северной Италии»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€298 за всё до 5 чел.
- ДДмитрий22 ноября 2025Валентина просто огонь, посто сделала наш день! После гастро-трипа остались только максимально положительные эмоции, всем советую!
- ИИрина12 мая 2025Замечательно провели день! Красивые виды, вкусные дегустации, приятные люди, новая информация и новые впечатления! Спасибо Валентине за этот день!!!
- ИИрина13 апреля 2025Мы были на многих экскурсиях, включая винодельни, но эта программа нас впечатлила! Отличная организация, грамотно структурирована, очень качественная подача материала
- ДДимитрий12 апреля 2025Идеально организованная и проведённая экскурсия. Нас забрали из отеля в 9.15, предварительно предупредив, какую одежду и обувь брать, это очень
- ААлександр23 марта 2025С Анной было интересно и познавательно. За короткое время познакомились с Вероной! Однозначно рекомендуем Анну, как гида!
- ССветлана21 октября 2024Анна моментально захватывает все ваше внимание, объемно, энергично и артистично выдала нам массу информации об истории города, её правителях, истории
- ИИрина10 октября 2024Наша экскурсия была настолько интересной и насыщенной, что день пролетел, как одно мгновение.
Маршрут состоял из посещения сыроварни и винодельни, на
- РРегина13 июля 2024Анна отлично провела экспресс-экскурсию. Очень энергичная, артистичная женщина с большим багажом знаний в сфере архитектуры, этики, жизни итальянцев. Было интересно всем, включая 13 летнего ребенка. Рекомендую!
- ННадежда26 мая 2024Рекомендуем! Уникальная подача материала. Теперь нам несложно отличить строение 3 века от 16 века. БРАВО! 😀🙏
- ННаталья16 мая 2024Путешествовали с друзьями. В Вероне были проездом, поэтому выбрали вариант экскурсии Верона за 60 минут.
Очень ёмко, весело, динамично и на одном дыхании прошли самые важные локации в Вероне. Спасибо. Однозначно буду рекомендовать.
- EElvira14 марта 2024Я как опытный путешественник очень оценила такой формат блиц-экскурсии. За короткую прогулку поняла куда идти, что посмотреть, где вкусно кушать или выпить вина. После экскурсии с Анной медленно бродила вкушая запах и вкус Вероны.
