Индивидуальная
до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€198 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Бра
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€171
€180 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Искусство Вероны - арт-прогулка
Обогатили свои знания о римском времени и Средневековье в целом!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€162
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: На Piazza Bra
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кастельвеккио Верона: путешествие в средневековье и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Вероны с экскурсией по замку Кастельвеккио и его картинной галерее
Начало: У музея Кастельвеккио
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлекс8 октября 2025Экскурсию провел Евгений. Он итальянец с прекрасным свободным русским языком. Человек с юмором и провел экскурсию в дружеской атмосфере. Очень
- ММихаил20 сентября 2025Замечательная, лёгкая и познавательная экскурсия! Интересные локации! Масса впечатлений! Время пролетело незаметно! Надеемся вернуться в Верону и продолжить знакомство с городом, в компании с Евгением.
- ООльга7 августа 2025Арт-прогулка с Дашей по Вероне превзошла все наши ожидания! Несмотря на дождливую погоду, благодаря высокому профессионализму гида, ее разносторонним знаниям
- ВВасилий25 июля 2025Прекрасные глубокие знания гида, интересный рассказ, уникальные экскурсии, места, куда не водят другие экскурсоводы.
Очень понравилось! Рекомендуем!
Нонна, спасибо! ❤️
Светлана и Василий
- ТТатьяна18 июля 2025Нонна замечательный рассказчик и прекрасный человек с академическим запасом знаний, которые подает очень интересно. Узнали много нового (несмотря на то,
- ТТатьяна7 февраля 2025Мы давно с мужем мечтали побывать в Вероне и наконец-то мечта сбылась!
Нам очень понравилась экскурсия "Искусство Вероны- арт прогулка", которую
- ЮЮлия16 октября 2024Экскурсия прошла очень интересно, легко и непринужденно. Очень понравилось, рекомендую
- ЕЕлена9 июля 2024Экскурсию для нас провела Инна, подруга Нонны. И провела, надо сказать, просто замечательно! Эрудированная, прекрасно разбирающаяся в искусстве и истории города, очень внимательная к нашим пожеланиям. Нам всё понравилось. С удовольствием рекомендую!
- ВВиктор15 января 2024Прекрасная экскурсия с очень приятным и увлеченным гидом. Нонна очень хороший и обаятельный рассказчик. Особенно нам с супругой понравилось внимание к деталям, которые обычно скрыты от быстрого взгляда.
Очень рекомендуем!
- ЮЮлия10 января 2024Больше спасибо за экскурсию. Понравилось очень всем нам: и большим, и малым. Очень познавательно, живо, не по школьному Еще раз спасибо.
- ААлександр16 ноября 2023Нонна, прекрасны человек и рассказчик. Приятно иметь дело с влюбленным в свою работу профессионалом.
- ЕЕлена6 ноября 2023С Нонной чувствуешь себя в Италии как дома! Не знаю, как можно гулять по Вероне без гида, где каждый малозаметный
- ЮЮлия26 октября 2023Экскурсия очень содержательна и информативна, с необычным взглядом на привычный европейский город.
Энергетика и харизма экскурсовода впечатляет!!
- OOlga20 октября 2023Нонна, замечательный и знающий свое дело гид. Показала нам интересные и красивые места. Верона, это город, в который хочеться вернуться не один раз.
Рекомендую путешествие с Нонной.
- ААнна6 августа 2023Благодаря этой экскурсии Нонны, обогатили свои знания о римском времени и средневековье в целом! Конечно же, невозможно было бы узнать
- ВВалентина1 августа 2023Большое спасибо Нонне за интересное и познавательное путешествие по Вероне. Время пролетело незаметно.
- TTatiana27 июня 2023Незабываемая экскурсия с фантастической Нонной по Вероне 24 июня 2023.
Нонна необыкновенный разказчик и редкий профессионал своего дела.
Она открыла нам Верону
- ММарина20 июня 2022Арт прогулка по Вероне,прошла познавательно и легко. Не смотря на жару, глубокие знания экскурсовода,захватили и погрузили в историю этого великолепного города. Огромное спасибо Нонне. Обязательно ещё раз сюда вернёмся. Спасибо.
- ООльга3 июня 2022Большое спасибо Нонне за интересный рассказ, выходящий далеко за рамки того, что можно прочитать на туристических сайтах, за удивительные детали,
- MMark14 сентября 2021Нонна - прекрасный экскурсовод. Она живёт в Вероне много лет, знает и любит этот город, и провела с нами 3.5-часовую экскурсию, из которой мы узнали много нового и интересного об этом городе и его истории. Нам всё очень понравилось.
