Собираетесь на отдых в Израиль? Данная статья о стране даст вам понимание: когда лететь, куда ехать, что попробовать из израильской кухни 🥧, что посмотреть в Израиле, лучшие достопримечательности 🏛️, еврейские праздники и лучшие даты для поездки по погоде и времени года

Стена Плача в Иерусалиме, Израиль

Сегодня ХорошоТАМ расскажет о такой стране, как Израиль, о народах, населяющих ее, и культурных традициях. Также мы поведаем о многих интересных фактах, которые расскажут не только о быте и нраве населения, но и помогут в общении с любым жителем этой небольшой, но интересной и самобытной страны.

Общая информация

Численность населения

Общая численность населения по состоянию на 2016 год – 8,624 млн.

Местное население

Наиболее распространенная народность – евреи. Мужчины – евреи. Женщины – еврейки.

Валюта

Национальная валюта – шекель. Курс: 1 шекель (ILS)

Форма правления

Парламентская республика

Государственный язык

Иврит и арабский.

Религия

Иудаизм – 80,2%, ислам – 14,5%, христианство – 3,2%.

Телефонный код

+972

Важные номера для туристов

Полиция 100 Скорая помощь 101 Пожарная помощь 102 Справочная служба 144 Узнать точное время 155 Генеральное консульство РФ в Хайфе 866-75-56 Посольство РФ в Тель-Авиве 522-67-44

Географическое месторасположение

Несмотря на своей относительно небольшой размер, еврейское государство расположилось на Ближнем Востоке и граничит сразу с несколькими странами: на севере с Ливанской Республикой, на востоке – с Иорданским Королевством (граница проходит посередине Мертвого Моря), на северо-востоке с Сирией, и на северо-западе – с сектором Газа и Египтом. При этом омывается двумя морями: Средиземным и Красным.

Карта Израиля

Основные города и курорты Израиля

Ночной Тель-Авив, Израиль

Иерусалим, или столица «трех религий» - главный город Израиля. При этом он, действительно, считается святым городом и у иудеев, и у христиан, и у арабов. Согласитесь, что в религиозные праздники там не бывает скучно.

Главные исламские святыни находятся в мусульманском квартале. Именно там находится мечеть Аль-Акса, где по повествованию Корана пророк Мухаммед выпил молока и вместе с архангелом Джебраилом вознесся на небеса.

Иудейские святыни вместе с христианскими, в свою очередь расположены в Еврейском квартале.

Помимо Иерусалима, к крупнейшим населенным пунктам Израиля можно отнести: Хайфу, Яффу, Петах-Тиква, Ашдод, Бней-Брак, Нетания, Рамат-Ган и др.

Являясь страной с развитой туристической инфраструктурой, в Израиле что ни город – то курорт. К наиболее значимым можно причислить:

Нетания

Нетания, Израиль

Город «золотых» пляжей, который славится самой длинной прогулочной набережной. Это самое любимое место для семейного отдыха с множеством детских и спортивных площадок, которые расположились вдоль берега Средиземного моря.

Нетания, Израиль

Кесария

Национальный парк "Кейсария"

Древний город-курорт в 12 км. от столицы. Здесь расположились древнейшие архитектурные памятники, на которых отпечатались следы правления римлян, византийцев, крестоносцев и арабов. При этом реставрационные работы проходят и по сей день.

Кесария, Израиль

Хайфа

Бахайский сад в Хайфе

Один из самых крупных городов Израиля. В дословном переводе с иврита означает «красивый берег». Также этот город славится терпимостью друг к другу граждан с различными верованиями. Здесь находится «восьмое чудо света» - Бахайские сады, которые представляют собой настоящий цветник, наполненный всевозможными ароматами.

Хайфа, Израиль

Акко

Старый город в Акко

Рыбацкий город, который известен своими базарчиками и рыбными ресторанами. Более того, по количеству архитектурных памятников, Акко уступает только Иерусалиму и входит список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мертвое море — уникальное место не только Израиля, но и всего мира. Это соленое озеро, которое находится на 400 м ниже уровня моря. Раньше здесь простирались настоящие морские волны с прямым выходом в океан. Но с течением времени и изменением поверхности земли, этот участок оказался отрезанным и начал свое независимое существование. Более того, Мертвое море содержит почти все элементы таблицы Менделеева. Ну может только за исключением радиоактивных. Так что любой желающий может расположиться на поверхности Мертвого моря за чтением любимого детектива или комиксов. Звучит заманчиво, верно?

Акко, Израиль

Эйлат

Коралловый пляж в Эйлате

Этот город расположился на берегу Красного моря недалеко от копей самого царя Соломона. Благодаря тому, что морская вода, что зимой, что летом имеет относительно одинаковую температуру (от +21 и до +27 °С), здесь находятся самые разнообразные колонии кораллов и представитель подводной фауны.

Эйлат, Израиль

Яффа

Яффа, Израиль

Древнейший населенный город не только Израиля, но и мира. Именно сюда были проложены многие морские пути, чтобы миллионы паломников имели возможность добраться до сердца своей религии – Иерусалима.

Яффа Тель-Авив, Израиль

Особенности и нравы Израиля

История страны восходит к Библейским временам и началось с того, как Моисей вывел свой народ из Египта и обосновался на Земле Обетованной. А сейчас Израиль представляет собой наиболее быстро прогрессирующую страну в мире со своей уникальной историей и традициями, в которых сплелись воедино три мировые религии.

Кстати в августе этого года рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг до рекордного для страны уровня АА-. Все это свидетельствует, что экономика Израиля развивается в правильном направлении. Естественно, что большой вклад вносит туризм. Но, кажется, что и без него Израиль невозможно представить посредственной страной. А что касается цен, то здесь дорого все… абсолютно все. Начиная от жилой недвижимости и заканчивая едой. При этом далеко не факт, что вас накормят качественными продуктами.

А вот если поговорить о самим евреях и что они из себя представляют, то здесь можно выделить несколько особенностей:

Жить одним днем – это не по-еврейски. Любой уважающий себя еврей знает, что будет делать завтра, послезавтра, через год или даже десятилетие.

Также это самый экономный народ на земле. Транжирство – это не про них. Так что любой проходящий мимо вас еврей может быть очередным Абрамовичем.

Отличительной чертой жителя Израиля является их уважение старикам. Немало семей даже ведут генеалогическое дерево.

Евреи любят разговаривать и не важно, о чем. Порой даже наши бабушки на скамейках у подъезда не будут им ровней.

Еврея волнует все. Даже если вам кажется, что ему что-то безразлично. Также у них на все есть свое мнение.

Набожность и рвение к самообразованию и них в крови. Большое число евреев обязательно посещают те или иные курсы.

Существует также некоторые нюансы поведения в Израиле, дабы не попасть в неловкое положение:

При посещении святых мест не забывайте скрывать обнаженные до колен ноги и плечи. Также рекомендуется покрывать голову: таким образом вы признаете, что «ходите под Богом».

Чаевые официантом оставлять в размере десятой части от стоимости заказ, если они, конечно не включены в счет. При этом гидам и водителям автобусов тоже полагаются чаевые в размере 5$ и 3$ соответственно.

Помните про Шаббат. Он начинается в пятницу вечером и заканчивается с приходом воскресенья. Это своеобразная выражение веры в Бога. Поэтому с приходом Шаббата евреи не работают. Совсем не работают! Даже общественный транспорт за исключением разве что такси.

Не стоит гулять южным Тель-Авивом или по мусульманским кварталам после захода солнца.

Цветные флажки на пляжах информируют купальщиков об безопасности купания. Они бывают белого, красного и черного цветов. Белый означает безопасность, красный – опасность и черный – полный запрет.

Если не знаете, как пройти к пункту назначения – не стесняйтесь спрашивать. Любой еврей не только подскажет правильную дорогу, но и может пройтись с вами за компанию.

Интересный факт: некоторые евреи могут праздновать совершеннолетие мальчиков два раза на протяжении жизни. В первый раз – в 13 лет. Мальчик становится настоящим мужчиной, обязан соблюдать заповеди Торы и несет ответственность за любые свои поступки. Но существуют общины, в которых можно отпраздновать свое совершеннолетие и во второй раз – в 83 года. Согласно Торе, длительность жизни человека составляет 70 лет. Поэтому, после семидесяти лет происходит что-то вроде перерождения, а значит в свои 83 года старик может почувствовать себя вновь молодым и востребованным.

Климат Израиля

Израиль

Израиль находится в субтропической зоне, где властвуют влажная зима и засушливое лето. А вот весна и осень могут проскочить совершенно незаметно. Это обусловлено наличием на небольшой территории пустынь, которые граничат с двух сторон морями. Поэтому если угадать приход осени или весны, то отдых может принести только самые лучшие впечатления.

Отдых зимой

Климат Израиля в это время года достаточно мягкий. Если на севере страны температура опускается до +10, то на юге у красного моря, она составит не менее +23. Поэтому если и отдыхать в это время года, то только в южных районах.

Отдых весной

Весна – это тот самый период, когда уже не холодно, но и не жарко. Это время года прекрасно подойдет для тех, кто предпочитает долгие экскурсионные туры загоранию на полуденном южном солнце.

Отдых летом

Наверное, самое неудачное время года для отдыха. Солнце греет так, что сыр плавится в холодильнике. Разве что только с утра до вечера не вылезать из моря, и то если вы не боитесь быть покусанными агрессивными медузами.

Отдых осенью

Здесьбархатный сезон начинается с октября и длится до первых дней зимы. В этот период можно хоть загорать на солнышке, хоть колесить по всей стране за поисками новых ощущений. А возможность приобрести экзотические фрукты для наших широт по невысокой стоимости сделает осень идеальным временем года для семейного отдыха. Звучит заманчиво, верно?

Если в силу определенных обстоятельств, время вашего отдыха выпадает на летние месяцы, и вы не переносите жару, рекомендуем спланировать поездку например, в Турцию.

Обратите внимание, что период умеренных осадков приходится с октября по апрель, а интенсивные выпадают с декабря по март и держатся в течение 40-60 дней. Снега выпадают достаточно редко и то только на возвышенностях. При этом долго не лежат и быстро таят.

При этом, за всю историю наблюдений на погодой, были установлены следующие рекорды:

Самая высокая температура: +53,9 °С в кибуце Тират-Цви.

Самая низкая температура: -14,2 °С в кибуце Мером-Голан.

Популярные виды отдыха в Израиле

Мёртвое море, Израиль

Впервые попав в Израиль, можно поначалу растеряться, так как перед гостем страны раскрываются огромные возможности отдыха. Например, можно посвятить себя изучению истории Земли Обетованной или пройди всевозможные лечебные процедуры. Также возможно устроить сафари на джипах по здешней пустыне.

Пляжный отдых . Если вы приезжаете с твердым намерением позагорать и поплескаться в по-настоящему чистой морской воде – выбирайте либо Нетанию на Средиземном море, либо Эйлат на берегу Красного. В любом случае не ошибетесь. Нетания славится длинными песчаными набережными, где найдет себе занятие по вкусу как ребенок, так и взрослый. При желании можно посетить курорт Герцлию с его богатыми отелями и огромной стоянкой для спортивных судов и роскошных яхт. А вот в Эйлат прекрасно подойдет для поклонников виндсерфинга, рыбаков или аквалангистов.

. Если вы приезжаете с твердым намерением позагорать и поплескаться в по-настоящему чистой морской воде – выбирайте либо Нетанию на Средиземном море, либо Эйлат на берегу Красного. В любом случае не ошибетесь. Нетания славится длинными песчаными набережными, где найдет себе занятие по вкусу как ребенок, так и взрослый. При желании можно посетить курорт Герцлию с его богатыми отелями и огромной стоянкой для спортивных судов и роскошных яхт. А вот в Эйлат прекрасно подойдет для поклонников виндсерфинга, рыбаков или аквалангистов. Дайвинг . Не менее интересные возможности будут и у любителей глубоководных погружений. Особенно интересным будет побережье Красного моря. Здесь температура воды практически одинакова в любое время года, а это поспособствовало разнообразию подводной флоры и фауны. У вас появится возможность воочию увидеть два потопленных военных корабля и посетить «Японские сады». Это 80-метровая коралловая отвесная стена, которая продолжает расширяться с каждым годом.

. Не менее интересные возможности будут и у любителей глубоководных погружений. Особенно интересным будет побережье Красного моря. Здесь температура воды практически одинакова в любое время года, а это поспособствовало разнообразию подводной флоры и фауны. У вас появится возможность воочию увидеть два потопленных военных корабля и посетить «Японские сады». Это 80-метровая коралловая отвесная стена, которая продолжает расширяться с каждым годом. Лечение . Здесь сразу можно упомянуть Мертвое моря с его целебными свойствами. Оно состоит более чем на 30% из солей и минеральных веществ. Здесь полностью отсутствуют любые живые организмы и поэтому Мертвое моря справедливо считается мертвым. Благодаря своему составу и наличию пелоидной грязи, воды этого озера благотворно влияют на астматиков и людей с различными кожными заболеваниями. Также Израиль хорошо известен развитой медициной, поэтому совсем необязательно ограничивать себя посещениями Мертвого моря.

. Здесь сразу можно упомянуть Мертвое моря с его целебными свойствами. Оно состоит более чем на 30% из солей и минеральных веществ. Здесь полностью отсутствуют любые живые организмы и поэтому Мертвое моря справедливо считается мертвым. Благодаря своему составу и наличию пелоидной грязи, воды этого озера благотворно влияют на астматиков и людей с различными кожными заболеваниями. Также Израиль хорошо известен развитой медициной, поэтому совсем необязательно ограничивать себя посещениями Мертвого моря. Сафари на джипах . Любители экстремального способа отдыха, по достоинству оценят возможность прокатиться на квадроциклах по здешней пустыне Негев. Маршрут передвижения лежит по одному из самых старых караванному пути и у участников появятся возможности посетить самые настоящие поселения бедуинов и узнать их быт обычаи. Бедуины – это пустынный народ, который напрочь игнорирует современные города и их преимущества. Кстати, будьте осмотрительны за рулем: бедуины могут переходить дороги в самых различных местах и в самое неподходящее время.

. Любители экстремального способа отдыха, по достоинству оценят возможность прокатиться на квадроциклах по здешней пустыне Негев. Маршрут передвижения лежит по одному из самых старых караванному пути и у участников появятся возможности посетить самые настоящие поселения бедуинов и узнать их быт обычаи. Бедуины – это пустынный народ, который напрочь игнорирует современные города и их преимущества. Кстати, будьте осмотрительны за рулем: бедуины могут переходить дороги в самых различных местах и в самое неподходящее время. Экскурсии. Ну здесь просто настоящий рай для любителей не сидеть на месте в поисках чего-то нового и неизведанного. На территории Израиля существует 65 национальных парков и 160 заповедников. Особое внимание привлекает собой небезызвестный заказник Неот-Кедумим. Здесь любой желающий может познакомиться с богатейшей природой этого края и увидеть воочию старейшую усадьбу библейских времен. Также не менее интересным будет посещение исторических и святых мест, где гиды поведают и раскроют все тайны из истории Земли Обетованной.

Праздники Израиля

Празднование Дня независимости Израиля

Рош ха-Шана или просто Новый год у евреев – точной даты празднования нет. Но приходится на конец сентября и начало октября.

или просто Новый год у евреев – точной даты празднования нет. Но приходится на конец сентября и начало октября. Судный день или Йом Кипур . Следует после новогоднего праздника. Жесткий пост запрещает даже пить воду. Отмечается в десятый день Тишрей (первый месяц после Нового года).

. Следует после новогоднего праздника. Жесткий пост запрещает даже пить воду. Отмечается в десятый день Тишрей (первый месяц после Нового года). Ханука – освобождение от правления Селевкидов, греческой династии. Точной даты не имеет и празднуется 8 дней.

Песах – 7-дневный праздник в честь Исхода еврейского народа из Египта. Начинается с 14-го дня месяца нисан еврейского календаря.

– 7-дневный праздник в честь Исхода еврейского народа из Египта. Начинается с 14-го дня месяца нисан еврейского календаря. Йом Зикарон – этот день посвящен памяти жертв террора, который празднуется 5 ияра по еврейскому календарю.

– этот день посвящен памяти жертв террора, который празднуется 5 ияра по еврейскому календарю. День независимости – самый главный праздник и отмечается 14 мая.

Интересный факт: в день независимости страны, любой желающий имеет возможность посетить некоторые военные базы и ознакомиться с самыми новыми образцами армейского вооружения. При этом можно познакомиться не только с легким оружием, но даже с танками, вертолетами и самыми современными самолетами. Только, разве что, возможности полетать не дадут.

Традиционная кухня евреев

Шакшука — типичный израильский завтрак

Приезжая на Землю Обетованную каждый гость просто обязан попробовать национальную кухню евреев. Ее рецепты как бы и состоит из обычных продуктов, которые можно встретить в каждом нашем магазине, но, поверьте, вы в жизни ничего подобного не ели.

Хумус (не путать с гумусом) – это пюре-закуска из нута с добавлением кунжута, лимона, паприки, чеснока и оливкового масла;

(не путать с гумусом) – это пюре-закуска из нута с добавлением кунжута, лимона, паприки, чеснока и оливкового масла; Фалафель – жаренные в масле шарики из измельченного нута или других бобовых с добавлением разнообразных пряностей;

– жаренные в масле шарики из измельченного нута или других бобовых с добавлением разнообразных пряностей; Маца – пресные лепешки из пшеничной муки;

– пресные лепешки из пшеничной муки; Кугель – своеобразный пирог из вермишели и фруктового микса;

– своеобразный пирог из вермишели и фруктового микса; Хала – традиционный праздничный «калач» из дрожжевого теста;

– традиционный праздничный «калач» из дрожжевого теста; Пракес – русские голубцы с еврейскими корнями;

– русские голубцы с еврейскими корнями; Харосет – национальный десерт из орехов и сладких сухофруктов с добавлением вина.

Кстати, если вы проголодались во время экскурсионной поездки, готовьтесь покушать сытно и… дорого. И еще одна примечательная особенность местных ресторанов и кафе – не делайте много заказов одновременно, потому что порции будут достаточно больших размеров. Даже если вы сильно голодны, лучше заказать одно-два блюда и только в последующем что-то дозаказать.

Однажды корреспонденту нашего сайта посчастливилось побывать в Нетании в ресторане «Alabama». По его словам, за довольно умеренную цену там ему удалось отведать самое вкусное мясо в своей жизни. Обслуживающий персонал был вежлив и внимательным.

Так же он рассказал, где можно купить продукты по наиболее доступным ценам:

Сеть супермаркетов «Рами Леви»;

Торговая сеть «Шуферсаль»;

Гипермарткеты «Тив Таам».

Посещение этих магазинов станет особенно актуальным для тех туристов, которые предпочитают приготовление пищи своими руками походам по кафе и ресторанам.

Интересный факт: если вы все-таки решили посетить кафе, ресторан или другое заведение общественного питания с вывеской «Национальная кухня» или что-то в этом роде – будьте готовы, что вам предложат также арабские и другие восточные кушанья.

Где лучше остановиться

Отель King David, Иерусалим, Израиль

Если вы планируете поездку в Израиль и вопрос стоимости жилья для вас не особенно важен, тогда визит в туристическую фирму иприобретение горящей путевки станет для вас идеальным вариантом. Таким образом за определенную плату вас не только встретят в аэропорту, но и привезут прямо к месту проживания. Но будьте готовы, что даже в 5-звездочном отеле вас могут поселить в номер только с самым необходимым: телевизором, небольшим холодильником, кондиционером и парой недорогих картин для созерцания вовремя безделья.

В случае если вы не хотите ни от кого зависеть, вы можете воспользоваться интернет-сервисами для поиска удобного жилья от собственников. Таким образом вы сможете выбрать понравившееся жилье на необходимый срок именно в том районе города, где вы хотите проживать. Но здесь кроется «подводный камень» в виде возможности быть «кинутым». Другими словами, вы заблаговременно договорились с хозяином о поселении, а по приезду на место назначения, ваши телефонные звонки будут просто игнорировать. Конечно подобное может быть и в случае приобретения горящих путевок, но такая вероятность крайне невелика.

Как добраться до Израиля

Самолет авиакомпании Эль Аль

Первое и самое главное – гражданину Российской Федерации для посещения Израиля получение визы не требуется. Поэтому для совершения поездки в эту страну достаточно приобрести горящую путевку или, если вы планируете просто навестить родственников или друзей, иметь при себе приглашение принимающей стороны.

Добираются до Израиля преимущественно самолетом, так как другим транспортом могут появиться существенные трудности. Посадка происходит в одном из трех международных аэропортов:

Главный аэропорт страны имени Давида Бен-Гуриона, который находится в столице Израиля.

страны имени Давида Бен-Гуриона, который находится в столице Израиля. Второй по значимости аэропорт Увда недалеко от Эйлата.

Небольшой аэропорт, расположенный в предместье Хайфы.

При этом время перелета из столицы России в Тель-Авив составляет 4 ч. 15 мин при стоимости в 15.000 – 16.000 рублей.

Если вы решили добираться из других городов Российской Федерации:

Из Санкт-Петербурга, аэропорт Пулково – 4 ч. 55 мин.;

Из Казани – 9 ч. Необходимо совершить одну пересадку;

Из Владивостока – от 16 ч. 20 мин. и с одной пересадкой;

Из Екатеринбурга – от 8 ч. 50 мин. с необходимостью одной пересадки.

По стране наиболее удобными способами передвижения считается наземный транспорт. Между крупнейшими города с высокой периодичностью курсируют поезда и автобусы.

Железнодорожные билеты не отличаются большой дороговизной, но при этом, пассажир получает возможность совершить комфортную поездку. Например, добраться из аэропорта Бен-

Гуриона до Тель-Авива стоит 13,5 шекеля. А из Тель-Авива и до Иерусалима уже нужно будет раскошелиться на 20 шекелей, что, согласитесь, не так уж и много.

Единственный нюанс, который вы обязаны знать – в Шаббат (вечер пятницы и суббота) никакой общественный транспорт не работает

Сувенирные подарки из Земли Обетованной

Сувенирная продукция на одном из рынков в Иерусалиме

Для большинства верующих людей, Израиль является священной землей. Поэтому многие сувениры связаны с различными религиями. Также можно привести и сладкие кушанья, которые могут стать замечательным подарком для родственников и друзей-сладкоежек.

Менора – символ иудейской веры и подсвечник в одном лице. Его форма взята от библейского семисвечника и имеет семь стеклянных или глиняных лампадок;

– символ иудейской веры и подсвечник в одном лице. Его форма взята от библейского семисвечника и имеет семь стеклянных или глиняных лампадок; Хамса (не путать с рыбой) – амулет в форме ладони, охраняющий от сглаза;

(не путать с рыбой) – амулет в форме ладони, охраняющий от сглаза; Шелковые скатерти – один из самых востребованных сувениров. При чем за ними необязательно ехать в Китай;

– один из самых востребованных сувениров. При чем за ними необязательно ехать в Китай; Косметика Мертвого моря – натуральная косметика, не нуждающаяся в рекламе;

– натуральная косметика, не нуждающаяся в рекламе; Хумус и финики – в первом случае это пюре из нута, которое можно есть с чем угодно. А вот финики этой страны отличаются своими размерами и «мясистостью». К тому же они невероятно сладкие и сочные.

К запрету вывоза из Израиля попадает антиквариат (изделия ручной работы) до 1700 года. Либо вам нужно иметь на руках письменное разрешение директора Управления древностей. Также необходимо будет оплатить дополнительный налог в 10% от суммы вывозимых ценностей.

И в заключение к нашему рассказу

Если вы себя спрашиваете, стоит ли устраивать семейный отдых в Израиле или посетить эту страну для расширения своего кругозора, то не сомневайтесь в правильности положительного ответа. Не просто стоит, а даже нужно. Самобытная жизнь и традиции еврейского государства оставят на вас неизгладимые впечатления. А встав на трап самолета при возвращении домой, вы неоднократно поймаете себя на мысли, что время, проведенное здесь, стало самым незабываемым периодом в вашей жизни.

Так же при посещении Израиля вы сможете:

Искупаться в четырех морях : Средиземном, Красном, Мертвом и Галилейском. Пусть даже последние два, по сути являются только озерами;

: Средиземном, Красном, Мертвом и Галилейском. Пусть даже последние два, по сути являются только озерами; Принять участие в еврейском религиозном празднике . Иногда они могут приглашать туристов из толпы, ставят во главе процессии и заставляют нести их «священную реликвию». Все это происходит по обоюдному желанию;

. Иногда они могут приглашать туристов из толпы, ставят во главе процессии и заставляют нести их «священную реликвию». Все это происходит по обоюдному желанию; Посетить разнообразные базарчики с сувенирами. И от того как вы можете торговаться будет зависеть абсолютно многое. Вы можете уйти с одним-единственным сувениром и без гроша в кармане, либо потратить 100—200 шекелей и вызвать такси, чтобы уместить все приобретенные подарки.

Но какой бы благоприятной страной для отдыха Израиль не был, но и в ней есть свои минусы для туристов:

Неудобства во время шаббата – как ни крути, но каждый вечер пятницы и суббота полностью выпадают как для экскурсий, так и для планирования поездок внутри страны. Все отдыхают!;

– как ни крути, но каждый вечер пятницы и суббота полностью выпадают как для экскурсий, так и для планирования поездок внутри страны. Все отдыхают!; Летняя жара – это единственный период, когда лучше просто побыть дома или спланировать отдых к другой стране. Например, в Турции летняя жара намного мягче;

– это единственный период, когда лучше просто побыть дома или спланировать отдых к другой стране. Например, в Турции летняя жара намного мягче; Пограничная служба в аэропортах – это очередная особенность Израиля. Будьте готовы ко всему. И вы будите наивным человеком если думаете, что от пограничников можно что-то скрыть. Если вы покажитесь им подозрительным, то тщательный осмотр багажа вам гарантирован;

– это очередная особенность Израиля. Будьте готовы ко всему. И вы будите наивным человеком если думаете, что от пограничников можно что-то скрыть. Если вы покажитесь им подозрительным, то тщательный осмотр багажа вам гарантирован; Дороговизна – если вы планируете посещение страны с посещением разнообразных экскурсий, то ваши финансовые возможности должны быть «прокачаны» соответствующим образом;

– если вы планируете посещение страны с посещением разнообразных экскурсий, то ваши финансовые возможности должны быть «прокачаны» соответствующим образом; Ну и наконец, медузы. Хотя их скорее можно причислить ко второму пункту минусов. С конца июнь и вплоть до августа они скапливаются у побережья и отличаются воинственным нравом. Поэтому если не хотите быть покусанными, тогда просто посидите на берегу и загорайте в свое удовольствие. Аллергикам необходимо быть особенно осторожными.

Но, как бы там ни было, и вы решили посетить Землю Обетованную, то в первый же день отдыха не стоит срываться с места в карьер и ездить по экскурсионным программам. Просто отдохните прогуливаясь по улочкам Тель-Авива и древнего Иерусалима. Это вам поможет сразу погрузиться в жизнь страны и понять самобытность здешнего народа.

Народы, населяющие Израиль, очень дружелюбны и готовы помочь незнакомцу почти в любых ситуациях. Но для этого чтите их законы и традиции, уважайте каждого, кого встретите. Следуя этим простым правилам, вам будет гарантирован незабываемый, интересный отдых и доброжелательство жителя Израиля будь то еврей, араб или бедуин. А желание вернуться суда останется с вами на долгие годы вперед.