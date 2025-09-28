Мои заказы

Трансфер в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Иерусалиме на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Трансфер: Иерусалим - Эйлат
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер: Иерусалим - Эйлат
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
28 сен в 09:00
4 окт в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Трансфер: Иерусалим - Тель-Авив
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер: Иерусалим - Тель-Авив
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
28 сен в 09:00
4 окт в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Трансфер: Иерусалим - аэропорт им. Бен-Гуриона
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер: Иерусалим - аэропорт им. Бен-Гуриона
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности в любое время
28 сен в 00:00
4 окт в 00:00
$150 за всё до 6 чел.

