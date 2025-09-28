Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Иерусалиме на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Трансфер: Иерусалим - Эйлат Начало: По договоренности «Отзывы довольного пассажира способствуют привлечению новых клиентов, и сам он регулярно обращается к нам за новыми трансферами» Расписание: По договоренности $500 за всё до 6 чел. 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Трансфер: Иерусалим - Тель-Авив Начало: По договоренности «Отзывы довольного пассажира способствуют привлечению новых клиентов, и сам он регулярно обращается к нам за новыми трансферами» Расписание: По договоренности $170 за всё до 6 чел. 1 час Индивидуальная до 6 чел. Трансфер: Иерусалим - аэропорт им. Бен-Гуриона Начало: По договоренности «Отзывы довольного пассажира способствуют привлечению новых клиентов, и сам он регулярно обращается к нам за новыми трансферами» Расписание: По договоренности в любое время $150 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Иерусалима

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Трансфер»

Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Трансфер», цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь