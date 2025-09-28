Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер: Иерусалим - Эйлат
Начало: По договоренности
«Отзывы довольного пассажира способствуют привлечению новых клиентов, и сам он регулярно обращается к нам за новыми трансферами»
Расписание: По договоренности
28 сен в 09:00
4 окт в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер: Иерусалим - Тель-Авив
Начало: По договоренности
«Отзывы довольного пассажира способствуют привлечению новых клиентов, и сам он регулярно обращается к нам за новыми трансферами»
Расписание: По договоренности
28 сен в 09:00
4 окт в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер: Иерусалим - аэропорт им. Бен-Гуриона
Начало: По договоренности
«Отзывы довольного пассажира способствуют привлечению новых клиентов, и сам он регулярно обращается к нам за новыми трансферами»
Расписание: По договоренности в любое время
28 сен в 00:00
4 окт в 00:00
$150 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в сентябре 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 500.
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Трансфер», цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь