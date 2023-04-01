10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вифлеем, Иордан, Иерусалим - Рождество, Крещение, Вознесение
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$680 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Иерусалим. Небесный и земной
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 9.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 15 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
- ППАВЕЛ26 февраля 2023Последняя неделя жизни Иисуса ХристаХотели бы поблагодарить Светлану за интересную насыщенную экскурсию. Она позволила за один день увидеть все места в Иерусалиме, связанные со
- ААнтон21 ноября 2022Прекрасная и насыщенная экскурсия. Вадим показал нам все достопримечательности согласно маршруту и даже больше. У гида прекрасное чувство юмора, ему
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Крестный путь Иерусалим»
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