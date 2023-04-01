Последняя неделя жизни Иисуса Христа

читать дальше святыми событиями. Спасибо за хорошую организацию экскурсии и внимательность. Помимо интересной экскурсии мы сделали остановку в одном ресторанчике в старом городе где было очень вкусно. Еще раз благодарим 😊

Хотели бы поблагодарить Светлану за интересную насыщенную экскурсию. Она позволила за один день увидеть все места в Иерусалиме, связанные со