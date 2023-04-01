Крестный путь Иерусалим – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 4 экскурсии в категории «Крестный путь Иерусалим» в Иерусалиме на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Иерусалим: по стопам Иисуса
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Вифлеем, Иордан, Иерусалим - Рождество, Крещение, Вознесение
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вифлеем, Иордан, Иерусалим - Рождество, Крещение, Вознесение
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$680 за всё до 6 чел.
Иерусалим. Небесный и земной
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Иерусалим. Небесный и земной
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 9.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 15 чел.
Один день в Иерусалиме
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
  • П
    ПАВЕЛ
    26 февраля 2023
    Последняя неделя жизни Иисуса Христа
    Хотели бы поблагодарить Светлану за интересную насыщенную экскурсию. Она позволила за один день увидеть все места в Иерусалиме, связанные со
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    святыми событиями. Спасибо за хорошую организацию экскурсии и внимательность. Помимо интересной экскурсии мы сделали остановку в одном ресторанчике в старом городе где было очень вкусно. Еще раз благодарим 😊

  • А
    Антон
    21 ноября 2022
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Прекрасная и насыщенная экскурсия. Вадим показал нам все достопримечательности согласно маршруту и даже больше. У гида прекрасное чувство юмора, ему
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    действительно важно интересна ли Вам его манера подачи. Время, проверенное с Вадимом прошло на одном дыхании. Отзывчивый, помог разрешить проблему с трансфером.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Крестный путь Иерусалим»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Иерусалим: по стопам Иисуса
  2. Вифлеем, Иордан, Иерусалим - Рождество, Крещение, Вознесение
  3. Иерусалим. Небесный и земной
  4. Один день в Иерусалиме
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Старый город
  2. Стена Плача
  3. Храм Гроба Господня
  4. Храмовая гора
  5. Гефсиманский сад
  6. Масличная гора
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
  9. Мечеть Аль-Акса
  10. Яд Вашем
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в сентябре 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Крестный путь Иерусалим" можно забронировать 4 экскурсии от 300 до 680. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Крестный путь Иерусалим», 2 ⭐ отзыва, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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