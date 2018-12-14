3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вместе мы увидим, как зажигают ритуальные светильники («ханукии»), попробуем традиционные пончики («сувганиёт») и разберёмся в древних и неизменных традициях праздника. Экскурсия будет интересна (и даже полезна) как тем, кто оказался на Святой земле впервые и пока ничего не знает по теме, так и тем, кто уже собрал крупицы из тонн существующей информации и хочет разобраться и понять, что к чему.
Я расскажу:
А почему в одно и то же время представители разных религий отмечают праздники, связанные со светом, я расскажу вам во время второй экскурсии этой серии по христианскому району среди празднующих Рождество.
Экскурсия начнётся у Яффских ворот и закончится у Стены плача.
Мы пройдем по улочкам еврейского квартала и увидим:
При желании можем подняться на Сионскую гору, где находятся гробница царя Давида, храм Успения Богородицы и горница, где совершилась Тайная вечеря.