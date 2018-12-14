3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Вместе мы увидим, как зажигают ритуальные светильники («ханукии»), попробуем традиционные пончики («сувганиёт») и разберёмся в древних и неизменных традициях праздника. Экскурсия будет интересна (и даже полезна) как тем, кто оказался на Святой земле впервые и пока ничего не знает по теме, так и тем, кто уже собрал крупицы из тонн существующей информации и хочет разобраться и понять, что к чему.

Я расскажу:

за что еврейские мудрецы ненавидели Хасмонеев и почему пытались стереть даже память о них;

каким было отношение к Хануке в Сионистском движении;

как правильно зажигать ханукальные свечи;

о других традициях и особенностях главного еврейского праздника.

А почему в одно и то же время представители разных религий отмечают праздники, связанные со светом, я расскажу вам во время второй экскурсии этой серии по христианскому району среди празднующих Рождество.

Маршрут

Экскурсия начнётся у Яффских ворот и закончится у Стены плача.

Мы пройдем по улочкам еврейского квартала и увидим:

древние городские стены времён Первого храма ( VIII в до н.э.),

в до н.э.), древнеримскую улицу Кардо,

главную синагогу Старого города Хурва, дважды разрушенную арабами и трижды восстановленную по эскизам и рисункам. Поэтому сейчас Хурва выглядит как и в XVIII веке;

веке; дома, которые помнят крестоносцев;

руины церкви Святой Марии, построенную крестноносцами;

копию храмового Светильника( Меноры ).

При желании можем подняться на Сионскую гору, где находятся гробница царя Давида, храм Успения Богородицы и горница, где совершилась Тайная вечеря.