Яффо – один из древнейших городов мира. Назван он в честь одного из сыновей Ноя – Яффета. Именно здесь, согласно традиции, ветхозаветный патриарх строил знаменитый ковчег.
В Яффо переплелись легенды и реальность, традиция и история 📖, древность и современность.
У берегов Яффо мифический герой Персей спас прекрасную царевну Андромеду, Пророк Иона отплывал из яффского порта, сюда приходил Святой Апостол Петр и даже Наполеон побывал в этом городе…
Этот город 🏙️ завораживает и чарует в любое время суток, но в вечерние часы он становится особенно загадочным и романтичным…
Давайте и мы с вами именно вечером прогуляемся узкими яффскими улочками и вдохнем удивительную неповторимую атмосферу этого замечательного города.
Программа экскурсии 🧭 «Прогулка по ночному Яффо»:
- Часовая башня султана Абдула Хамида II, построенная им в 1906 году в честь 30-тилетия собственного правления.
- Морская мечеть. Главная мечеть Яффо потрясающих размеров и красоты.
- Фасад «Новой» серайи (мэрии) османского периода, которая была взорвана во время Войны за Независимость.
- Улица Яффета, названная в честь сына Ноя, как и сам город.
- Легендарная пекарня Абулафия.
- Сабиль (общественная «поилка») Абу Набута – жестокого правителя Яффо 19-го века.
- Францисканская церковь ⛪ Св. Петра. Место ареста апостола.
- Площадь Древности. Фонтан ⛲ знаков зодиака. Замечательные фотографии 📸 площадка. Потрясающая панорама ночного Тель-Авива. Замечательные фотографии.
- Уникальная скульптура Даниэля Карни. Мечта и вера…
- Древнеегипетские постройки.
- Кварталы художников.
- Маяк. Дом Симона-кожевника. «Заколи и ешь»…
- Скалы Андромеды. Вид с набережной.