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Прогулка по ночному Яффо

Вадим Л.
Вадим Л. – Гид из Тель-Авива
Прогулка по ночному Яффо
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $180 за экскурсию

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Прогулка по ночному Яффо
Прогулка по ночному Яффо

Что вы увидите

  • Старый Яффо.
  • Новая Серайя (османская мерия)
  • Старая Серайя
  • Башня Часов - визитная карточка Яффо
  • Смотровая площадка (с видом на Тель Авив)
  • Скульптура "Мечта и вера"
  • Кварталы художников
  • Другие объекты
Яффо – один из древнейших городов мира. Назван он в честь одного из сыновей Ноя – Яффета. Именно здесь, согласно традиции, ветхозаветный патриарх строил знаменитый ковчег.
В Яффо переплелись легенды и реальность, традиция и история 📖, древность и современность.
У берегов Яффо мифический герой Персей спас прекрасную царевну Андромеду, Пророк Иона отплывал из яффского порта, сюда приходил Святой Апостол Петр и даже Наполеон побывал в этом городе…
Этот город 🏙️ завораживает и чарует в любое время суток, но в вечерние часы он становится особенно загадочным и романтичным…
Давайте и мы с вами именно вечером прогуляемся узкими яффскими улочками и вдохнем удивительную неповторимую атмосферу этого замечательного города.

Программа экскурсии 🧭 «Прогулка по ночному Яффо»:

  • Часовая башня султана Абдула Хамида II, построенная им в 1906 году в честь 30-тилетия собственного правления.
  • Морская мечеть. Главная мечеть Яффо потрясающих размеров и красоты.
  • Фасад «Новой» серайи (мэрии) османского периода, которая была взорвана во время Войны за Независимость.
  • Улица Яффета, названная в честь сына Ноя, как и сам город.
  • Легендарная пекарня Абулафия.
  • Сабиль (общественная «поилка») Абу Набута – жестокого правителя Яффо 19-го века.
  • Францисканская церковь ⛪ Св. Петра. Место ареста апостола.
  • Площадь Древности. Фонтан ⛲ знаков зодиака. Замечательные фотографии 📸 площадка. Потрясающая панорама ночного Тель-Авива. Замечательные фотографии.
  • Уникальная скульптура Даниэля Карни. Мечта и вера…
  • Древнеегипетские постройки.
  • Кварталы художников.
  • Маяк. Дом Симона-кожевника. «Заколи и ешь»…
  • Скалы Андромеды. Вид с набережной.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кофе или ужин по желанию.
Начало и место завершения
🚩 Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо
Прогулка по ночному Яффо
Прогулка по ночному Яффо
Прогулка по ночному Яффо
Прогулка по ночному Яффо

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Л.
Вадим Л.
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