Яффо – один из древнейших городов мира. Назван он в честь одного из сыновей Ноя – Яффета. Именно здесь, согласно традиции, ветхозаветный патриарх строил знаменитый ковчег.

В Яффо переплелись легенды и реальность, традиция и история 📖, древность и современность.

У берегов Яффо мифический герой Персей спас прекрасную царевну Андромеду, Пророк Иона отплывал из яффского порта, сюда приходил Святой Апостол Петр и даже Наполеон побывал в этом городе…

Этот город 🏙️ завораживает и чарует в любое время суток, но в вечерние часы он становится особенно загадочным и романтичным…

Давайте и мы с вами именно вечером прогуляемся узкими яффскими улочками и вдохнем удивительную неповторимую атмосферу этого замечательного города.

Программа экскурсии 🧭 «Прогулка по ночному Яффо»: