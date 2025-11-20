Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Я вырос между двумя мирами — русским и арабским, и я покажу вам Доху такой, какой она видится мне.



Вместе мы проедем и пройдём по историческим улицам, заглянем на старинный рынок и в современные кварталы.



Я покажу скрытые уголки, в которых живёт дух Катара, и расскажу о культуре и традициях этой необыкновенной страны.