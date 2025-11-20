Я вырос между двумя мирами — русским и арабским, и я покажу вам Доху такой, какой она видится мне.
Вместе мы проедем и пройдём по историческим улицам, заглянем на старинный рынок и в современные кварталы.
Я покажу скрытые уголки, в которых живёт дух Катара, и расскажу о культуре и традициях этой необыкновенной страны.
Описание экскурсии
Национальный музей Катара (снаружи) — архитектурный шедевр в форме пустынной розы.
Набережная Корниш — проедем мимо старого порта. Здесь стоят традиционные лодки дау, а чуть дальше виднеются небоскрёбы района Вест-Бэй.
Музей исламского искусства (снаружи) — один из символов Дохи.
Культурная деревня Катара — место, где живут искусство, культура и традиции.
Остров Жемчужина и район Кванат Квартье — дохинская Венеция. Пройдёмся также по острову Дживан и знаменитой улице Кристалл.
Современный район Лусаил — город будущего, где можно сделать эффектные снимки у башен Катара и попробовать катарский чай карк.
Легендарный рынок Сук Вакиф. Здесь — дух Востока, грозные соколы, мудрые верблюды и арабский кофе.
Я расскажу:
- как рыбацкое поселение превратилось в богатый Катар
- какие ценности катарцы передают детям и почему гостеприимство — священная черта арабского характера
- как Катар сохранил свою душу в мире технологий и роскоши
- почему здесь столь гармонично сочетаются прошлое и будущее
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером, в салоне для вас есть питьевая вода. Детское кресло по запросу
- Маршрут гибкий — я учту ваши интересы, будь то история, архитектура, современная жизнь или кухня
- По желанию посетим музеи — билеты оплачиваются дополнительно, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Дохе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фирас — ваш гид в Дохе
Я родился в СССР в семье русской матери и арабского отца, вырос в Иордании, свободно владею русским и арабским как родными, ощущаю себя человеком между двумя культурами — русской и арабской.
