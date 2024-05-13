Жемчужный остров – экскурсии в Дохе

Найдено 4 экскурсии в категории «Жемчужный остров» в Дохе на русском языке, цены от $438. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$438 за всё до 6 чел.
Открываем Доху - город контрастов
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
51 отзыв
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Посетить самые яркие уголки города и посмотреть на него глазами разных местных жителей
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    В Дохе мы были проездом, с пересадкой в 19 часов. Поэтому решили не терять времени даром, и познакомиться с Дохой
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    на автомобильно - пешеходной обзорной экскурсии с Валентиной. Экскурсия нам очень понравилась. Более 6 часов мы с Валентиной на ее комфортном автомобиле путешествовали по Дохе, узнав ее совершенно с разных сторон. Наисовременнейшие небоскребы, арабский рынок, этнографическая деревня, местная Венеция, роскошные отели словно из волшебных сказок, прекрасные пляжи - Доха нас очень удивила и впечатлила. Валентина очень интересный рассказчик и душевный, интеллигентный человек. Во время экскурсии при передвижениях на автомобиле было очень комфортно. Аккуратная манера вождения, что для меня очень важно. После этой экскурсии решили продолжить знакомство с Катаром в следующие поездки.

  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Экскурсия с Валентиной была больше, чем экскурсия! Все прошло в дружеской обстановке с обсуждением традиций, культуры, различных интересных мест в
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    Дохе. Я посмотрела и узнала много интересных фактов о Катаре, Дохе и других местах. Маршрут мы строили по интересам, поэтому посмотрели кроме намеченных по маршруту мест еще много интересного. Всем рекомендую!!!

  • A
    Anna
    30 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
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    посетить в свободное время. Спасибо ей огромное. Экскурсия была насыщенной, покатались по городу, познакомились с историей и основными традициями этой маленькой страны. Все красиво, интересно. Покатались на лодке по заливу (жаль не взяли купальники), ребята угощали всякими местными вкусностями. Посетили рынок. Рынок очень чистый, организованный, все красиво. Далее посетили национальный музей Катара. Я бы назвала его краеведческим. Очень красивое здание в виде кристалла «роза пустыни», просторные залы с интерактивными стенами, экспонатами. Хорошо сделано. Закончили экскурсию в районе Мешереб по нашей просьбе, погуляли там сами. Отдельное спасибо за поздравление с Днем Рождения! Рекомендую к бронированию эту компанию

  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Все отлично! Замечательная экскурсия!!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
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    вопросы отвечала. Ну и выложив за экскурсию 438 баксов, хотелось бы местный чай карак и пирожок с сыром за 7 реалов (200 рублей) получить как угощение, раз уж вы хотите окунуть немножко в местную кухню. А так Доха и близлежащие городки замечательные.

  • Э
    Эмма
    14 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве с новыми местами. Экскурсия
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    очень понравилась: комфортно, информативно, с учетом пожеланий. Валентина погрузила нас в историю Катара и расцветающей Дохи. Мы посетили все самые знаковые места и достопримечательности в соответствии с описанием в программе и даже больше, вернулись в отель богатые впечатлениями. Валентина — уверенный водитель и приятный рассказчик, была нашим проводником в мир «жемчужного» прошлого Катара, его настоящего, связанного с ЧМ по футболу и не только. От души рекомендую!

    Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомствеВчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомствеВчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомствеВчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомствеВчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомствеВчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомствеВчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомствеВчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомствеВчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомствеВчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
  • Ю
    Юлия
    16 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Спасибо Эльмире за экскурсию. Абсолютно влюбили нас в Катар! Обязательно приедем еще. Спасибо за вашу энергетику, за то, что так интересно
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    рассказали про быт и специфику страны, а главное с большой любовью. Ну а клиника соколов так вообще останется в памяти навечно 🤣

  • Ю
    Юлия
    15 марта 2024
    Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
    Были на экскурсии с гидом Ирадой. Все очень понравилось от начала и до конца экскурсии. Огромное спасибо. Рекомендую от чистого сердца.

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Жемчужный остров»

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  1. Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
  2. Открываем Доху - город контрастов
  3. Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
  4. Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Жемчужный остров" можно забронировать 4 экскурсии от 438 до 500. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Жемчужный остров», 85 ⭐ отзывов, цены от $438. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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