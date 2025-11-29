Водная прогулка
Познакомиться с визитными карточками столицы Катара
Начало: В круизном порту Дохи
Завтра в 15:00
30 ноя в 10:45
$72 за человека
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$416 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По фотогеничным местам Дохи и Лусаила
Погрузитесь в мир современных и исторических достопримечательностей Дохи и Лусаила. Узнайте больше о культуре Катара и создайте незабываемые фото
Начало: От вашего отеля в Дохе
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
