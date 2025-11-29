Найдено 3 экскурсии в категории « Хрустальная аллея » в Дохе на русском языке, цены от $72. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 4.5 часа 54 отзыва Водная прогулка Лучший выбор Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров) Познакомиться с визитными карточками столицы Катара Начало: В круизном порту Дохи $72 за человека На машине На яхте 5 часов 69 отзывов Водная прогулка Открываем Доху - город контрастов Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара Начало: От вашего отеля в пределах города Доха $416 за всё до 6 чел. На машине 5 часов 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. По фотогеничным местам Дохи и Лусаила Погрузитесь в мир современных и исторических достопримечательностей Дохи и Лусаила. Узнайте больше о культуре Катара и создайте незабываемые фото Начало: От вашего отеля в Дохе $449 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дохи

