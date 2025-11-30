Круиз
Лучший выборВся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Увидеть главное и удивиться, как гармонично соседствуют колоритное прошлое и футуристичное настоящее
Начало: В порту Дохи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, изучить исторические артефакты и посетить новый город Лусаил
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Индивидуальная экскурсия в Дохе: окунитесь в роскошь и современность этого уникального города
Начало: У вашей гостиницы в пределах города Доха
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$438 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Лучший выборГлавное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Познакомиться с визитными карточками столицы Катара
Начало: В круизном порту Дохи
Завтра в 15:00
30 ноя в 10:45
$72 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВлюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$359 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По фотогеничным местам Дохи и Лусаила
Погрузитесь в мир современных и исторических достопримечательностей Дохи и Лусаила. Узнайте больше о культуре Катара и создайте незабываемые фото
Начало: От вашего отеля в Дохе
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
