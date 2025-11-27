Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху за 1 день
Уникальная возможность увидеть Доху за один день: рынок Сук Вакиф, умный город Мушериб и роскошный Перл-Катар. Узнайте больше о культуре и истории
Начало: В порту
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По фотогеничным местам Дохи и Лусаила
Погрузитесь в мир современных и исторических достопримечательностей Дохи и Лусаила. Узнайте больше о культуре Катара и создайте незабываемые фото
Начало: От вашего отеля в Дохе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ожерелье Дохи: жемчужины столицы Катара
Погрузитесь в атмосферу Дохи, где современность встречается с традициями. Прогулка по набережной, Жемчужный остров и рынок Сук Вакиф ждут вас
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
$350 за всё до 4 чел.
