Мы покажем вам самое интересное в столице Катара — от аутентичного рынка до современных небоскрёбов. Расскажем об истории, культуре и традициях страны.
Вы прогуляетесь по красивым набережным, увидите величественные мечети и музеи и узнаете, как эти земли стали такими богатыми и можно ли остаться жить здесь.
Вы прогуляетесь по красивым набережным, увидите величественные мечети и музеи и узнаете, как эти земли стали такими богатыми и можно ли остаться жить здесь.
Описание экскурсии
Вы пройдётесь по узким улочкам рынка Сук Вакиф — увидите соколов, лошадей и верблюдов и по желанию купите сувениры.
Сделаете фото у Национального музея Катара и Музея исламского искусства.
Проедете вдоль небоскрёбов коммерческого района Вест-Бэй.
Откроете для себя культурную деревню с голубой и золотой мечетями и амфитеатром.
Заедете на насыпной остров Жемчужина и погуляете по набережной с роскошными яхтами.
Увидите отель в виде полумесяца в районе Лусаил.
И узнаете:
- как Катар стал одним из самых богатых государств в Персидском заливе
- почему мать эмира считают иконой ближневосточного стиля
- зачем страна стремится к диверсификации экономики
- можно ли получить местное гражданство и нужно ли знать арабский язык, чтобы жить здесь
- почему Катар — место спорта
Организационные детали
- Путешествие рассчитано на круизных пассажиров, но вы можете присоединиться к ней в любом случае — приезжайте в порт к началу экскурсии
- В стоимость включено: трансфер на минивэне Maxus, питьевая вода
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, субботу и воскресенье в 09:30, в четверг в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$68
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У порта
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 09:30, в четверг в 10:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 750 туристов
Я представитель профессиональной и сплочённой команды гидов. Мы — лицензирование гиды в Катаре. С огромным удовольствием познакомим вас и историей, традициями, обычаями и достопримечательностями этой страны. Экскурсии проводим с интересом и индивидуальным подходом к путешественникам. Хотите получить незабываемые впечатления, море положительных эмоций и снимков? Тогда вам с нами по пути!
Входит в следующие категории Дохи
Похожие экскурсии на «Увидеть главное в Дохе»
Групповая
Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Увидеть главное и удивиться, как гармонично соседствуют колоритное прошлое и футуристичное настоящее
Начало: В порту Дохи
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 09:30, в четверг в 09:00
30 мая в 09:30
31 мая в 09:30
$50 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 6 чел.
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$335
$557 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху за 1 день
Уникальная возможность увидеть Доху за один день: рынок Сук Вакиф, умный город Мушериб и роскошный Перл-Катар. Узнайте больше о культуре и истории
Начало: В порту
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
$320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Доху
Индивидуальный трансфер в Дохе обеспечит комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по указанному адресу
Завтра в 00:00
29 мая в 00:00
$71 за всё до 6 чел.
-4%
до 7 июня
$68 за человека