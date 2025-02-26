Экскурсии на 1 день в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Дохе на русском языке, цены от $59. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Вся Доха за 1 день
На машине
На верблюдах
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: насыщенный день
Индивидуальная экскурсия по Дохе с посещением ключевых мест и джип-сафари в пустыне. Подходит для коротких остановок и пересадок
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
Увлекательное путешествие по Западному Катару на комфортабельном авто. Откройте для себя верблюжьи бега, форт Зикрит и арт-объект в пустыне
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$655 за всё до 6 чел.
Обзорная автобусная поездка по Дохе с аудиогидом
На автобусе
13 часов
Аудиогид
Обзорная автобусная поездка по Дохе с аудиогидом
Прокатиться по столице Катара на комфортабельном автобусе и увидеть значимые места
Начало: На остановках Souq Waqif, Sheraton Park или Katara...
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$59 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    26 февраля 2025
    Вся Доха за 1 день
    Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!
  • т
    татьяна
    7 февраля 2025
    Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
    Путешествие состояло из нескольких элементов: мы посетили образовательный город, музей с наклоненной мечетью и конюшней, и непосредственно западную часть с
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    ее грибными скалами. Мы увидели не только современную часть Катара - новейшую библиотеку, кампусы образовательных учреждений, но ее дикую прекрасную пустынную природу. Скульптуры Ричарда Серры по среди пустыни и скал вызвали много ассоциаций и точно заслуживают того что бы их увидели! Эта поездка позволила нам увидеть Катар со всех сторон. Поезда была очень комфортной и грамотно составленной! И точно запомниться нам надолго! Без нее впечатления о Катаре были бы неполными! Большое спасибо гиду!

  • А
    Анжелика
    30 января 2025
    Вся Доха за 1 день
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Сабина умничка♥️
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Сабина умничка♥️

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «На весь день»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вся Доха за 1 день
  2. Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
  3. Обзорная автобусная поездка по Дохе с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в марте 2025
Сейчас в Дохе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 655. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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