читать дальше

ее грибными скалами. Мы увидели не только современную часть Катара - новейшую библиотеку, кампусы образовательных учреждений, но ее дикую прекрасную пустынную природу. Скульптуры Ричарда Серры по среди пустыни и скал вызвали много ассоциаций и точно заслуживают того что бы их увидели! Эта поездка позволила нам увидеть Катар со всех сторон. Поезда была очень комфортной и грамотно составленной! И точно запомниться нам надолго! Без нее впечатления о Катаре были бы неполными! Большое спасибо гиду!