6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: насыщенный день
Индивидуальная экскурсия по Дохе с посещением ключевых мест и джип-сафари в пустыне. Подходит для коротких остановок и пересадок
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
Увлекательное путешествие по Западному Катару на комфортабельном авто. Откройте для себя верблюжьи бега, форт Зикрит и арт-объект в пустыне
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$655 за всё до 6 чел.
13 часов
Аудиогид
Обзорная автобусная поездка по Дохе с аудиогидом
Прокатиться по столице Катара на комфортабельном автобусе и увидеть значимые места
Начало: На остановках Souq Waqif, Sheraton Park или Katara...
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$59 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения26 февраля 2025Очень насыщенный тур, максимальное количество локаций. Успели за один день и город посмотреть и в пустыне побывать. Большое спасибо!
- ттатьяна7 февраля 2025Путешествие состояло из нескольких элементов: мы посетили образовательный город, музей с наклоненной мечетью и конюшней, и непосредственно западную часть с
- ААнжелика30 января 2025Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Сабина умничка♥️
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в марте 2025
Сейчас в Дохе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 655. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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