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Флаг Катара
Флаг Катара
НазваниеКатар
Эмодзи флаг🇶🇦
Полное названиеГосударство Катар
По-английскиQatar
СтолицаДоха
ГородаСписок городов
ВалютаКатарский риал
Площадь11 437 км²
Население2 553 393 чел.
Телефонный код+974
Код ISOQA
Основной домен.QA
Соседние страны🇸🇦 Саудовская Аравия

Где находится Катар на карте

Катар фото страны
Катар

Популярные экскурсии в Катаре

Онлайн-экскурсия «Катар — знакомство с древней Аравией»
Онлайн-экскурсия «Катар — знакомство с древней Аравией»
4
8 отзывов
$
5.99
за чел.
Катар — это страна, которая манит чистотой Персидского Залива, узкими улочками лабиринта старого восточного рынка и грандиозным великанами — небоскреб...
Доха

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