Полезная информация о Катаре
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Флаг Катара
|Название
|Катар
|Эмодзи флаг
|🇶🇦
|Полное название
|Государство Катар
|По-английски
|Qatar
|Столица
|Доха
|Города
|Список городов
|Валюта
|Катарский риал
|Площадь
|11 437 км²
|Население
|2 553 393 чел.
|Телефонный код
|+974
|Код ISO
|QA
|Основной домен
|.QA
|Соседние страны
|🇸🇦 Саудовская Аравия
Где находится Катар на карте
Катар
Популярные экскурсии в Катаре
4
8 отзывов
$
5.99
за чел.
Катар — это страна, которая манит чистотой Персидского Залива, узкими улочками лабиринта старого восточного рынка и грандиозным великанами — небоскреб...