Из нашей статьи вы узнаете 🔺 о самых интересных местах Катара, что посмотреть и чем заняться туристу! 🔺 Читайте обзор богатейшей и привлекательной страны для отдыха

Катар – возглавляет списки богатейших стран мира по внутреннему валовому продукту. Благодаря огромным запасам нефти, он смог в течение нескольких десятилетий из каменистой пустыни сделать большое и роскошное государство, где передовые технологии объединились с древними традициями.

Эта страна стоит на 3-ем месте в мире по запасу газа. В рейтинге поставщиков золота ей отводят 21-е место. Газовый и нефтяной промыслы формируют 70% государственного бюджета. Однако власти Катара намерены снизить зависимость формирования ВВП от этих факторов. Ведь со временем запасы природных ископаемых сократятся и государству будет сложно удерживать прежний уровень жизни. Именно поэтому страна активно развивает туристическую отрасль.

Путешественники прилетают сюда за местным колоритом, традициями и потрясающей современной архитектурой.

Ваша поездка в Катар будет комфортной, уже начиная с полета на самолете. Qatar Airways – одна из лучших авиакомпаний в мире. Средний возраст воздушных судов составляет 5 лет. Компания заботится о выбросах вредных веществ в атмосферу, пытаясь по максимуму их сократить, и старается сделать все, чтобы ваш перелет был удобным.

Однако для полноценного комфорта и безопасности во время путешествия вам понадобится расширенная страховка для выезда за границу. При наличии этой услуги вы получите всю необходимую квалифицированную помощь в случае любой непредвиденной ситуации за рубежом.

Qatar Airways - фото самолета

Общая информация о Катаре

Столица : г. Доха. В нем проживает 75% населения всей страны.

: г. Доха. В нем проживает 75% населения всей страны. Официальный язык : арабский. Также спросом пользуется урду, который является родным для 25% населения страны. Большинство жителей хорошо владеют английским языком.

: арабский. Также спросом пользуется урду, который является родным для 25% населения страны. Большинство жителей хорошо владеют английским языком. Национальная валюта : катарский риал. Деньги вы можете обменять в банках, магазинах, а также частных обменниках.

: катарский риал. Деньги вы можете обменять в банках, магазинах, а также частных обменниках. Численность населения в 2021 году составила 2 479 995 человек.

в 2021 году составила 2 479 995 человек. Религия в Катаре: ислам. Около 78% катарцев – мусульмане, около 9% – христиане, остальные 13% – люди других верований. .

Важные и экстренные номера для туристов

Полиция, пожарные, скорая помощь: 999;

Международный аэропорт (информация по вылету и прилету): 435 – 1550;

Телефон посольства Российской Федерации в Катаре: (974) 4483-6231, (974) 4483 6821;

Номер страховой компании для связи при несчастном случае вы легко сможете найти в вашем страховом полисе. .

Где находится Катар

Где находится Катар на карте

Катар находится на Аравийском полуострове и омывается водами Персидского залива с трех сторон. С южной стороны страна примыкает к Саудовской Аравии, с юго-восточной имеет морскую границу с ОАЭ, а с северо-западной с Бахрейном.

Погода, когда лучше ехать

Климат в этой стране континентальный тропический, сухой. Летом средние показатели температуры ночью и днем составляют от + 27°С до + 39°С. Однако воздух часто прогревается и до +50°С. В августе максимальная температура воды в Персидском заливе достигает +33°С.

Зимой температура воздуха колеблется от +13°С ночью и +24°С днем. Вода прогревается до +22°С – +24°С. Однако стоит помнить, что в это время года бывает довольно-таки ветрено.

Дешевле всего ехать в Доху летом, но мы рекомендуем воздержаться от поездок в это период, так как из-за жары находиться на улице практически невозможно. Идеальное время для поездки – апрель – май и сентябрь – октябрь.

Сезона дождей в Катаре как такового нету. Однако вероятность осадков увеличивается с ноября по апрель. Они здесь сильные, но скоротечные.

В декабре и начале весны могут возникать песчаные бури. Именно они приносят наибольший дискомфорт туристам. Однако это явление тоже не очень частое.

Нужна ли виза

Гражданам РФ, Украины и Беларуси виза в Катар не нужна. Однако срок пребывания в стране не должен превышать один месяц. Туристическую визу вы получаете в аэропорту сразу по прилету.

Если же вам нужно находится в этой стране дольше, вы можете получить специальную визу в консульстве Катара.

Топ достопримечательностей

Набережная Корниш

Набережная Корниш в Катаре

Набережная, протяженностью 7 км находится в Дохе, столице Катара. Это место, которое априори должен посетить каждый турист. Здесь есть парки, аттракционы, различные зоны отдыха, пятизвездочные отели, культурные, коммерческие и административные здания. Ночная подсветка в темное время суток добавляет этому место особой атмосферы и шарма.

Музей исламского искусства

Музей исламского искусства в Катаре

Это самая посещаемая достопримечательностей Дохи. Находится она на набережной Корниш.

Это уникальное здание построено по проекту американского архитектора Йо Минг Пея (именно он когда-то спроектировал стеклянную пирамиду Лувра в Париже) и являет собой симбиоз вековых традиций исламской архитектуры и современного стиля hi-tech.

Всего в музее пять этажей. На них размещены галереи, библиотека, конференц-зал, кафе, учебный центр, женская и мужская молитвенные комнаты, а также сувенирный магазин.

Здесь самое большое собрание произведений исламского искусства XIII – XIX ст. в мире.

Обратите внимание, что посещение музея мужчинам и женщинам доступно в разное время.

Национальная библиотека

Национальная библиотека Катара

Библиотеку открыли в 2017 году с целью доказать тот факт, что такие здания все еще востребованы.

Помещение представляет собой одну огромную комнату с книжными стеллажами, к которым можно подойти с разных сторон. Кроме того, здесь есть большой мост, где размещены мультимедийные залы, учебные комнаты, столы для чтения и проведения конференций.

Конечно же, не обошлось и без инноваций. В библиотеке настроена автоматическая система сортировки книг, терминалы для самостоятельной регистрации, интерактивные стены для СМИ и много других фишек.

Здесь созданы максимально комфортные условия для раскрытия человеческого потенциала, получения знаний и применения их на практике. Кроме книг, в здании есть современные компьютеры, 3D принтеры, музыкальные инструменты и другие творческие приспособления для реализации идей.

Жемчужина Катара

Современный Катар

Это современный район, созданный на искусственном острове протяженностью 32 км вглубь Персидского залива. Находится он недалеко от района Вест-Бэй и соединен с ним автомобильными дорогами.

В этом месте есть все для хорошего отдыха и комфортной жизни. Каждый объект здесь продуман до мелочей. На острове есть отличные пляжи, пристани для яхт, развлекательные и торговые центры, современные жилые небоскребы, отели и шикарные виллы, а также рестораны на любой вкус.

Всего здесь есть 3 главных района. Первый – Qanat Quartier, который напоминает Венецию со своими разноцветными зданиями, мостами и каналами. Второй – Porto Arabia – современный район с шикарными яхтами, ресторанами, отелями. Третий – Medina Centrale – место для семейного отдыха с магазинами, кафе, игровыми площадками и ландшафтными садами.

Башня Доха

Башня Доха

Это одно из самых высоких зданий в Катаре, высотой 318 м. Внешне оно сделано из стали и по форме напоминает факел. Всего здесь 36 этажей. На них размещены магазины, офисы, пятизвездочный отель, а также музей спорта.

На строительство башни было выделено свыше 133 млн евро. В 2012 году она получила награды как лучшее высотное здание на Ближнем Востоке и в Африке, а также лучшее высотное здание в мире.

Что стоит попробовать в Катаре

Маргуг – густой суп, приготовленный из цукини с добавлением моркови, баклажанов, томатов, картофеля и мяса.

– густой суп, приготовленный из цукини с добавлением моркови, баклажанов, томатов, картофеля и мяса. Куса махши – цукини, фаршированное мясом молодого ягненка с мятой и чесноком. Также к нему могут добавлять рис и корицу. Это все запекают в духовке и горячим подают к столу.

– цукини, фаршированное мясом молодого ягненка с мятой и чесноком. Также к нему могут добавлять рис и корицу. Это все запекают в духовке и горячим подают к столу. Макбус – национальное блюдо, которое готовится из риса, мяса или рыбы с луком, помидорами и большим количеством специй.

– национальное блюдо, которое готовится из риса, мяса или рыбы с луком, помидорами и большим количеством специй. Балалет – блюдо из обжаренной лапши, которую предварительно замочили с сахаром, корицей, шафраном и кардамоном. Сверху его украшают омлетом.

– блюдо из обжаренной лапши, которую предварительно замочили с сахаром, корицей, шафраном и кардамоном. Сверху его украшают омлетом. Катаифи – десерт в виде круглого печенья с начинкой из несоленого сыра или смеси разных видов орехов, изюма, ванили, сахарной пудры и корицы.

– десерт в виде круглого печенья с начинкой из несоленого сыра или смеси разных видов орехов, изюма, ванили, сахарной пудры и корицы. Карак – напиток из ярко-оранжевой пряной смеси с сахаром, кардамоном и шафраном, которую смешивают с концентрированным молоком.

Увлекательные факты о стране: