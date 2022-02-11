Катар

Катар – новый культурный центр арабского мира

Из нашей статьи вы узнаете 🔺 о самых интересных местах Катара, что посмотреть и чем заняться туристу! 🔺 Читайте обзор богатейшей и привлекательной страны для отдыха
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Катар – возглавляет списки богатейших стран мира по внутреннему валовому продукту. Благодаря огромным запасам нефти, он смог в течение нескольких десятилетий из каменистой пустыни сделать большое и роскошное государство, где передовые технологии объединились с древними традициями.

Эта страна стоит на 3-ем месте в мире по запасу газа. В рейтинге поставщиков золота ей отводят 21-е место. Газовый и нефтяной промыслы формируют 70% государственного бюджета. Однако власти Катара намерены снизить зависимость формирования ВВП от этих факторов. Ведь со временем запасы природных ископаемых сократятся и государству будет сложно удерживать прежний уровень жизни. Именно поэтому страна активно развивает туристическую отрасль.

Путешественники прилетают сюда за местным колоритом, традициями и потрясающей современной архитектурой.

Ваша поездка в Катар будет комфортной, уже начиная с полета на самолете. Qatar Airways – одна из лучших авиакомпаний в мире. Средний возраст воздушных судов составляет 5 лет. Компания заботится о выбросах вредных веществ в атмосферу, пытаясь по максимуму их сократить, и старается сделать все, чтобы ваш перелет был удобным.

Однако для полноценного комфорта и безопасности во время путешествия вам понадобится расширенная страховка для выезда за границу. При наличии этой услуги вы получите всю необходимую квалифицированную помощь в случае любой непредвиденной ситуации за рубежом.

Qatar Airways - фото самолета
Qatar Airways - фото самолета

Общая информация о Катаре

  • Столица: г. Доха. В нем проживает 75% населения всей страны.
  • Официальный язык: арабский. Также спросом пользуется урду, который является родным для 25% населения страны. Большинство жителей хорошо владеют английским языком.
  • Национальная валюта: катарский риал. Деньги вы можете обменять в банках, магазинах, а также частных обменниках.
  • Численность населения в 2021 году составила 2 479 995 человек.
  • Религия в Катаре: ислам. Около 78% катарцев – мусульмане, около 9% – христиане, остальные 13% – люди других верований. .

Важные и экстренные номера для туристов

  • Полиция, пожарные, скорая помощь: 999;
  • Международный аэропорт (информация по вылету и прилету): 435 – 1550;
  • Телефон посольства Российской Федерации в Катаре: (974) 4483-6231, (974) 4483 6821;
  • Номер страховой компании для связи при несчастном случае вы легко сможете найти в вашем страховом полисе. .

Где находится Катар

Где находится Катар на карте
Где находится Катар на карте

Катар находится на Аравийском полуострове и омывается водами Персидского залива с трех сторон. С южной стороны страна примыкает к Саудовской Аравии, с юго-восточной имеет морскую границу с ОАЭ, а с северо-западной с Бахрейном.

Погода, когда лучше ехать

Климат в этой стране континентальный тропический, сухой. Летом средние показатели температуры ночью и днем составляют от + 27°С до + 39°С. Однако воздух часто прогревается и до +50°С. В августе максимальная температура воды в Персидском заливе достигает +33°С.

Зимой температура воздуха колеблется от +13°С ночью и +24°С днем. Вода прогревается до +22°С – +24°С. Однако стоит помнить, что в это время года бывает довольно-таки ветрено.

Дешевле всего ехать в Доху летом, но мы рекомендуем воздержаться от поездок в это период, так как из-за жары находиться на улице практически невозможно. Идеальное время для поездки – апрель – май и сентябрь – октябрь.

Сезона дождей в Катаре как такового нету. Однако вероятность осадков увеличивается с ноября по апрель. Они здесь сильные, но скоротечные.

В декабре и начале весны могут возникать песчаные бури. Именно они приносят наибольший дискомфорт туристам. Однако это явление тоже не очень частое.

Нужна ли виза

Гражданам РФ, Украины и Беларуси виза в Катар не нужна. Однако срок пребывания в стране не должен превышать один месяц. Туристическую визу вы получаете в аэропорту сразу по прилету.

Если же вам нужно находится в этой стране дольше, вы можете получить специальную визу в консульстве Катара.

Топ достопримечательностей

Набережная Корниш

Набережная Корниш в Катаре
Набережная Корниш в Катаре

Набережная, протяженностью 7 км находится в Дохе, столице Катара. Это место, которое априори должен посетить каждый турист. Здесь есть парки, аттракционы, различные зоны отдыха, пятизвездочные отели, культурные, коммерческие и административные здания. Ночная подсветка в темное время суток добавляет этому место особой атмосферы и шарма.

Музей исламского искусства

Музей исламского искусства в Катаре
Музей исламского искусства в Катаре

Это самая посещаемая достопримечательностей Дохи. Находится она на набережной Корниш.

Это уникальное здание построено по проекту американского архитектора Йо Минг Пея (именно он когда-то спроектировал стеклянную пирамиду Лувра в Париже) и являет собой симбиоз вековых традиций исламской архитектуры и современного стиля hi-tech.

Всего в музее пять этажей. На них размещены галереи, библиотека, конференц-зал, кафе, учебный центр, женская и мужская молитвенные комнаты, а также сувенирный магазин.

Здесь самое большое собрание произведений исламского искусства XIII – XIX ст. в мире.

Обратите внимание, что посещение музея мужчинам и женщинам доступно в разное время.

Национальная библиотека

Национальная библиотека Катара
Национальная библиотека Катара

Библиотеку открыли в 2017 году с целью доказать тот факт, что такие здания все еще востребованы.

Помещение представляет собой одну огромную комнату с книжными стеллажами, к которым можно подойти с разных сторон. Кроме того, здесь есть большой мост, где размещены мультимедийные залы, учебные комнаты, столы для чтения и проведения конференций.

Конечно же, не обошлось и без инноваций. В библиотеке настроена автоматическая система сортировки книг, терминалы для самостоятельной регистрации, интерактивные стены для СМИ и много других фишек.

Здесь созданы максимально комфортные условия для раскрытия человеческого потенциала, получения знаний и применения их на практике. Кроме книг, в здании есть современные компьютеры, 3D принтеры, музыкальные инструменты и другие творческие приспособления для реализации идей.

Жемчужина Катара

Современный Катар
Современный Катар

Это современный район, созданный на искусственном острове протяженностью 32 км вглубь Персидского залива. Находится он недалеко от района Вест-Бэй и соединен с ним автомобильными дорогами.

В этом месте есть все для хорошего отдыха и комфортной жизни. Каждый объект здесь продуман до мелочей. На острове есть отличные пляжи, пристани для яхт, развлекательные и торговые центры, современные жилые небоскребы, отели и шикарные виллы, а также рестораны на любой вкус.

Всего здесь есть 3 главных района. Первый – Qanat Quartier, который напоминает Венецию со своими разноцветными зданиями, мостами и каналами. Второй – Porto Arabia – современный район с шикарными яхтами, ресторанами, отелями. Третий – Medina Centrale – место для семейного отдыха с магазинами, кафе, игровыми площадками и ландшафтными садами.

Башня Доха

Башня Доха
Башня Доха

Это одно из самых высоких зданий в Катаре, высотой 318 м. Внешне оно сделано из стали и по форме напоминает факел. Всего здесь 36 этажей. На них размещены магазины, офисы, пятизвездочный отель, а также музей спорта.

На строительство башни было выделено свыше 133 млн евро. В 2012 году она получила награды как лучшее высотное здание на Ближнем Востоке и в Африке, а также лучшее высотное здание в мире.

Что стоит попробовать в Катаре

  • Маргуг – густой суп, приготовленный из цукини с добавлением моркови, баклажанов, томатов, картофеля и мяса.
  • Куса махши – цукини, фаршированное мясом молодого ягненка с мятой и чесноком. Также к нему могут добавлять рис и корицу. Это все запекают в духовке и горячим подают к столу.
  • Макбус – национальное блюдо, которое готовится из риса, мяса или рыбы с луком, помидорами и большим количеством специй.
  • Балалет – блюдо из обжаренной лапши, которую предварительно замочили с сахаром, корицей, шафраном и кардамоном. Сверху его украшают омлетом.
  • Катаифи – десерт в виде круглого печенья с начинкой из несоленого сыра или смеси разных видов орехов, изюма, ванили, сахарной пудры и корицы.
  • Карак – напиток из ярко-оранжевой пряной смеси с сахаром, кардамоном и шафраном, которую смешивают с концентрированным молоком.

Увлекательные факты о стране:

  • Согласно оценке Global Peace Index, Катар – самая безопасная страна в мире.
  • Получить гражданство этого государства, могут только коренные катарцы.
  • В этом году здесь состоится Чемпионат мира по футболу 2022.
  • В стране очень мало пресноводных ресурсов, поэтому катарцы опресняют морскую воду.
  • В Катаре правит эмир (правитель, князь). И его слово не может оспорить никто из подданных.
  • В давние времена местные жители в основном занимались добычей жемчуга.
  • Все молодое население этого государства говорит на двух языках: арабском и английском.
  • В стране официально запрещен алкоголь.
  • Здесь практически нет общественного транспорта и бензин стоит очень дешево.
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