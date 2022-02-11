Катар – возглавляет списки богатейших стран мира по внутреннему валовому продукту. Благодаря огромным запасам нефти, он смог в течение нескольких десятилетий из каменистой пустыни сделать большое и роскошное государство, где передовые технологии объединились с древними традициями.
Эта страна стоит на 3-ем месте в мире по запасу газа. В рейтинге поставщиков золота ей отводят 21-е место. Газовый и нефтяной промыслы формируют 70% государственного бюджета. Однако власти Катара намерены снизить зависимость формирования ВВП от этих факторов. Ведь со временем запасы природных ископаемых сократятся и государству будет сложно удерживать прежний уровень жизни. Именно поэтому страна активно развивает туристическую отрасль.
Путешественники прилетают сюда за местным колоритом, традициями и потрясающей современной архитектурой.
Ваша поездка в Катар будет комфортной, уже начиная с полета на самолете. Qatar Airways – одна из лучших авиакомпаний в мире. Средний возраст воздушных судов составляет 5 лет. Компания заботится о выбросах вредных веществ в атмосферу, пытаясь по максимуму их сократить, и старается сделать все, чтобы ваш перелет был удобным.
Однако для полноценного комфорта и безопасности во время путешествия вам понадобится расширенная страховка для выезда за границу. При наличии этой услуги вы получите всю необходимую квалифицированную помощь в случае любой непредвиденной ситуации за рубежом.
Общая информация о Катаре
- Столица: г. Доха. В нем проживает 75% населения всей страны.
- Официальный язык: арабский. Также спросом пользуется урду, который является родным для 25% населения страны. Большинство жителей хорошо владеют английским языком.
- Национальная валюта: катарский риал. Деньги вы можете обменять в банках, магазинах, а также частных обменниках.
- Численность населения в 2021 году составила 2 479 995 человек.
- Религия в Катаре: ислам. Около 78% катарцев – мусульмане, около 9% – христиане, остальные 13% – люди других верований. .
Важные и экстренные номера для туристов
- Полиция, пожарные, скорая помощь: 999;
- Международный аэропорт (информация по вылету и прилету): 435 – 1550;
- Телефон посольства Российской Федерации в Катаре: (974) 4483-6231, (974) 4483 6821;
- Номер страховой компании для связи при несчастном случае вы легко сможете найти в вашем страховом полисе. .
Где находится Катар
Катар находится на Аравийском полуострове и омывается водами Персидского залива с трех сторон. С южной стороны страна примыкает к Саудовской Аравии, с юго-восточной имеет морскую границу с ОАЭ, а с северо-западной с Бахрейном.
Погода, когда лучше ехать
Климат в этой стране континентальный тропический, сухой. Летом средние показатели температуры ночью и днем составляют от + 27°С до + 39°С. Однако воздух часто прогревается и до +50°С. В августе максимальная температура воды в Персидском заливе достигает +33°С.
Зимой температура воздуха колеблется от +13°С ночью и +24°С днем. Вода прогревается до +22°С – +24°С. Однако стоит помнить, что в это время года бывает довольно-таки ветрено.
Дешевле всего ехать в Доху летом, но мы рекомендуем воздержаться от поездок в это период, так как из-за жары находиться на улице практически невозможно. Идеальное время для поездки – апрель – май и сентябрь – октябрь.
Сезона дождей в Катаре как такового нету. Однако вероятность осадков увеличивается с ноября по апрель. Они здесь сильные, но скоротечные.
В декабре и начале весны могут возникать песчаные бури. Именно они приносят наибольший дискомфорт туристам. Однако это явление тоже не очень частое.
Нужна ли виза
Гражданам РФ, Украины и Беларуси виза в Катар не нужна. Однако срок пребывания в стране не должен превышать один месяц. Туристическую визу вы получаете в аэропорту сразу по прилету.
Если же вам нужно находится в этой стране дольше, вы можете получить специальную визу в консульстве Катара.
Топ достопримечательностей
Набережная Корниш
Набережная, протяженностью 7 км находится в Дохе, столице Катара. Это место, которое априори должен посетить каждый турист. Здесь есть парки, аттракционы, различные зоны отдыха, пятизвездочные отели, культурные, коммерческие и административные здания. Ночная подсветка в темное время суток добавляет этому место особой атмосферы и шарма.
Музей исламского искусства
Это самая посещаемая достопримечательностей Дохи. Находится она на набережной Корниш.
Это уникальное здание построено по проекту американского архитектора Йо Минг Пея (именно он когда-то спроектировал стеклянную пирамиду Лувра в Париже) и являет собой симбиоз вековых традиций исламской архитектуры и современного стиля hi-tech.
Всего в музее пять этажей. На них размещены галереи, библиотека, конференц-зал, кафе, учебный центр, женская и мужская молитвенные комнаты, а также сувенирный магазин.
Здесь самое большое собрание произведений исламского искусства XIII – XIX ст. в мире.
Обратите внимание, что посещение музея мужчинам и женщинам доступно в разное время.
Национальная библиотека
Библиотеку открыли в 2017 году с целью доказать тот факт, что такие здания все еще востребованы.
Помещение представляет собой одну огромную комнату с книжными стеллажами, к которым можно подойти с разных сторон. Кроме того, здесь есть большой мост, где размещены мультимедийные залы, учебные комнаты, столы для чтения и проведения конференций.
Конечно же, не обошлось и без инноваций. В библиотеке настроена автоматическая система сортировки книг, терминалы для самостоятельной регистрации, интерактивные стены для СМИ и много других фишек.
Здесь созданы максимально комфортные условия для раскрытия человеческого потенциала, получения знаний и применения их на практике. Кроме книг, в здании есть современные компьютеры, 3D принтеры, музыкальные инструменты и другие творческие приспособления для реализации идей.
Жемчужина Катара
Это современный район, созданный на искусственном острове протяженностью 32 км вглубь Персидского залива. Находится он недалеко от района Вест-Бэй и соединен с ним автомобильными дорогами.
В этом месте есть все для хорошего отдыха и комфортной жизни. Каждый объект здесь продуман до мелочей. На острове есть отличные пляжи, пристани для яхт, развлекательные и торговые центры, современные жилые небоскребы, отели и шикарные виллы, а также рестораны на любой вкус.
Всего здесь есть 3 главных района. Первый – Qanat Quartier, который напоминает Венецию со своими разноцветными зданиями, мостами и каналами. Второй – Porto Arabia – современный район с шикарными яхтами, ресторанами, отелями. Третий – Medina Centrale – место для семейного отдыха с магазинами, кафе, игровыми площадками и ландшафтными садами.
Башня Доха
Это одно из самых высоких зданий в Катаре, высотой 318 м. Внешне оно сделано из стали и по форме напоминает факел. Всего здесь 36 этажей. На них размещены магазины, офисы, пятизвездочный отель, а также музей спорта.
На строительство башни было выделено свыше 133 млн евро. В 2012 году она получила награды как лучшее высотное здание на Ближнем Востоке и в Африке, а также лучшее высотное здание в мире.
Что стоит попробовать в Катаре
- Маргуг – густой суп, приготовленный из цукини с добавлением моркови, баклажанов, томатов, картофеля и мяса.
- Куса махши – цукини, фаршированное мясом молодого ягненка с мятой и чесноком. Также к нему могут добавлять рис и корицу. Это все запекают в духовке и горячим подают к столу.
- Макбус – национальное блюдо, которое готовится из риса, мяса или рыбы с луком, помидорами и большим количеством специй.
- Балалет – блюдо из обжаренной лапши, которую предварительно замочили с сахаром, корицей, шафраном и кардамоном. Сверху его украшают омлетом.
- Катаифи – десерт в виде круглого печенья с начинкой из несоленого сыра или смеси разных видов орехов, изюма, ванили, сахарной пудры и корицы.
- Карак – напиток из ярко-оранжевой пряной смеси с сахаром, кардамоном и шафраном, которую смешивают с концентрированным молоком.
Увлекательные факты о стране:
- Согласно оценке Global Peace Index, Катар – самая безопасная страна в мире.
- Получить гражданство этого государства, могут только коренные катарцы.
- В этом году здесь состоится Чемпионат мира по футболу 2022.
- В стране очень мало пресноводных ресурсов, поэтому катарцы опресняют морскую воду.
- В Катаре правит эмир (правитель, князь). И его слово не может оспорить никто из подданных.
- В давние времена местные жители в основном занимались добычей жемчуга.
- Все молодое население этого государства говорит на двух языках: арабском и английском.
- В стране официально запрещен алкоголь.
- Здесь практически нет общественного транспорта и бензин стоит очень дешево.