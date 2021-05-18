Полезная информация о Дохе
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Где находится Доха на карте
Доха
Популярные экскурсии в Дохе
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8 отзывов
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5.99
за чел.
Катар — это страна, которая манит чистотой Персидского Залива, узкими улочками лабиринта старого восточного рынка и грандиозным великанами — небоскреб...