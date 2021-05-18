Полезная информация о Дохе

Что нужно знать о Дохе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Доха, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 1 экскурсия
Местное время в Дохе
21:0511
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇶🇦 Катар
Название городаДоха
По-английскиDoha
Это столицаДоха является столицей Катара
Население города344 939 чел.
АэропортДоха DOH
Часовой поясAsia/Qatar
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Доха на карте

Доха фото города
Доха

Популярные экскурсии в Дохе

Онлайн-экскурсия «Катар — знакомство с древней Аравией»
Онлайн-экскурсия «Катар — знакомство с древней Аравией»
4
8 отзывов
$
5.99
за чел.
Катар — это страна, которая манит чистотой Персидского Залива, узкими улочками лабиринта старого восточного рынка и грандиозным великанами — небоскреб...

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Доху

Расписание авиа-рейсов