Эта программа отлично подходит для вашего первого дня в Дохе. Мы покажем вам главное — от катарской Ривьеры до уютных улочек старого рынка. Вы увидите футуристичный Вест-Бэй, прогуляетесь по этнографической деревне, побываете в «умном» районе Мшейреб — и не только. Узнаете о ныряльщиках за жемчугом, развитии Катара и жизни местных.

Описание экскурсии

West Bay (Вест-Бэй)

Визитная карточка Дохи и её деловое сердце. Здесь каждое здание — шедевр современной архитектуры. Вы увидите футуристичные небоскрёбы, включая знаменитую «Бурдж-Доха», полюбуетесь панорамами Персидского залива и сделаете фото на фоне катарского Манхэттена.

Katara Cultural Village (этнографическая деревня «Катара»)

Это место пропитано искусством и эстетикой: в нём гармонично соседствуют античный амфитеатр в греческом стиле и мечети, украшенные золотом и бирюзовой плиткой.

The Pearl-Qatar (остров Жемчужина)

Район элитной недвижимости, яхт-клубов и бутиков. Вы посетите квартал Канат Квартье, который называют катарской Венецией за каналы, мостики и разноцветные домики. Окунётесь в атмосферу средиземноморской Ривьеры и прогуляетесь по фотогеничным улочкам в пастельных тонах.

Msheireb Downtown Doha (Мшейреб)

«Умный» район, где старинная архитектура переосмыслена через современные технологии. Даже трамваи работают на электричестве, а здания расположены так, чтобы создавать естественную прохладу. Здесь вы рассмотрите архитектуру будущего и минималистичные дизайны.

Souq Waqif (рынок Сук-Вакиф)

Сердце старой Дохи и место с невероятной энергетикой. Несмотря на то что рынок был отреставрирован, он сохранил дух прошлого: глинобитные стены, деревянные балки, ароматы специй, ладана и свежесваренного кофе. Вас ждут ряды с текстилем и пряностями, соколиный рынок, конюшни с арабскими скакунами и сотни уютных кафе.

Вы узнаете:

об историях ныряльщиков за жемчугом с камнем вместо акваланга

превращении Катара из жемчужной деревни в ультрасовременную страну

обычаях, менталитете и повседневности катарцев

секретах «умного» Мшейреба и экологичной архитектуры

Организационные детали