Знакомство с Катаром: от Вест-Бэй до Сук-Вакиф

История и современность Дохи за 5 часов
Эта программа отлично подходит для вашего первого дня в Дохе. Мы покажем вам главное — от катарской Ривьеры до уютных улочек старого рынка.

Вы увидите футуристичный Вест-Бэй, прогуляетесь по этнографической деревне, побываете в «умном» районе Мшейреб — и не только. Узнаете о ныряльщиках за жемчугом, развитии Катара и жизни местных.
Описание экскурсии

West Bay (Вест-Бэй)

Визитная карточка Дохи и её деловое сердце. Здесь каждое здание — шедевр современной архитектуры. Вы увидите футуристичные небоскрёбы, включая знаменитую «Бурдж-Доха», полюбуетесь панорамами Персидского залива и сделаете фото на фоне катарского Манхэттена.

Katara Cultural Village (этнографическая деревня «Катара»)

Это место пропитано искусством и эстетикой: в нём гармонично соседствуют античный амфитеатр в греческом стиле и мечети, украшенные золотом и бирюзовой плиткой.

The Pearl-Qatar (остров Жемчужина)

Район элитной недвижимости, яхт-клубов и бутиков. Вы посетите квартал Канат Квартье, который называют катарской Венецией за каналы, мостики и разноцветные домики. Окунётесь в атмосферу средиземноморской Ривьеры и прогуляетесь по фотогеничным улочкам в пастельных тонах.

Msheireb Downtown Doha (Мшейреб)

«Умный» район, где старинная архитектура переосмыслена через современные технологии. Даже трамваи работают на электричестве, а здания расположены так, чтобы создавать естественную прохладу. Здесь вы рассмотрите архитектуру будущего и минималистичные дизайны.

Souq Waqif (рынок Сук-Вакиф)

Сердце старой Дохи и место с невероятной энергетикой. Несмотря на то что рынок был отреставрирован, он сохранил дух прошлого: глинобитные стены, деревянные балки, ароматы специй, ладана и свежесваренного кофе. Вас ждут ряды с текстилем и пряностями, соколиный рынок, конюшни с арабскими скакунами и сотни уютных кафе.

Вы узнаете:

  • об историях ныряльщиков за жемчугом с камнем вместо акваланга
  • превращении Катара из жемчужной деревни в ультрасовременную страну
  • обычаях, менталитете и повседневности катарцев
  • секретах «умного» Мшейреба и экологичной архитектуры

Организационные детали

  • Поедем на автомобилях класса комфорт и комфорт +
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в этнографическую деревню — около $50 за чел., а также обед — по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Далер
Далер — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 7645 туристов
Мы покажем вам настоящий дух Востока — с его культурой, историей и современными чудесами. Расскажем о местной жизни, традициях, архитектуре и природе — обо всём, что делает наш регион особенным.
тем, что сами живём здесь (я — с 2008 года) и хорошо знаем, как показать страну глазами местных, но с душой путешественников. Ценим индивидуальный подход. Стараемся, чтобы каждая экскурсия была по душе — с нужным темпом, интересными историями и атмосферой дружеского общения. Не просто показываем достопримечательности — делимся своим Востоком.

